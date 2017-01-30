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 Трамп и Путин не говорили о санкциях и никаких решений не принимали, - Белый дом

Во время разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не принимались решения относительно антироссийских санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в интервью ABC News.

"Мы не приняли никакого решения по санкциям. Президент (Трамп. - Ред.) будет продолжать переговоры. (...) Но никаких решений не было. Этот вопрос действительно не поднимался во время телефонного разговора вчера", - рассказал Спайсер.

Вечером 28 января Трамп поговорил по телефону с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Франсуа Олландом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы закрепят в законе санкции против РФ, если Трамп не откажется от "безрассудного курса", - Маккейн

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Твое лицо когда надо депортировать из США эмигрантку бывшей Югославии Меланию из-за нарушения ею миграционного законодательства.:
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Сейчас кацапы начнут массово исходить на гуано и орать "Трамп - чмо!"
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Ботокс сидит, потеет, думает - ну давай, Трампушка, заговори уже о снятии санкций. Трамп в конце говорит - разговор окончен и положил трубку. Ботокс - а санкц... ???
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