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 Политика Украины, Общество
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Все про:Львовщина (1294) памятник (2010) память (698) Польша (3608) посол (1033) вандализм (328) Пекло (23)

 Украинцы и поляки совместно осудят провокации в Гуте Пеняцкой, – посол Польши Пекло

В конце февраля, в 73-ю годовщину трагических событий в Гуте Пеняцкой Львовской области, поляки и украинцы совместно почтят память погибших поляков, и осудят действия провокаторов, уничтожающих места памяти.

Об этом в кулуарах форума "Европа-Украина", который состоялся 27-28 января в Жешуве, сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой, произошедшее, вероятно, в ночь на православное Рождество, и направленное против символа христианства - креста, который дорог и украинцам, и полякам, формирует чувство общей солидарности и угрозы. В связи с этим, украинская и польская стороны хотят совместно встать перед руинами этого памятника в конце февраля, в 73-ю годовщину убийств в Гуте Пеняцкой, и выразить свой протест, осудить провокации и показать, что мы солидарны, и что такие варварские действия нас не разделят, и мы постараемся противодействовать этому", - заявил Пекло.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

Он добавил, что формат совместного чествования в Гуте Пеняцкой еще обсуждается. По его словам, оно, возможно, состоится на уровне министров или представителей местной власти обеих стран.

По его словам, важно, чтобы украинская сторона держала польскую в курсе расследования дел об осквернении памятников в Гуте Пеняцкой и Быковне под Киевом, чтобы вместе удалось найти след, который мог бы привести к задержанию злоумышленников.

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"Эти злоумышленники в безличной форме достаточно очевидны. Это не может быть делом ни поляка, ни украинца, которые думают в категориях интересов своих государств", - выразил уверенность польский дипломат.

Напоминаем, 8 или 9 января в селе Гута Пеняцкая на Львовщине вандалы повредили памятник полякам, которых фашисты сожгли и расстреляли за помощь партизанам. По разным оценкам, тогда погибло более 800 человек, среди которых женщины, дети, старики.

Читайте: Мемориал полякам в Гуте Пеняцкой будет восстановлен, - замглавы Львовского облсовета Гирняк



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Сначала осудят, а затем выразят обеспокоенность
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Во всех подобных осквернениях обязательно присутствует знак СС на самом видном месте рядом с чем-то украинским, там Галичина, УПА и тому подобное. Это - самый верный признак того, что это кацапских рук дело, они же из кожи лезут, чтобы доказать тем же полякам и всему миру, что украинцы - фашисты, хотя символика эсэс в Украине не популярна вообще. Она, кстати, в России куда более популярно. В общем, как увидете эсэсовскую символику, знайте - насрали кацапы.
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А если не специально? Стратегическая цель России - уничтожить Украину, отсюда и все её операции. Хоть с названиями, хоть без названий, это реальность. Так что не надо здесь валить с больной головы на здоровую и перекладывать ответственность за войну во всех её проявлениях с агрессора на украинскую власть.
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Абсолютно логичное и убедительное рассуждение, ув. Соло: украинцы из Львовской области, в большинстве своём верующие греко-католики, ни при каких обстоятельствах не стали бы осквернять и вандализировать памятник погибшим мирным жителям, польским католикам-христианам. Памятник ведь стоял стоял нетронутый и невредимый столько лет, а тут вдруг ни с того, ни сего такой ярый вандализм.

Древние римляне ещё 2 тысячи лет назад мудро советовали: "Смотри, кому ВЫГОДНО ? "

Кому выгодно было устроить эту варварскую подлость ? Выгодно только мордорским оркам.
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Ну тогда приготовтесь, х@йлофауна наверняка чёнить выкинет "в этом духе"...
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не наівничай, серед поляків достатньо шовіністів, які згадують часи Речі Посполитої і без допомоги хуйла. Він їх тільки використовує.
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Ну так я й говорю - "х@йлофауна"!
Що тебе не влаштовуэ?
Чи ти думаэш, що росiйська х@йлофауна, чимось вiдрiзняеться вiд польскоi?
Ну, тодi хто з нас "наiвнiчаэ"?
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А провокації в Перемишлі спільно засудити нема бажання?
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те шо без прокацапських виродків це сталось, немає навіть сумнівів....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы и поляки совместно осудят провокации в Гуте Пеняцкой, – посол Польши Пекло
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