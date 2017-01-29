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 Политика Украины
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 Невыполнение Россией Минских соглашений - основной вопрос во время визита Порошенко в Германию, - Климкин

Президент Петр Порошенко обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе визита в Германию как заставить Россию выполнять Минские договоренности.

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью телеканалу "Интер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"У нас была договоренность в начале февраля обсудить, где мы находимся по ряду очень важных вопросов, особенно как заставить Россию выполнять "минские договоренности", какая ситуация с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать, чтобы освободить заложников, каким образом более эффективно использовать на сегодня возможности "нормандского формата". Все эти вопросы, конечно, будут в центре внимания", - сказал Климкин, комментируя предстоящий визит Порошенко в Германию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олланд и Меркель по телефону обсудили с Путиным ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе

Также, по его словам, Порошенко и Меркель обсудят помощь Германии в продвижении реформ в Украине и актуальные вопросы европейской интеграции. Климкин подчеркнул, что руководители стран не только политические партнеры, но между ними есть и дружеские отношения.

Напоминаем, Порошенко посетит Германию для встреч с властями 30 января.

Читайте: Россия не выполнила ни один из пунктов минских соглашений, - МИД
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Зачем живут "окурки"?
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Олеся[ ⏳СовсемСкоро ⌛]

Сейчас на биатлоне включили гимн РФ. Команда Украины не стала слушать и сошла с пьедестала, за ними Норвегия. Россияне тоже почему-то ушли. :D

бгг
https://www.youtube.com/watch?v=5_hLfROPm9Q
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давай ставим ставки, через сколько у русских нариков отбирёт медали
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Порошенко! Это уже НЕ вопрос - это уже ФАКТ и реалии жизни! Ты что, свой целлюлит в голове заморозил? Не отличаешь, такой большой и жирный, вопроса от факта?
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круто и приятно, что спортсмены ушли все дружно при первых словах орковского гимна, и приятно то, что наш спортсмен вернулся к себе в команду. Спасибо за позитив в такой тяжелый день.
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о спорте и я ни при чем, если коммент перелетел не по месту
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И что, за ето Меркель должна Пеце очередной транш на раздеребан дать?
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Ivanna Nebayduzha поширила link у спільноті: ВАТА ШОУ.4 хв · Очередной мега скандал прозвучал на кремлевском телешоу.Там на политическом шоу, обсуждали тему того, что Китай установил ядерные ракеты на границе с Россией.Один из гостей, ещё тот ватник сразу заявил, что это Обама сделал свой последний ход, но тут уже даже студия посмеялась с ватного идиота.Но вот специально приглашенный китаец ошарашил всю студию, заявил, что реально Китай таки поставил там ракеты, и то что привезли новое, не значит что раньше ничего там не было.Делайте вывод сами. Интересно, Обамы не будет, на кого теперь ватники будут всё спихать на хитрого Порошенка и Меркель?https://www.youtube.com/watch?v=elOq7DT43lg
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Я понял. Как с Александровым и Ерофеевым. "они там есть, но в ограниченном контингенте и выполняют некоторые задачи военного характера".
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И этот демагог и никчема климкин тут как тут, алень курский, прокацапский.
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По слухам Меркель, которой позарез нужен хоть какой то успех в области международных отношений, собирается принудить Порошенко к реализации Минских соглашений. Якобы посол Германии в Украине написал Порошенко письмо с ультиматумом. Чем именно Меркель угрожает Порошенко не сообщается.
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Там к сожалению к г-ну Порошенко столько вопросов, что аж жалко его. Тут такая дилема - сделает ,как запад , то вы его разорвете. А сделает так, как на этом форуме хотят, то в Европе ему лучше не показываться, про Америку вообще молчу. Вот и тянет он резину. Но резина всегда когда-то рвется, а на новую денег 100% не дадут. От Европы толку в смысле гешефта мало - им кроме углеводов ни хрена не нада, своего некуда девать. Вам нужно как-то транзиты через РФ решить и снова товар на Казахстан и Китай гнать. Бо иначе те у других покупать начнут и рабочим местам в Украине пилотка.
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Так зачем туда ездить и корчить из себя дурачка? Не все так глупы,как думает наш трюфель.Европейцы помогают чем могут,но скоро и это обломиться.Европе просто скоро надоест смотреть на этого клоуна.Что там Песков сказал? Что минские соглашения должны быть реализованы Киевом и Донбасом,а Россия выступает гарантом этого процесса,не являясь стороной конфликта.В Минских договорах стоят подписи Захарченко и Плотницкого и нашей контактной группы.Россия и ОБСЕ являются наблюдателями.Вот так с подачи Кремля и указаний нашего гемороя,мы имеет гражданский конфликт.Хотя все прекрасно знают,что на территории Украины воюют российские наемники-оккупанты.И путин особо этого не скрывает,ведь это все отпускники,которые помогают бороться донецкому народу неизвестно за что.А трюфель боится это доказывать,потому что сам по уши барахтается в этом дерьме и корчит из себя великомученика.То что нам демонстрируют взятых в плен каких-то убогих обдроченцев это все фуфло и спектакль для обманутого народа.А не слабо взять в плен какого-то российского генерала да еще и с ценными документами и показать и доказать присутствие российских войск в Украине всем нашим сторонникам.Или кого нибудь из дыныровской верхушки.А этот расскажет все,кто кому чего и как.Ему лучше отсидеть и остаться в живых,чем быть взорванным в лифте или подохнуть от чашечки кофе с отравой.Но все это будет для Пети полным крахом,он такое никогда не решится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНевыполнение Россией Минских соглашений - основной вопрос во время визита Порошенко в Германию, - Климкин
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