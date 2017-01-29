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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15963) самоубийство (472) СБУ (13112) смерть (4399)

 Сотрудник СБУ застрелился в Киеве, - Эспрессо.TV

В Киеве покончил с жизнью сотрудник Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Трагедия произошла около 17 часов. По неподтвержденным данным, сотрудник СБУ застрелился у здания Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия.

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На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, военные прокуроры Киевского гарнизона Центрального региона Украины.
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завелику ціну ми платимо(( Царство Небесне полеглим, скорішого і повного одужання пораненим
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Ukr_Che ‏@Ukr_Che 34 мин34 минуты назад

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Таємницю виносив,чи приніс,мотиви можуть бути надто протилежними
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МНОГО ЧЕГО ЗНАЛ, ИЛИ ЗНАЛ ТАКОЕ, ЧТО В СКОРОСТИ БУДЕТ, ЧТО ОБЕЗУМЕЛ И РЕШИЛ ТАКИМ СПОСОБОМ УЙТИ НА ТОТ СВЕТ, А НЕ ПОПОЗЖЕ. СНОУДЕН - ГЕНИЙ 21 ВЕКА
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Странно, что этот сотрудник такое знал или узнал, - узнать бы, чтобы избежать. Прав Сноуден, все они собирают информацию, только зачем им наши голые сиськи???
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То пограничник, то сбу . Нам просто не расказывают правду о причинах, но случаи слишком часты последние время.
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Сотрудник СБУ застрелился в Киеве, - Эспрессо.TV
Видать, у покойного был комромат на кого-то из нынешних "жильцов по-новому", вот ему рот и закрыли. Особенно "умиляет" место "самоубийства" - у здания Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Обычно, если человек решает закончить жизнь самоубийством, то делает это дома или в каком-то тихом месте, а не в центре города.
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Акуеть, и много лохов ведется на эту чушь?
Если уже ФСБУшники своих "отстреливают" непосредственно в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ, то мы на кануне грандиозного шухера
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Та ладно.Плохо человеку жить стало-совесть замучила.
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Совесть замучила ?Понял какое шоколадное дерьмо обслуживал ?
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Кондитерская фабрика "Конти" принадлежит Борису Колесникову, он точно шоколадное дерьмр.
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Скорее понял, какое там дерьмо вообще!
И порошвайн, и кононоф, и шмароюлька, и дальше по списку...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник СБУ застрелился в Киеве, - Эспрессо.TV
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