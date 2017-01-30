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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Канада (785) стрельба (2145) жертвы (813) Трюдо Джастин (53)

 В мечети в Канаде произошла стрельба: пять человек погибли

В городе Квебек (Канада) пять человек погибли в результате стрельбы в мечети, которую открыл неизвестный во время вечерней молитвы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в результате стрельбы погибли пять человек. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия в мечети находились около 40 человек.

Газета Huffington Post Quebec сообщает, что на месте происшествия работает вооруженный отряд правоохранителей. Полиция уже задержала двух подозреваемых.

К месту инцидента прибывают автомобили скорой помощи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter написал, что считает нападение на людей в мечети является "трусливым".

"Канада скорбит о погибших в подлой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал Трюдо.

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Как пишет газета Le Dovoir представитель службы полиции Квебека Этьен Дойон рассказал, что полиция задержала двух подозреваемых в организации стрельбы. Также он сообщил о нескольких погибших, однако не назвал их точного числа.

"Мне сообщили, что здесь был стрельба, сообщили, что стрелявший успел перезарядить оружие трижды. Также мне сказали, что погибли по крайней мере пять человек", − цитирует газета слова главы Исламского центра Мухаммеда Янги.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Сан-Антонио в Техасе произошла стрельба. По меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения.
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https://www.youtube.com/watch?v=3I-GXaBR_7g
Украинский чиновник отправил в нокдаун митингующего.

Так вот, славные воины уже повернулися домой и примерили чиновничьи пиджачки, и славно отписывают по мордасам тому нерабыдлу, которое носило бутерброды на майдан.
В Виннице накануне сессии горсовета под зданием мэрии начальник отдела помощи участникам «АТО» Департамента социальной и молодежной политики облгосадминистрации Андрей Грачев отправил в нокдаун одного из протестующих.
https://www.youtube.com/watch?v=3I-GXaBR_7g

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было донецкое быдло а пришло западенское быдло
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Донецкое быдло ни куда и не уходило. Все кто был, все и остались. просто откинули лишние рты.
Если бы пришли западники, тот же Вячеслав Черновол, было бы всё абсолютно по другому.
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бандеровцы полностью узурпировали власть, ты так расуждаешь что их оправдать так как за почти 4 года они только разворовуют страну
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Это основатель партии рыгов бандеровец? Та ты клоун залеский.
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Путя и Трамп видать не договорились пошла война опять на востоке, десятки погибших и так далее, так что герои майдана у вас есть шанс проявить себя на фронте
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че не в АТО тебе там ждут диванный боец?
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В Чечню кацапчикам ход закрыт вот и пошли по миру .
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нечего разрешать строить мечети в не мусульманских странах вот вам и резкльтат
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а ты типа не троль, только я за Донбасс а ты за бендеровщину
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да Админ твой пидар как и ты бандеро-фашист
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еще один из Тундры как вы там выживаете бедолаги? холодно бабы драконы-феминстки
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В оружейной Палате кремля хранятся кацаПсинские доспехи всяких Иванов Грозных и прочих выплядков типа РАБссии но с надписями Мусульмаскими и Арабскими,на рюсскам наречии почти ничего нет..
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там бандеро-укроп сейчас косят а на цензоре новости про какую та Канаду, дебилы бля (цитата Лаврова)
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Ага. Читал новости на усрусь весне. Сейчас зима, где столько отборной травы там берут?
Там уже насчитали +48000 убитых укропов только за последние сутки.
Да и Ходаковский жалуется, дескать сцуки лучшего воина - "Грека" порешили.
Ну этот хоть на войне помер, можно сказать хероем, в отличии обосранного и перебухавшего Болотова, захлебнувшегося собственными блевотными массами у себя в постели.
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ну а украинские новости тоже самое, только наоборот, не лучше, я сам читаю и там и там, но я за мир а не за войну и бандеро-нациков
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Не знаю, шо и как в Канаде, а под Мариуполем все вернулось на год назад. С 21.30 сначала пристрелочные, да частенько. А около полуночи полновесный пакет "Града" высыпался, похоже где-то у Талаковки, похоже или Водяное. На этот раз- точно "Град"! Ну и с 07.00 уже прилеты тяжелого, передача "С Добрым утром!". Все как в феврале 2016-го. Полнейшее дежавю.
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ШойХу 4 дня назад прислал гоффна кацаПсинскага в том направлении...
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каждому свою Петру и компании грабить назалежную, бандеро-фашикам в расход на фронт, диванным тролям на цензор
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В Монреалі оголосили посилене чергування поліції біля вразливих точок.
У мене такий же мусульманський культурний центр через дорогу.
"Весело".
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да не повезло тебе бедолага, холодно еще и стреляют
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А вы ее сами то хоть знаете?Ни разу не видела вас украино пишущим.
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бедолага ,нервный, урок украинцам не ездить в канаду в тундру жить
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Радуйся что не церковь Мацковского Сатаната.
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Только вчера прочитал о готовности Канады продолжать принимать всякий сброд.
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Точно! Они вроде как квоту Штатов на себя взяли, после отказа Трампа.
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в Монреале,Оттаве и Виннипеге у меня друзей полно,вечером зайду в Скайп узнаю полнее что кто зачем...
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гамно твоя Канада как и ты
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ну давай пованяй ещё, клоп... пока тебя админ не раздавил. )
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Этот клоун посещаемость накручивает,пускай пока побегает.
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Мусліми не звикли отримувати кулю в голову в мечеті? Вам зручніше підривати авто посеред великих міст в годину пік, щоб було більше жертв серед цивільних? Тепер і до вас, "правовірних", дійшла розплата. Будете заходити у свої мечеті у броніках і верещати "аллау-акбар" в касках.
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Та их расстреливать в мечети только себе хуже. Согласно вере они стают шахидами, героями павшими за веру. К тому же, это вызывае осуждение окружающих. Перед тем как боротся с противником, если мусульмане ваши противники, нужно изучить их верования и образ мысли.
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а какая разница?убьют-московиты новых таких же выберут
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Кавказ кацаПсинов стреляет что Мух в тире.Но для остального кацаПсинская Быдла это военная Тайна,быдло рюсскае не дохнет,не горит и не тонеть
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Так,гімно кацапсінське не тоне) ціх рюрековічей маскавітов треба усюди ......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ мечети в Канаде произошла стрельба: пять человек погибли
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