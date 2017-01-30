 Депутат Сейма Литвы Бальсис предложил забрать у РФ Калининградскую область: "Россия нарушила правило нерушимости границ"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь литовского президента Дали Грибаускайте Линас Бальсис заявил 20 января во время дискуссии "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса".
"Время Калининграда закончилось", - заявил он.
Как пишет издание Baltnews.lt, Бальсис предложил, чтобы вопросом отсоединения Калининградской области от РФ занялась или Литва, или Евросоюз. Третий вариант предусматривает, что Литва и ЕС должны принять решение вместе.
"Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ", - отметил литовский политик.
Депутат также заявил, что Калининград не был передан Российской Федерации навсегда.
"Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. … Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", - заявил Бальсис.
Город Кенигсберг и прилегающие к нему территории были включены в состав СССР в 1945 году по решению Потсдамской конференции. В 1946 году была образована соответствующая область, а позже город был переименован в Калининград.
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СРОЧНО нужны координаты огневых точек и скопления техники противника #Ясиноватая
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Вернуть немцам. Немцы возродят, загаженный сейчас рашистами, свой город. Сделают лялю там.
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Или "перешёл в естественную для кучи гавна стадию - удобрение"...
Або просто - "здохла тварюка"...
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