 Боевики за сутки 56 раз обстреляли позиции ВСУ. Били из "Градов", 122-мм артиллерии, вооружения БМП и БТР, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"На мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 Град, оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении наших позиций в районе Талаковки. Применив реактивную систему Град "П", артиллерию 122 мм, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному", - сказано в сообщении.
Кроме того, Лебединское боевики обстреливали из 122-мм артиллерии, Красногоровку - из минометов разных калибров, Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку - из гранатометов и стрелкового оружия, по Широкино враг вел огонь из вооружения БМП и БТР.
"На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов разных калибров по Верхнеторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцевому и Каменке. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках", - отмечают в сообщении.
На луганском направлении боевики вели огонь из минометов разных калибров и гранатометов по Новоалександровке, Троицкому, Попасной и Новозвановке.
Как сообщалось ранее, вчера в результате боевых действий 5 украинских военнослужащих погибли, 9 - ранены, 4 - травмированы.
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Капитан Прайс @Price_Cap_UA 4 ч.4 часа назад
Просто сводки от ополчения. Вообще, ничего, не скрывая. Такой Минск, такие террористы.
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Из чего надо, из того и били.
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ОБСЕ: За сутки украинских военных обстреляли 2260 раз
30.01.2017, вр: 6:40
Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток.
Об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает «Громадське«.
«Сегодня в 04:40 утра мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт - Авдеевка - Ясиноватая… Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения», - сказал Хуг в воскресенье,29 января.
По его словам, боевые действия вечером в воскресенье стали менее активными.
Он также пообещал отчет о зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в понедельник.
«Тогда мы будем иметь и видео камер, расположенных на местах. Больше деталей стоит ожидать тогда», - сказал Хуг.
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В апреле гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в одном из своих интервью упомянул о том, что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU, близкая к президенту Петру Порошенко.
Как уже упоминалось, в ICU работали и нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. И Гонтарева ===
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Т.е. наши воины гибнут на востоке, и украинцы оплачивают астрономические счета по Роттердам + доставка по Европе только ради того, чтобы Ахметов погасил долги, а Порошенко стал вообще баснословно богатым.
Это не только конфликт интересов, это измена Родине
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