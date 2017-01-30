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 Политика Украины
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Все про:блокада (1287) боевик (17843) Землянский (8) НАН Украины (77) эксперт (2596) энергетика (846) Донбасс (12130) уголь (544) электроэнергия (948)

 Землянский о блокировании ОРДЛО: Подставлять энергетику – это крайне плохо

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины раскритиковал инициативу блокирования поставок угля из ОРДЛО.

Об этом пишет Главком.

"Все понимают, что это блокирование - мероприятие политическое, но так подставлять энергетику - это крайне плохо. Последствия могут крайне отрицательно отразится на работе оборудования, на ремонтных кампаниях и т.д. Генерация, любая, что атомная, что тепловая, - требует системности, работы без каких-то резких скачков, а мы, к сожалению, в режиме аврала работаем уже третий год" - заявил Землянский.

По информации эксперта, поставки угля находятся в правовом поле Украины.

"Все налоги платят в бюджет Украины, поставки проходят в согласовании со штабом АТО, со Службой безопасности Украины ", - подчеркнул он.

По мнению Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

"У нас склады рассчитаны на месяц работы тепловых электростанций. Ну, допустим, они уйдут в минимальную балансировку, будут работать минсоставом, возьмет на себя базу атомная генерация, гидрогенерация подставит плечо, хотя это спорно - можно будет еще протянуть пару недель, с учетом минимального импорта, который срочно понадобится. Но проблема в том, кто будет гасить спрос на пике? - Это вопрос, понятно, риторический. И тогда уже могут наступить отключения потребителей ", - спрогнозировал эксперт.


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А "горну массу" з нашої шахти з радістю брала КурахівськаТЕЦ. Якщо "по чєсняку", те що вони у нас брали, вугіллям можна назвати з натяжкою. Зате їх наше "вугілля" влаштовувало на всі 100%.
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Белый уголь? Ну тот который черного цвета пока мокрый?
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Уже писал. В котельных, рассчитанных на марку Г можно сжигать все, в т.ч. антрацит, можно даже не уголь. Так как уже учтены меры безопасности. А вот наоборот - вопрос. Ты видел склады антрацита на шахтах (у вас вроде нет антрацитовых шахт), обогатиловках? Сотни тысяч тонн лежат под открытым небом. На ТЭЦ возможно он в каких-то бункерах - не знаю. Он абсолютно инертен - не взрывоопасен и не склонен к самовозгоранию, не выветривается, не размокает, не слеживается, не спекается и т.д. Вот поэтому и отличается все - от склада до транспортировки. Но это не такая большая проблема. Хотели бы переделать - переделали бы.
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У нас на шахте на складе одно время лежало 23 тысячи тонн нашего угля,и прикинь,он не загорелся,только уменьшился в объеме на три тысячи тонн,а у директора появилась Шкода Суперб))
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Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran 17 ч.17 часов назад

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Хочется напомнить псам АвакOFF и разной титушне. На дворе не 14 год и в случае чего учить вас будут не коктейлями и палками... у нас война!
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КРЫМский УКР ‏@Crimea_Ukr 22 ч.22 часа назад
Крым - это Украина: в районе Керченской переправы жители Крыма могли наблюдать знамение - огромные световые столбы желтого и голубого цветов


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А вот допустим такой вариант,что путену развяжут руки или вожжа под хвост попадёт-не важно, он перекроет поставки угля с грёбаного ОРДЛО,и мы все умрём?Не нужно оправдывать свои гешефты,а нужно покаяться и измениться....А вот это уже из области фантастики!
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Решать надо все за столом,а не в окопах
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ДАВНЫМ ДАВНО НУЖНО БЫЛО ЗАКРЫТЬ КОРМУШКУ ПРЕЖДЕ ВСЕГО АХМЕТОВУ, КОТРЫЙ ИМЕЕТ ДОГОВОРНЯК С ПОРОШЕНКО. ПО ПОВОДУ УГЛЯ, ТАК ПОЧЕМУ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ УГЛЁМ С ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ, ОН ПОДХОДИТ ДО НАШИХ ПОДСТАНЦИЙ. ПОЛУЧАЕТСЯ ДАЮТ РАБОТАТЬ СЕПАРАМ, А НАШИМ УКРАИНЦАМ ЗАКРЫВАЮТ ШАХТЫ. И ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС ДО РУКОВОДСТВА СТРАНЫ, ЕСЛИ ПЕВЦЫ ПОЮТ НА ТЕРРЕТОРИИ ОКУПАНТА ТО ОНИ ВРАГИ, ТАК ПОЧЕМУ РЕБЯТ КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫЛИ ЖЕЛЕЗКУ, ГОВОРЯТ, ЧТО ОНИ НЕ ПРВЫ, - А ВЧЁМ НЕ ПРАВЫ, ЧТО НЕ ДАЮТ ТОРГОВАТЬ ДЕЛКАМ С НАШИМ ВРАГОМ. ХОТЕЛОСЬБЫ, ЧТО БЫ НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ СТРАНЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ НАКОНЕЦ ТО, А ТО ТЕЛАЮТ ОДНО, А ГОВОРЯТ ДРУГОЕ. А ДО КАКОЙ КАТЕГОРИИ ОТНЕСТИ НАШЕГО ПОРОШЕНКА, ЕСЛИ ОН ЗАНИМАЕТСЯ ТОРГОВЛЕЙ ШОКОЛАДОМ В РОССИИ???????.
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ПУСТЬ ЭТА КОНСЕРВА РАССКАЖЕТ ПОЧЕМУ ТАК ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ , РАССКАЗЫВАЯ НАМ ПРО ДОРОГУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ ЗАГРАНИЧНОГО УГОЛЬКА , ПРО РОТЕРДАМ + , КОГДА ОКАЗЫВАЕТСЯ НАШИ АЛИГАФРЕНЫ ЗАКУПАЮТ НАШ УГОЛЬ ??? И Я БОЛЬШЕ ЧЕМ УВЕРЕН , ЧТО ОБХОДИТСЯ ОН ДЕШЕВЛЕ , ЧЕМ БЫЛ РАНЬШЕ , ТАК КАК СБЫТЬ ЕГО МОГУТ ТОЛЬКО К НАМ , В ПЕДЕРАШКЕ ОН НАФИГ НЕ НУЖЕН !!!
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Кажется, народ так еще никто не унижал, как эти, однотуровые.
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Підставляти? Підставляє енергетику Ахметов, який не купує вугілля з Західної України.

Вугілля з Червонограда чи Нововолинська продають по 1300-1500 грн за тонну, а у сєпарів Ахметов бере по 1800...

При цьому шахатарі із Заходу скаржаться, що у них перевиробництво вугілля і всі склади на шахтах забиті, бо ніхто його не бере! А це вугілля не тільки дешевше, але і легальне і не спонсорує сєпарів, звичайно ж.
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Здесь кто-то писал, что в Донецке, Луганске уголь оптом по 1100 грн продают. Это нам его уже по 1800 втюхивают. И я в это очень даже верю.
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Блокада одной ветки ничего не даст. Сейчас барыги отряхнутся, опомнятся от шока и пустят составы другими маршрутами. Только полное перекрытие путей, (как жд, так и авто) , включая всю границу с рашей, может реально изменить обстановку.
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Если бы можно было задавить Украину этой удавкой-путен уже давно бы её затянул.Помните убитых детей и мирных Алеппо?Для этих тварей нет ничего святого...
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спрашивается зачем покупать в луГандоне уголь для Луганской ТЭС что бы потом безоплаты поставлять электроэнергию сепарам?
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Еще один "патриот - доброжелатель" выискался! Плохо, - это торговать с врагом в ущерб интересов Украины и ее Народа, экономически поддерживать террористов и помогать кацапам и "оркам" содержать оккупированные территории! А блокада, - это ответ Патриотов на действия "барыжной" власти, которая на словах за освобождение аннексированных и оккупированных врагом территорий, а на деле все делает для того, чтобы такое положение дел продолжалось годами!!! Ну, них@я у вас уже не получится, "миротворцы", - Патриоты "проснулись" и скоро за все то "блядство" (торговля с врагом, "бизнес на крови", блокирование повышения боеспособности ВСУ и других "силовых" структур) "кто-то" ответит! Да так, ответит, что кровавые "сопли" потекут!!!
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Та ви на його фейсбук гляньте-чиста сепарська мразота.
Тут
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негативные последствия от блокады могут быть только у тех кто придумал торговать с оккупантами, кто обогащается на крови, прикрываясь энергетикой.
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Сколько же вас вшей лобковых понабиралось. НАНУ, центр мировой экономики... Видать яйца кое кому прищемили знатно, раз уже такие клоуны пошли в расход. А почему бы барыжке самому, как ему нравится, в прямом эфире, по всем телеканалам, с придыханием. закатыванием глазок и прочими дешевыми эффектами провинцыального лицедея не выступить и не рассказать народу про угрозу национальной безопасности и мировой энергетики. Вы ссуки все никак не нажретесь. Завидовать будете ещелигитимному. Тот хоть в Ростове но живой.
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У влади було 3 роки, щоб диверсифіуцвати поставки вугілля з Домбабве, але вони маючи мільйонні відкати нічого не зробили. На сьогодні розгін/знищення блокувальників буде останньою крапкою у "шоколадному етапі" України.
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Давно развенчан миф о невозможности жить без донецкого угля. Теперь по всей видимости Рашке он по такой цене и на хрен не нужен, вот и всучивают Украине.
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Записываем каждую сволочь, что никого не забыть из лизоблюдов...
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Системность это когда всю зиму атомные блоки стоят ненагруженные,а вы палите ахметкин уголь? Это по другому называется. Вы просто его боитесь.
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Еще одна консерва. Килька,бля,неразобраная,тухлая. Смотрим дальше.
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"так подставлять энергетику - это плохо"

Мы энергетике, которая находится в частных руках, платим за уголь по формуле Роттердам+, а вовсе не Лугандон+.
Потому у нашей энергетики есть деньги для того, чтобы поставлять уголь хоть из ЮАР, хоть из Роттердама, хоть откуда угодно - мы эти деньги платим!
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О КАК,А ПОЛМЕСЯЦА НАЗАД ЗАЯВЛЯЛИ ЧТО УГЛЯ У НАС НАКОПЛЕНО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВСЕГО ЗИМНЕГО ПЕРИОДА!))) ВЕШАТЬ ВАС ТВАРЕЙ ВМЕСТЕ С СЕПАРАТИСТАМИ, ВЫ ОТ НИХ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТЕСЬ!
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да уж.. события последних дней АТО показывают, что в Дыре ооооооооооооочень встревожены.. Так шо аж начали пулять с утроенной силой по всем направлениям.
3,14дары в агонии..
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Ты гнида про энергетику и тепло расскажи тем ребятам что при таком морозе в АТО воюют. Мой батя при оккупации жил, так что то сталин на оккупированную территорию гумконвои не гнал.
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По информации эксперта, поставки угля находятся в правовом поле Украины. "Все налоги платятся в бюджет Украины"
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Причем тут налоги, когда наши пацаны гибнут?!!!
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Еще один проплаченный "эксперт". В Роттердаме закупайте, раз такие цены в платежках присылаете! Значит пацаны все правильно делают раз барыги взвыли.
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Нада эту суку, Землянского, передать сепарам, пусть сука, посидит в подвале пару лет а потом посмотрим, о чем он замычит.
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Они утверждают, что уголь с западной Украины в печах горит как то не так. Ну так давно уже нужно было переделать все печи под это уголь, чтобы он горел как надо. Главное, что технических проблем переделать эти печки нет никаких.
А зачем же им это надо, если каждый день работы с лугандоном, с которого уголь официально возят по цене, как буд-то он с Ротердама, приносит обеим сторонам миллионные откаты.
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Какую дичь втирает людям этот эксПЕРД.
Даже, если представить что в Украине НЕТ нигде больше угля кроме дамбабве, то его можно купить. Переоборудовать за эти годы можно было раз 10. За 2 года можно было с НУЛЯ построить новые ТЕЦ. За 2 года можно было проложить новые ЛЭП (Украина продает энергию, в том числе и крысчанам). Ладно в ЭС нужно и важно поставлять энергию, но крысчан то можно запросто послать. Более того энергия идет и в луганду и в дамбабве. Это как?
Неужели террористы хоть на каплю оценили помощь от Украины? НЕТ. Еще сюда нужно доплюсовать зарплаты железнодорожникам. Тем самым которые, перегружают снаряды на станциях. Еще Украина поставляет в орду воду. Вот и сидят террористы при свете, чистые, умытые, обогретые. Работают шахты которые платят налоги в ОРДУ, платят пенсии ненавидящим Украину (еще и параша кидает кость). Худо-бедно экономика орды живет.
А уголек из луганды и дамбабве кроме Украины нахер никому не упал. В параше он не нужен, совсем. Цивилизованый мир не купил бы уголь у маньяков.
Ах да при цене уголька РОТЕРДАМ - часть получи ахметка (тот еще патриот), часть нехилую мордор.
Без Украины мордор не сможет. Шахтеры должны осознать САМИ, что их свиноматки такие как плотницкий нихера не могут и не умеют. СОВСЕМ. Брать взятки свинорылый умеет, еще пожрать и выпить умеет. Посмотрите на его рыло и где работал. Вот когда шахтеры осознают, что перед ними тупая бездарность и что все их балабольства про "хватит кармить Украину" - тупой пи.жь, когда до шахтеров дойдет что и руцким свиньям они нахер не упали, когда допрут что порезанные на метал, вывезенные предприятия уже не заработают и что это (о ужоснах) седлали не бендеровцы, а их абдраченцы - они прогонят этих маргинальных дибилов. Еще они должны понять что мойщик машин (сдох уже), лохотронщик МММ, всякие рыгоанальные помощники (болотов, тоже сдох) завели их в эконмическую задницу.
Выход у них один гнать нахер ублюдков.
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Ваше счастье, что вы все не живете на той территории. Читаю комментарии и не пойму - какая может быть "единая Украина", когда даже в комментариях жителей той территории мешают с г.ном, и злорадствуют "а давайте им вообще всё перекроем"....
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55 тысяч даунов с той территории стреляет в наших солдат. Может им ещё спасибо сказать? Не хотят жить в украине? Собрал монатки и в расеюшку.
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А почему этот "эксперт" не говорит о том, что ВСЕ ТЭЦ можно и нужно перевести на другой сорт угля (которого у нас в изобилии), а не топить антрацитом из Лугондонии набивая своими деньгами карман ахметки?
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