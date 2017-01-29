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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2174) оружие (3578)

 Более миллиона гражданских лиц в Украине - владельцы оружия, - Аваков

По итогам 2016 года, согласно базы данных, на учете органов Национальной полиции в Украине 878 739 человек, которые являются владельцами огнестрельного оружия. За 2016 год рост составил 10 158 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

По его данным, эти люди имеют в собственности и личном пользовании:

- 763 725 единиц охотничьего оружия ( + 9 415 за 2016 год);
- 144 770 единиц охотничьего нарезного оружия ( + 6 526);
- 5 014 единиц охотничьего комбинированного оружия (+ 118).

"Если к этому добавить 189 643 человек, имеющих на руках 194 845 единиц специальных резинострелов, пневматики и прочих спецсредств не смертельного действия, имеем
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА гражданских лиц, владеющих оружием в Украине", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2014-2016 годы Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия: "Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..."

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Ну так в чем дело? Повестку и на фронт. Всех. Если человек имеет оружие значит он уже готов и физически и психологически к обороне и себя и страны. Кто отказывается, отбирать и оружие и разрешение.
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давай адрес орел!
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"может еще ключ от квартиры, где деньги лежат!?"
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Власники зброї в Україні не можуть її приховано чи відкрити носити чи возити в нерозібраному бойовому стані! Це ж стосується і нагороджених нагородною зброєю, як Пашинський! Вони не мають права носити чи возити з собою нагородну зброю, якщо вони не співробітники правоохоронних органів і не мають дозволу на носіння зброї згідно зі своїми службовими обовязками! Тому Пашинського мають посадити за порушення закону. А Авакову мають заборонити писати в дозволах на зберігання зброї "і носіння" бо це протизаконно!
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Поправочка!
Наградное оружие может перевозиться в специализированном "Gunbox", в розряженном состоянии и с замком-фиксатором на спусковом крючке, стволе, или затворной раме!
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...тримай адресу: ул. Михаила Грушевского, 5,...візми з собою гарного дручка,швидко відкрий двері,та непитаючи нічого "лікуй" дручком усіх підряд...
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оборона себя не есть оброна страны!! какого я всяких казлоффф должен обронять!!
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Саша а ты на фронте был . За оружие не переживай , выдадут .
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Я думаю что тот кто получил оружие заслуженно тот не будет увиливать от мобилизации.
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Что-то тебя заносит, Аваков. Остановиться не можешь? Как ты смог насчитать миллион, если у тебя пальцев всего по 10 штук на конечностях?
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Господин Пашинский и его жена тоже охотники, видимо, верю в это.
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Это у нас в стране миллион депутатов и их помощников? Пора отстреливать их же оружием.
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аваков как всегда все ставит с ног на голову-речь шла об "наградном" оружии,а не об колличестве зарегистрированного.....
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Не только наградном, но еще при этом и огнестрельном.
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аваков, это что за статистика? в качестве отмазки за розданное за наш счет (налогоплательщиков) оружие, причем всяким чмырям? ну ответь зачем сене пулемет максим? он что Чапаев? давай тогда становись инициатором закона о оружии для всех! помню югик пока главментом был дворникам из администрации пистолеты раздавал, теперь ты... вы что за наш счет хотите нужными людьми быть? ну ладно военному подарил, а депутатам за что? что они такого совершили?
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депутатам наверное для того что бы они в раде друг дружку валили.....
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А шо яценюку пулемет Максим вручили? Вы наверно шутите?
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И выругаться неудобно, на Цензоре воспитанные люди.
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А нахрена януковичу нужен был золотой батон? От вседозволенности и безнаказанности всегда крышу сносит.
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Прямо не министр- а шоумен . То орудие государственное транжирит, то ссыкух зам министрами ставит, то Княжичи, то записки в Фейсбук. Работать ему некогда.
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В Швейцарии, кажеться, все граждане имеют охотничьи ружья. Есть какой то закон там , или традиция.
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Та ні, не мисливські, а цілком собі бойову зброю.
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В каждой семье? Или разрешено только мужчинам.? Я нюансов не знаю.
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http://argumentua.com/stati/armiya-shveitsarii-kak-ona-sdelana
Там - загальна військова повинність. Жінки служать на добровільній основі.
В статті є розділ про зброю у кожній родині. Цікаво у них.
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Прекрасная информация. Цензор почему то не печатает таких материалов. А зря.
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А если посчитать кухонные ножи и молоткито у нас все вооружены все 36 или скоко млнов
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Нет, наверное товарищ Саахов - ой, простите, Аваков - ошибся в арифметике. Больше стволов - как пить дать. Например, у меня дома лежит труба стальная жаропрочная 159 х 8 три метра - чем вам не ствол? И таких стволов в каждой хате - много. Вот вам и вооруженная нация - до зубов! Это - по аваковски.
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Лживый армяшка !
Речь идёт о короткостволах , да ещё с правом ношения , да ещё и без всяких курсов и медкомиссий !
Он упорно косит под дурачка .
Таких гнать нужно из власти ссаными тряпками .
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А если считать оружием столовые ножи и вилки, то владельцев оружия у нас ого-го сколько ...
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А Ляшко хвастался вилами. Еше есть грабли. На них наступают постоянно наши власти.
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Значит, грабли - не оружие, а средство для мазохистских утех.
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а на улицах стреляют депутаты-лозинский,пашинский.......
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Ну вот видишь, Сеня, а ты говорил, что народ Украины не готов к владению оружием. Мильён стволов на руках и никакой стрельбы. Ну так в чем проблема-то? Принимайте закон о свободном владении огнестрелом - народ созрел и доказал.
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какой еще закон?!!? у нас уже есть закон от 1992 года на свободное ношение оружия! оформляйся, как положено по закону, становись на учет и носи себе на здоровье!
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Что он этим хочет сказать? Шо хватит уже, всем нельзя разрешать оружие, и так на руках его много?
Ты еще огласи, сколько у преступников его на руках, а перед ними пересичный гражданин оказывается в своем доме в роли ягненка беззащитного.
Задрали уже эти паскуды лицемерные.
То Югик сегодня вылез со своим бредом, то Рюкзаков.
Дуэт обнаглевших воров и недоумков.
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МАТЬ И МАТЕК
а простой момент владения 1!! лицом 2-3 а то и более стволами посчитал?
реально от силы до!200 тыс охотников, все остальные-наградные, по должности (судьи, прокурватура и барыги с рэкетирами)
итого - ну 300-350 тыщ владельцев
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Бред, он говорит про учёт владельцев оружия, а не оружия. Значит стволов больше, чем владельцев, например у меня и мужа в сумме 5 стволов.
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забыл про лимонов 10 сковородок озлобленных бабушек
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Аваков починає ліпити гнилі відмазки-мовляв,у вас і так зброї на руках багато,а ви ще скиглите про якісь нагородні пістолетики.Та тільки цим совком людям голову не задуриш-легалізація короткостволу та скасування монополії ментів та захист громадянина гарантований Конституцією -бо однаково окрім самого громадянина його життя нікому особливо не цікаве.
А вся шваль ,що розповіда про неготовність українців до легалізацію права на самозахист за допомогою корткоствольної зброї та вільний обіг такої зброї-це і є менти,продажні судді та владна пиздота.Всі ті,хто цю зброю уже і так мають,і перекладають з хворої голови на здорову.
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Це так сабаков залякує конкурента свого офшорного...он мовляв, глян скілки у рабів zброї...дружи зі мною, бо інакше я І своїx псів на тебе спушу
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В наших широтах уже имела место свободная продажа огнестрельного оружия - таковая была
разрешена в Российской империи, и прикрыла ее только большевистская шпана в 1918 г.

Многие дамы, например, имели обыкновение носить в своих ридикюлях так называемые
"дамские пистолеты", для самозащиты, и их применение в критических ситуациях оценивалось
судом присяжных поощрительно. Также считалось хорошим тоном иметь дома револьвер.
Его использование при защите от воров и налетчиков не влекло.

Никаких массовых драк с применением огнестрела не было, а если кого когда и кончали
по пьянке, то непременно старыми дедовскими средствами - топором и ножом.
Так что народ в наших широтах оказался вполне ответственным. И теперь было бы не хуже.

ДАЕШЬ СВОБОДНУЮ ПРОДАЖУ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ! !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее миллиона гражданских лиц в Украине - владельцы оружия, - Аваков
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