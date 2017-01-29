 Сотрудник СБУ застрелился в Киеве, - Эспрессо.TV

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Трагедия произошла около 17 часов. По неподтвержденным данным, сотрудник СБУ застрелился у здания Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия.
На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, военные прокуроры Киевского гарнизона Центрального региона Украины.
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Видать, у покойного был комромат на кого-то из нынешних "жильцов по-новому", вот ему рот и закрыли. Особенно "умиляет" место "самоубийства" - у здания Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Обычно, если человек решает закончить жизнь самоубийством, то делает это дома или в каком-то тихом месте, а не в центре города.
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Если уже ФСБУшники своих "отстреливают" непосредственно в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ, то мы на кануне грандиозного шухера
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И порошвайн, и кононоф, и шмароюлька, и дальше по списку...
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