 Трамп и Путин не говорили о санкциях и никаких решений не принимали, - Белый дом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в интервью ABC News.
"Мы не приняли никакого решения по санкциям. Президент (Трамп. - Ред.) будет продолжать переговоры. (...) Но никаких решений не было. Этот вопрос действительно не поднимался во время телефонного разговора вчера", - рассказал Спайсер.
Вечером 28 января Трамп поговорил по телефону с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Франсуа Олландом.
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