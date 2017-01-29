 Невыполнение Россией Минских соглашений - основной вопрос во время визита Порошенко в Германию, - Климкин

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью телеканалу "Интер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"У нас была договоренность в начале февраля обсудить, где мы находимся по ряду очень важных вопросов, особенно как заставить Россию выполнять "минские договоренности", какая ситуация с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать, чтобы освободить заложников, каким образом более эффективно использовать на сегодня возможности "нормандского формата". Все эти вопросы, конечно, будут в центре внимания", - сказал Климкин, комментируя предстоящий визит Порошенко в Германию.
Также, по его словам, Порошенко и Меркель обсудят помощь Германии в продвижении реформ в Украине и актуальные вопросы европейской интеграции. Климкин подчеркнул, что руководители стран не только политические партнеры, но между ними есть и дружеские отношения.
Напоминаем, Порошенко посетит Германию для встреч с властями 30 января.
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Сейчас на биатлоне включили гимн РФ. Команда Украины не стала слушать и сошла с пьедестала, за ними Норвегия. Россияне тоже почему-то ушли. :D
бгг
https://www.youtube.com/watch?v=5_hLfROPm9Q
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