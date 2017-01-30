 Землянский о блокировании ОРДЛО: Подставлять энергетику – это крайне плохо

Об этом пишет Главком.
"Все понимают, что это блокирование - мероприятие политическое, но так подставлять энергетику - это крайне плохо. Последствия могут крайне отрицательно отразится на работе оборудования, на ремонтных кампаниях и т.д. Генерация, любая, что атомная, что тепловая, - требует системности, работы без каких-то резких скачков, а мы, к сожалению, в режиме аврала работаем уже третий год" - заявил Землянский.
По информации эксперта, поставки угля находятся в правовом поле Украины.
"Все налоги платят в бюджет Украины, поставки проходят в согласовании со штабом АТО, со Службой безопасности Украины ", - подчеркнул он.
По мнению Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
"У нас склады рассчитаны на месяц работы тепловых электростанций. Ну, допустим, они уйдут в минимальную балансировку, будут работать минсоставом, возьмет на себя базу атомная генерация, гидрогенерация подставит плечо, хотя это спорно - можно будет еще протянуть пару недель, с учетом минимального импорта, который срочно понадобится. Но проблема в том, кто будет гасить спрос на пике? - Это вопрос, понятно, риторический. И тогда уже могут наступить отключения потребителей ", - спрогнозировал эксперт.
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Хочется напомнить псам АвакOFF и разной титушне. На дворе не 14 год и в случае чего учить вас будут не коктейлями и палками... у нас война!
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Крым - это Украина: в районе Керченской переправы жители Крыма могли наблюдать знамение - огромные световые столбы желтого и голубого цветов
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Вугілля з Червонограда чи Нововолинська продають по 1300-1500 грн за тонну, а у сєпарів Ахметов бере по 1800...
При цьому шахатарі із Заходу скаржаться, що у них перевиробництво вугілля і всі склади на шахтах забиті, бо ніхто його не бере! А це вугілля не тільки дешевше, але і легальне і не спонсорує сєпарів, звичайно ж.
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Тут
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Мы энергетике, которая находится в частных руках, платим за уголь по формуле Роттердам+, а вовсе не Лугандон+.
Потому у нашей энергетики есть деньги для того, чтобы поставлять уголь хоть из ЮАР, хоть из Роттердама, хоть откуда угодно - мы эти деньги платим!
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3,14дары в агонии..
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Причем тут налоги, когда наши пацаны гибнут?!!!
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А зачем же им это надо, если каждый день работы с лугандоном, с которого уголь официально возят по цене, как буд-то он с Ротердама, приносит обеим сторонам миллионные откаты.
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Даже, если представить что в Украине НЕТ нигде больше угля кроме дамбабве, то его можно купить. Переоборудовать за эти годы можно было раз 10. За 2 года можно было с НУЛЯ построить новые ТЕЦ. За 2 года можно было проложить новые ЛЭП (Украина продает энергию, в том числе и крысчанам). Ладно в ЭС нужно и важно поставлять энергию, но крысчан то можно запросто послать. Более того энергия идет и в луганду и в дамбабве. Это как?
Неужели террористы хоть на каплю оценили помощь от Украины? НЕТ. Еще сюда нужно доплюсовать зарплаты железнодорожникам. Тем самым которые, перегружают снаряды на станциях. Еще Украина поставляет в орду воду. Вот и сидят террористы при свете, чистые, умытые, обогретые. Работают шахты которые платят налоги в ОРДУ, платят пенсии ненавидящим Украину (еще и параша кидает кость). Худо-бедно экономика орды живет.
А уголек из луганды и дамбабве кроме Украины нахер никому не упал. В параше он не нужен, совсем. Цивилизованый мир не купил бы уголь у маньяков.
Ах да при цене уголька РОТЕРДАМ - часть получи ахметка (тот еще патриот), часть нехилую мордор.
Без Украины мордор не сможет. Шахтеры должны осознать САМИ, что их свиноматки такие как плотницкий нихера не могут и не умеют. СОВСЕМ. Брать взятки свинорылый умеет, еще пожрать и выпить умеет. Посмотрите на его рыло и где работал. Вот когда шахтеры осознают, что перед ними тупая бездарность и что все их балабольства про "хватит кармить Украину" - тупой пи.жь, когда до шахтеров дойдет что и руцким свиньям они нахер не упали, когда допрут что порезанные на метал, вывезенные предприятия уже не заработают и что это (о ужоснах) седлали не бендеровцы, а их абдраченцы - они прогонят этих маргинальных дибилов. Еще они должны понять что мойщик машин (сдох уже), лохотронщик МММ, всякие рыгоанальные помощники (болотов, тоже сдох) завели их в эконмическую задницу.
Выход у них один гнать нахер ублюдков.
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