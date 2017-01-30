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 Боевики за сутки 56 раз обстреляли позиции ВСУ. Били из "Градов", 122-мм артиллерии, вооружения БМП и БТР, - штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 56 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения в зоне проведения Антитеррористической операции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"На мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 Град, оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении наших позиций в районе Талаковки. Применив реактивную систему Град "П", артиллерию 122 мм, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному", - сказано в сообщении.

Кроме того, Лебединское боевики обстреливали из 122-мм артиллерии, Красногоровку - из минометов разных калибров, Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку - из гранатометов и стрелкового оружия, по Широкино враг вел огонь из вооружения БМП и БТР.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Волонтер Юлия Толмачева сообщила, какая помощь нужна воинам в авдеевской промзоне. ФОТОрепортаж

"На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов разных калибров по Верхнеторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцевому и Каменке. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках", - отмечают в сообщении.

На луганском направлении боевики вели огонь из минометов разных калибров и гранатометов по Новоалександровке, Троицкому, Попасной и Новозвановке.

Как сообщалось ранее, вчера в результате боевых действий 5 украинских военнослужащих погибли, 9 - ранены, 4 - травмированы.


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Деникинцы пытаются вырваться из котла "новоросия"...
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Очень обрадовала статья в Цензоре, что заработала и наша артиллерия!
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А сколько эшелонов прошло в Лугандон и обратно?
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Перекрыто всего две ветки в Луганской области,там еще две свободных,и в Донецкой вроде четыре,по которым барыги составы гоняют.
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Путин и Трамп не договорились видать, пошел план Б - косить бандеро-укроп
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БМП БТР и танки. Ну и где Стугны, на выставке? Ладно, "Оплотов" в АТО не будет, денег нету, но хоть Стугны-то можно было бы....
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Путин и Трамп не договорились видать, пошел план Б - косить бандеро-укроп
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...а в эфире тишина..у нас вобще есть глав.ком? ...глав барыга-брехун-гнида панамская есть,а главнокомандующего нет.
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неправда.. - вот что сами теры-пидоры пишут, а наши барыги не хотят признать что война в полный рост идет...Военное положение, закрытие границ, прекращение торговли... - Ага.., ждите..

Капитан Прайс ‏@Price_Cap_UA 4 ч.4 часа назад

Просто сводки от ополчения. Вообще, ничего, не скрывая. Такой Минск, такие террористы.

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да "списали" украинцев типа безвести пропали, старый трюк
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Так все ВСУ еще в 14м в котлах были уничтожены или нет?
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Смерть расіянським окупантам !!!!мочкуйте виродків хлопці!!!! мухи расіянські повинні бути дохликами !!!!
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на ДОнбасса вояки из бендеровщины убивают жителей Донбасса, это вопрос кто там "окупант"
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почету ты за бандеро-нацистов а не за мир?
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да вы бандеро троли долбоебики
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да что всё нас обстрелляли да дайте им нормальную ответку чтобы не повадно было
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И в данный момент лупят тяжелым, к северо-востоку, от Мариуполя. Как начали в 07.00, так и нон-стоп.
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Янукович против майданутых армию не применял , а бандеро-нацисты применили, делайте выводы
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https://elise.com.ua/?p=236059

ОБСЕ: За сутки украинских военных обстреляли 2260 раз

30.01.2017, вр: 6:40



Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток.
Об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает «Громадське«.
«Сегодня в 04:40 утра мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт - Авдеевка - Ясиноватая… Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения», - сказал Хуг в воскресенье,29 января.
По его словам, боевые действия вечером в воскресенье стали менее активными.
Он также пообещал отчет о зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в понедельник.
«Тогда мы будем иметь и видео камер, расположенных на местах. Больше деталей стоит ожидать тогда», - сказал Хуг.
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Этот Хуг- точно с Луны вещает. Если "Град" пакетами летит, а я - ручаюсь, что именно так и есть, то какой в задницу "режим прекращения огня"???
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можно радикально прекратить эту вакханалию которую называю ато а в действительности война-----взамен погибших, раненых и вышедших из строя по др причинам на фронте бойцов всу заменять их министрами правительства, народными и прочими депутатами и их совршенно летними детьми только тогда договоряться
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вобщем "принуждают" Украину к Минску, кстати может так и договорились с Трампом, кредиты не дадут на Донбассе насыпят градов
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Ребята, врежьте казламордым промеж рог, чтобы мало не показалось!

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дак ответка будет вот и боятся. С "америки" хорошо вещать о любви к бандере
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Как только появляются сообщения о коррупции Порошенко, оего бизнесе на крови украинцев, сразу руссо-террористы резко усиливают обстрелы. Совпадение? Не думаю
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дак выгодна война Порошенко и хунте, воровать хорошо, а потом сбегут в Америку или Израиль
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пнх, сын старой облезлой суки и шелудивого пса.
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да там во Франции все такие, тебя уже выебли в зад
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=== Дело в том, что в 2010-2013 годах ДТЭК набрал около $3 млрд кредитов для покупки новых активов и их модернизации. С падением курса гривни, эти кредиты стали причиной огромных убытков компании - около 20 млрд грн в 2014 году и более 37 млрд грн в 2015 году.
В апреле гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в одном из своих интервью упомянул о том, что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU, близкая к президенту Петру Порошенко.
Как уже упоминалось, в ICU работали и нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. И Гонтарева ===
Источник

Т.е. наши воины гибнут на востоке, и украинцы оплачивают астрономические счета по Роттердам + доставка по Европе только ради того, чтобы Ахметов погасил долги, а Порошенко стал вообще баснословно богатым.
Это не только конфликт интересов, это измена Родине
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украинцы идут на фронт в АТО денег заработать а там погибают или калеки на всю жизнь
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вопрос это локальная стычка или грядет война как в 2014м
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обиделись,,, .что добробаты блокируют "контрабасс" да герой Украины же сказала" я видела в их глазах людей.которые устали от войны,,,", война-генетика лукавого.она в крови...
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Сорока на хвосте донесла что у Гиви здоровье пошатнулось.
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и начался вой хуйловщиков и подхуйловщиков , за что ваяюем батья савяне за милионы олегархов за порошенко за ахметова , такие пидрыльские посылы что за километер хуйлостаном пре аж не интересно .
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а за что Украина воюет, в ЕС и НАТО не возьмут, денег не дадут
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за хуйла , ну что бы он здох ваш этот член " озера", ну не нравитца он нам не нравитца .
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все укропатриоты в канаде
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кацапи як гніди ведуть себе,бо то є бидло як хуйло путін !!!! Спаліть їх,маскавіто-бурятов,Браття Українці !!!!нехай і масква бад горить....
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да вы уже палили на майдане , скоро вся Украина как Сирия будет из-за вас бендеро суки
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Жаль что мало работала наша артиллерия. На выстрел оккупантов нужно отвечать двумя нашими. Причём, каждый снаряд ложить "в лузу" по возможности.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики за сутки 56 раз обстреляли позиции ВСУ. Били из "Градов", 122-мм артиллерии, вооружения БМП и БТР, - штаб
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