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Все про:НАТО (5155) Балтия (154) Эстония (462)

 Истребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией

Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) самолеты НАТО будут отрабатывать на будущей неделе бреющие полеты над территорией страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

Так, истребители Германии "Eurofighter" в течение рабочей недели будут совершать полеты парами на низких высотах (не ниже 500 футов или 152 метра) вдали от населенных пунктов в первой половине дня.

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

Военно-воздушные силы НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда они стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

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"Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса для совместного вклада в различные мощности", - подчеркнули в пресс-службе Сил обороны.

На эстонской авиабазе Эмари в настоящее время базируют самолеты ВВС Германии, которые переняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года. Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован в Литве на авиабазе в Шяуляе.
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За дымом не разобрать, где кузя, где никузя... "ледяной горою кузя из тумана выплывает..."
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Лучше то лучше... Памперсы что за свои деньги покупать?
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то есть как житель раззеи, ну покупай за свои, обосравшейся команде жалкого недоразумения кузи они понадобятся
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Как тебе удалось вырваться из лап фашистов?
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за штурвалам знаменитые эстонцкие "пилоты"?
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а что остается делать? русские свиньи завтра скажут, что вильнюснаш, да и риганаш впридачу.
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А раньше научиться это делать никак было?
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вы только ядерные ракеты не уроните как это было в испании а сколько той эстонии -- ничего не останется и члена в нато
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Да, неплохая была Испания... Теперь там радиоактивный пепел?
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Испании в 1966-м повезло...

А вот эстонцы - не такие везучие
Да и размер "эстоньскоййи дэржавы" вызывает опасения
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а как там Вальцман?
от телефона, наверное, не отходит?
Ждёт? Предвкушает??

Ха-ха-ха-ха!!!
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"Истребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией"

ха-ха-ха-ха!!!
Повезло эстонским селянам!!!
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Конечно повезло - они едят настоящие шпроты, а паРашники уплетают рязанские. Импортозамещение!
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у кого что болит...

Тоскуешь по настоящим шпротам на канадщине?
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ля-ля... тополя...

А про эстонских истребителей есть что сказать?
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