 Украинцы и поляки совместно осудят провокации в Гуте Пеняцкой, – посол Польши Пекло

Об этом в кулуарах форума "Европа-Украина", который состоялся 27-28 января в Жешуве, сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой, произошедшее, вероятно, в ночь на православное Рождество, и направленное против символа христианства - креста, который дорог и украинцам, и полякам, формирует чувство общей солидарности и угрозы. В связи с этим, украинская и польская стороны хотят совместно встать перед руинами этого памятника в конце февраля, в 73-ю годовщину убийств в Гуте Пеняцкой, и выразить свой протест, осудить провокации и показать, что мы солидарны, и что такие варварские действия нас не разделят, и мы постараемся противодействовать этому", - заявил Пекло.
Он добавил, что формат совместного чествования в Гуте Пеняцкой еще обсуждается. По его словам, оно, возможно, состоится на уровне министров или представителей местной власти обеих стран.
По его словам, важно, чтобы украинская сторона держала польскую в курсе расследования дел об осквернении памятников в Гуте Пеняцкой и Быковне под Киевом, чтобы вместе удалось найти след, который мог бы привести к задержанию злоумышленников.
"Эти злоумышленники в безличной форме достаточно очевидны. Это не может быть делом ни поляка, ни украинца, которые думают в категориях интересов своих государств", - выразил уверенность польский дипломат.
Напоминаем, 8 или 9 января в селе Гута Пеняцкая на Львовщине вандалы повредили памятник полякам, которых фашисты сожгли и расстреляли за помощь партизанам. По разным оценкам, тогда погибло более 800 человек, среди которых женщины, дети, старики.
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Древние римляне ещё 2 тысячи лет назад мудро советовали: "Смотри, кому ВЫГОДНО ? "
Кому выгодно было устроить эту варварскую подлость ? Выгодно только мордорским оркам.
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Що тебе не влаштовуэ?
Чи ти думаэш, що росiйська х@йлофауна, чимось вiдрiзняеться вiд польскоi?
Ну, тодi хто з нас "наiвнiчаэ"?
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