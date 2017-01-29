 Более миллиона гражданских лиц в Украине - владельцы оружия, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.
По его данным, эти люди имеют в собственности и личном пользовании:
- 763 725 единиц охотничьего оружия ( + 9 415 за 2016 год);
- 144 770 единиц охотничьего нарезного оружия ( + 6 526);
- 5 014 единиц охотничьего комбинированного оружия (+ 118).
"Если к этому добавить 189 643 человек, имеющих на руках 194 845 единиц специальных резинострелов, пневматики и прочих спецсредств не смертельного действия, имеем
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА гражданских лиц, владеющих оружием в Украине", - написал Аваков.
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Наградное оружие - не собственность награжденного, а после его смерти возвращается государству, - Аваков(73)
За 2014-2016 годы Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия: "Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..."(221)
Около 4% бойцов добровольческих батальонов не прошли переаттестацию в полиции, - Аваков(37)
Прокурор задержан в Кривом Роге на взятке в $3 тыс, - Аваков. ФОТО(91)
"Хотелки" и подарки к праздникам. Нардеп рассказал о наградном оружии от Полторака и Авакова. ВИДЕО(0)
Аваков о "янтарном вопросе": Меня бесит, что Минэкономики и Минэкологии не занимаются этой сферой урегулирования, а разгребает вакханалию МВД(45)
"Никаких "каждые 5 лет" не будет", - Аваков о сокращении сроков действия водительских прав(132)
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Наградное оружие может перевозиться в специализированном "Gunbox", в розряженном состоянии и с замком-фиксатором на спусковом крючке, стволе, или затворной раме!
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Там - загальна військова повинність. Жінки служать на добровільній основі.
В статті є розділ про зброю у кожній родині. Цікаво у них.
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Речь идёт о короткостволах , да ещё с правом ношения , да ещё и без всяких курсов и медкомиссий !
Он упорно косит под дурачка .
Таких гнать нужно из власти ссаными тряпками .
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Ты еще огласи, сколько у преступников его на руках, а перед ними пересичный гражданин оказывается в своем доме в роли ягненка беззащитного.
Задрали уже эти паскуды лицемерные.
То Югик сегодня вылез со своим бредом, то Рюкзаков.
Дуэт обнаглевших воров и недоумков.
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а простой момент владения 1!! лицом 2-3 а то и более стволами посчитал?
реально от силы до!200 тыс охотников, все остальные-наградные, по должности (судьи, прокурватура и барыги с рэкетирами)
итого - ну 300-350 тыщ владельцев
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А вся шваль ,що розповіда про неготовність українців до легалізацію права на самозахист за допомогою корткоствольної зброї та вільний обіг такої зброї-це і є менти,продажні судді та владна пиздота.Всі ті,хто цю зброю уже і так мають,і перекладають з хворої голови на здорову.
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разрешена в Российской империи, и прикрыла ее только большевистская шпана в 1918 г.
Многие дамы, например, имели обыкновение носить в своих ридикюлях так называемые
"дамские пистолеты", для самозащиты, и их применение в критических ситуациях оценивалось
судом присяжных поощрительно. Также считалось хорошим тоном иметь дома револьвер.
Его использование при защите от воров и налетчиков не влекло.
Никаких массовых драк с применением огнестрела не было, а если кого когда и кончали
по пьянке, то непременно старыми дедовскими средствами - топором и ножом.
Так что народ в наших широтах оказался вполне ответственным. И теперь было бы не хуже.
ДАЕШЬ СВОБОДНУЮ ПРОДАЖУ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ! !
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