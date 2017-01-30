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Все про:беженцы (956) США (11785) указ (232) Трамп (588)

 США возобновят выдачу виз всем странам через 90 дней после окончания проверки, - Трамп

Соединенные Штаты Америки возобновят выдачу виз всем странам через 90 дней после окончания проверки отвечающих за въезд в США структур.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В течение этого времени, по его словам, закончится проверка отвечающих за въезд в США структур.

Президент США также добавил, что "дело не в религии, дело в терроризме и желании сохранить страну в безопасности".

"Говоря на чистоту, это не запрет мусульман, как это подают лживые СМИ. Это не связано с религией. Это связано с террором и желанием сохранить безопасность в стране. В мире еще минимум 40 стран с преимущественно мусульманским населением и они не попали под запрет", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что выдача виз всем странам возобновится, "как только мы рассмотрим и имплементируем более надежные меры защиты" за последующие 90 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тысячи ученых призывают Трампа отменить скандальный антииммигрантский указ

Сообщается, что в воскресенье, 29 января, десятки тысяч людей в США вышли на акции протеста против решения Трампа запретить въезд в страну жителям семи мусульманских стран. Акции протеста прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне.

Отметим, Трамп на 120 дней приостановил программу приема беженцев. Указом президента США на 90 дней также запрещается въезд жителям семи стран.

После этого в аэрпортах были задержаны от 100 до 200 человек, по оценкам Американского союза защиты гражданских свобод. В том числе транзитные пассажиры. В нескольких американских городах прошли манифестации, с требованием отменить подписанный президентом Дональдом Трампом указ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия обеспокоены скандальным антииммигрантским указом Трампа

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Америка никогда не любила мигрантов, это вам скажет любой индеец....
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Вот уж индейцам в США сейчас грех жаловаться.
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> как это подают лживые СМИ
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Один в один риторика Хуйла.
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Ай-яй-яй..шо делать, шо ж делать? Банду геть, наверное, орать?
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У древних индейцев было Божество Альскамнцдартуниварсхаманапутрахуатль - покровитель памяти и дикции...
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лучше бы трамп запустил в США украинцев и мы выгоним(вытесним) всех остальных гастрабайтеров ибеженцев без шуму без пыли )) шутка....
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З України теж переважно вата їде. Просто не агресивна.
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У додика есть реальный шанс заметно уменьшить рейтинг пукена. Пусть откроет штаты для парашинских и рейтинг пукена просто рухнет из за умегьшения поголовия скота
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Надо Мурчик, надо...Трамп хотел отношений с рашкой, а они такие отношения.
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Не в моем вкусе, так что руки - єто ваше все.
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я имел в виду, что за это место Рашку брать будем... )
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"...из за умегьшения поголовия скота...." - вот уж точно сказано ! Спасибо , повеселили ))
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В Далласе тоже был митинг. В Dallas-Fort Worth international приехал мэр Далласа и юрист с иммиграционного центра. "Впустили " несколько семей на воссоединение в основном это пожилые родители.
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No member of Texas's congressional delegation had offered full-throated support of a complete border wall as of Dec. 20, according to a survey by the Texas Tribune.
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Juli
ОК, но только в два штата в Нью-Йорк и в Калифорнию. Техас как то обойдется без рашки. В Техас очень много приехали с Украины - это ведь не рашка, пусть приезжают Welcome. Уже место русского как второй иностранный язык в colleges и в университетах будут преподавать украинский.
Рашка Добро Пожаловать в Германию!!
Rusha, Welcome to Germany!
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Вьі спрашивали как в Украине избрали януковича? Да так как и Трампа в США, на обкатьівали вьіборьі Трампа. Теперь в США пойте речевки: трам пам пам -хуйло, трампам пам....
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Моня, как вы думаете - после того, как Манафорт помог Трампу стать президентом - как скоро Трамп окажется в Ростове?..

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Не скоро будет, ведь многие верят Трампу. Так, что Мурчик терпите и избиратели Трампа будут кормить США еще несколько лет.
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Я-то потерплю... а вот водилы Нью Йорка и остальной пролетариат - не думаю... Они там если чё все гостиницы Трампа разнесут по камешкам...

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Под суд пойдут, а суд у вас бьістро работает. Еще пару убийств журналистов ждите...все как при Кучме и в рашке...
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Ну да, увидите. Ведь надо набить свои шишки.
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сколько здесь живу - столько удивляюсь. удивительная страна!
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Тогда приглашайте Королеву с песней "Маленькая страна", она вам текст немного переделает на "Удивительную страну" и вьі уже в рашке. А там и туалетьі на улице строить начнете...
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Спасибо жителям Техаса
за президента... мля, с Донбаса!
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Причем тут Техас. Вот Техас был против, пока не надо было делать выбор между большим г-ном (Клинтон) и маленьким.
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пока не надо было делать выбор... вот и спасибо! Вы не знали про футболки в Украине с аналогичным двустишьем?
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Слышал я, конгресс собирался запретить Трампу первым использовать ядерное оружие. Как там успехи?
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Х.з. Сначала улыбнуло. А теперь вот что-то вспомнилось.
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Но если не получится, то нужно хотя бы запретить произвольно выбирать цели.
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Составляют список прививок в "ветеринарной службе", без которых нельзя будет пускать расейских дипламатов?
Пусть хотя бы лапти переобувают и навоз с бород своих повычёсывают...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША возобновят выдачу виз всем странам через 90 дней после окончания проверки, - Трамп
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