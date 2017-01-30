 В мечети в Канаде произошла стрельба: пять человек погибли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, в результате стрельбы погибли пять человек. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия в мечети находились около 40 человек.
Газета Huffington Post Quebec сообщает, что на месте происшествия работает вооруженный отряд правоохранителей. Полиция уже задержала двух подозреваемых.
К месту инцидента прибывают автомобили скорой помощи.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter написал, что считает нападение на людей в мечети является "трусливым".
"Канада скорбит о погибших в подлой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал Трюдо.
Как пишет газета Le Dovoir представитель службы полиции Квебека Этьен Дойон рассказал, что полиция задержала двух подозреваемых в организации стрельбы. Также он сообщил о нескольких погибших, однако не назвал их точного числа.
"Мне сообщили, что здесь был стрельба, сообщили, что стрелявший успел перезарядить оружие трижды. Также мне сказали, что погибли по крайней мере пять человек", − цитирует газета слова главы Исламского центра Мухаммеда Янги.
Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Сан-Антонио в Техасе произошла стрельба. По меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения.
1976 55
Мы гордимся крепкой дружбой между нашими странами и продолжаем твердо стоять бок-о-бок с Киевом, - Трюдо о военной помощи Украине(16)
Трюдо ответил на письмо украинского мальчика, который подорвался на мине в зоне АТО. ФОТО(13)
Порошенко предложил Трюдо синхронно ратифицировать соглашение о ЗСТ(31)
Премьер Канады поздравил украинцев с Днем Независимости: "Slava Ukraini!"(331)
Як агент України Дональд Трамп не дає зірватися мирному планові Порошенка(0)
Украина произвела на Трюдо огромное впечатление, - канадский министр Фрилянд(131)
Визит Трюдо в Украину показал "смену его тона" в отношении РФ, - Globe and Mail(126)
Украинский чиновник отправил в нокдаун митингующего.
Так вот, славные воины уже повернулися домой и примерили чиновничьи пиджачки, и славно отписывают по мордасам тому нерабыдлу, которое носило бутерброды на майдан.
В Виннице накануне сессии горсовета под зданием мэрии начальник отдела помощи участникам «АТО» Департамента социальной и молодежной политики облгосадминистрации Андрей Грачев отправил в нокдаун одного из протестующих.
https://www.youtube.com/watch?v=3I-GXaBR_7g
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если бы пришли западники, тот же Вячеслав Черновол, было бы всё абсолютно по другому.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там уже насчитали +48000 убитых укропов только за последние сутки.
Да и Ходаковский жалуется, дескать сцуки лучшего воина - "Грека" порешили.
Ну этот хоть на войне помер, можно сказать хероем, в отличии обосранного и перебухавшего Болотова, захлебнувшегося собственными блевотными массами у себя в постели.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У мене такий же мусульманський культурний центр через дорогу.
"Весело".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить