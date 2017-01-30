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Все про:Калининград (57) Литва (1060) Россия (64962)

 Депутат Сейма Литвы Бальсис предложил забрать у РФ Калининградскую область: "Россия нарушила правило нерушимости границ"

Необходимо обсудить вопрос отсоединения от Российской Федерации Калининградской области, поскольку она не была передана России навсегда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь литовского президента Дали Грибаускайте Линас Бальсис заявил 20 января во время дискуссии "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса".

"Время Калининграда закончилось", - заявил он.

Как пишет издание Baltnews.lt, Бальсис предложил, чтобы вопросом отсоединения Калининградской области от РФ занялась или Литва, или Евросоюз. Третий вариант предусматривает, что Литва и ЕС должны принять решение вместе.

"Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ", - отметил литовский политик.

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Депутат также заявил, что Калининград не был передан Российской Федерации навсегда.

"Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. … Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", - заявил Бальсис.

Город Кенигсберг и прилегающие к нему территории были включены в состав СССР в 1945 году по решению Потсдамской конференции. В 1946 году была образована соответствующая область, а позже город был переименован в Калининград.

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орки под Авдеевкой знатно отгребли и лезут на убой, наши насыпают и поддают жару
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СтопТеррор ‏@StopTerror2015 50 минут назад

СРОЧНО нужны координаты огневых точек и скопления техники противника #Ясиноватая
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Петрович, ты чё пил? Аляска давно американская!
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И могила Канта там имеется, так что мохнорылым придётся отдавать взад захваченное у немцев!

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Договор окончился в 1995 году. О России Кант писал "В России есть законы, но нет законности". Они, сука, и нас этой "чумкой" заразили под своим правлением. "Геть від Москви!"
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Калининград это переименованный рашистами, немецкий Кенигсберг.
Вернуть немцам. Немцы возродят, загаженный сейчас рашистами, свой город. Сделают лялю там.
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Чего посол требует? Отдать им Кемскую волость! Так отдавай!

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А мне такой подход очень даже нравится. Ещё бы Япония предложила забрать у кацапов Сахалин и Курилы, Китай предложил бы отобрать "Северные территории", т.е. районы Восточной Сибири вплоть до Урала, да и Украине в скором времени надо ставить вопрос о Кубани и Стародубщине (земли Белгородской, Воронежской и Орловской области Кацапии), которые ей принадлежали, но которые кацапы оттяпали.
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давно пора! сибирь Китай нехай забирають, Курилы Япония, Кубань обратно Украине, что там еще?
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и между прочем, не мы первые начали делить территории, кацапы пример подали, а мы, что рыжие? пусть возвращают обратно.
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Ай да Бальсис! Ай молодец, ай да с*кин сын! Попался наконец в Европе мужик с яйцами! Бог тебе в помощь!
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...точно молодец.. создать батальон вежливых очкариков типа этого воина и попытаться отжать Калининград... можно заключить пари о том, через сколько минут это воинство грозных литовцев превратится в пар...
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Тихие орки в трехцветных трусиках - сидели себе, мирно надрачивали на Путина и тут, ни с того ни с сего...


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Когда очень ху%во жил при Украине, а теперь просто шикарно при "русском мире"


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...больше подходит: - До майдана и после...
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только кацапов пусть с собой на мацкву заберут .хай сибирь осваивают ,,,
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На месте Литвы я не поднимал бы эти темы. А то глядишь Вильно вернётся в Польшу, а Клайпеда - в Германию
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Страны НАТО между собой разберутся, а Кенигсберг и часть Восточной Пруссии расеи придётся отдавать обратно хозяину!
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Под Авдеевкой ликвидирован российский террорист И. Балакай (Грек) командовавший сворой трусливых шакалов - "Восток".

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Правильно будет - "утилизирован"...
Или "перешёл в естественную для кучи гавна стадию - удобрение"...
Або просто - "здохла тварюка"...
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да, 49років була лія договору... все інше просто-дупа!!
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Смiлывий цей Бальцис. Цiкаво як бiгае.
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Ооо, на этот счёт х@йловская говорящая кляча лавроф должен что-то глобально-3/14дарастическое родить...)))
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Скорее напоминание, что в любую игру можно играть вдвоём...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДепутат Сейма Литвы Бальсис предложил забрать у РФ Калининградскую область: "Россия нарушила правило нерушимости границ"
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