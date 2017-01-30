"Истребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.
Так, истребители Германии "Eurofighter" в течение рабочей недели будут совершать полеты парами на низких высотах (не ниже 500 футов или 152 метра) вдали от населенных пунктов в первой половине дня.
Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.
Военно-воздушные силы НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда они стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.
"Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса для совместного вклада в различные мощности", - подчеркнули в пресс-службе Сил обороны.
На эстонской авиабазе Эмари в настоящее время базируют самолеты ВВС Германии, которые переняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года. Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован в Литве на авиабазе в Шяуляе.
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А вот эстонцы - не такие везучие
Да и размер "эстоньскоййи дэржавы" вызывает опасения
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от телефона, наверное, не отходит?
Ждёт? Предвкушает??
Ха-ха-ха-ха!!!
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ха-ха-ха-ха!!!
Повезло эстонским селянам!!!
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Тоскуешь по настоящим шпротам на канадщине?
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.......
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А про эстонских истребителей есть что сказать?
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