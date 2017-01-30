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 За прошедшие сутки в зоне АТО 5 украинских воинов погибли, 9 ранены, 4 травмированы, - штаб

В результате обстрелов 29 января 5 украинских военнослужащих погибло, 9 получили ранения, 4 - травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"К сожалению, 5 наших военносужащих погибли, 9 - ранены и 4 травмированы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередная попытка выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки закончилась для боевиков неудачей, - пресс-центр штаба АТО

Напомним, вчера миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки в зоне АТО 5 украинских воинов погибли, 9 ранены, 4 травмированы, - штаб
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