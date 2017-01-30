 США возобновят выдачу виз всем странам через 90 дней после окончания проверки, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил президент США Дональд Трамп.
В течение этого времени, по его словам, закончится проверка отвечающих за въезд в США структур.
Президент США также добавил, что "дело не в религии, дело в терроризме и желании сохранить страну в безопасности".
"Говоря на чистоту, это не запрет мусульман, как это подают лживые СМИ. Это не связано с религией. Это связано с террором и желанием сохранить безопасность в стране. В мире еще минимум 40 стран с преимущественно мусульманским населением и они не попали под запрет", - заявил Трамп.
Президент США подчеркнул, что выдача виз всем странам возобновится, "как только мы рассмотрим и имплементируем более надежные меры защиты" за последующие 90 дней.
Сообщается, что в воскресенье, 29 января, десятки тысяч людей в США вышли на акции протеста против решения Трампа запретить въезд в страну жителям семи мусульманских стран. Акции протеста прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне.
Отметим, Трамп на 120 дней приостановил программу приема беженцев. Указом президента США на 90 дней также запрещается въезд жителям семи стран.
После этого в аэрпортах были задержаны от 100 до 200 человек, по оценкам Американского союза защиты гражданских свобод. В том числе транзитные пассажиры. В нескольких американских городах прошли манифестации, с требованием отменить подписанный президентом Дональдом Трампом указ.
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Один в один риторика Хуйла.
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Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на указ президента Дональда Трампа.
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Texas GOP congressman slams Trump plan for border wall
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ОК, но только в два штата в Нью-Йорк и в Калифорнию. Техас как то обойдется без рашки. В Техас очень много приехали с Украины - это ведь не рашка, пусть приезжают Welcome. Уже место русского как второй иностранный язык в colleges и в университетах будут преподавать украинский.
Рашка Добро Пожаловать в Германию!!
Rusha, Welcome to Germany!
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за президента... мля, с Донбаса!
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Пусть хотя бы лапти переобувают и навоз с бород своих повычёсывают...
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