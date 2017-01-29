 Тяжелораненых в результате боев в авдеевской промзоне нет, - пресс-секретарь 72-й ОМБР

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь 72-й ОМБР Елена Мокренчук, передает Цензор.НЕТ.
"Раненых направили в военные госпитали и сейчас им уже оказана соответствующая помощь. Тяжелых среди них нет. Родные проинформированы", - отметила она.
При этом Мокренчук подчеркнула, что сейчас обстрелы авдеевской промзоны продолжаются. "Бой начался около четырех утра и продолжается до сих пор. Уже не так сильно бьют, но тем не менее. Стреляют из тяжелой артиллерии. Ожидаем всего", - сказала пресс-секретарь.
573 6
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Бой под Авдеевкой не затихает. Российские наемники ввели в бой танки. Воины 72-й мехбригады не отступают ни на шаг, - журналист(624)
Позиции под Авдеевкой штурмовали две группы боевиков по 25-30 человек каждая, - Полторак(95)
Очередная попытка выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки закончилась для боевиков неудачей, - пресс-центр штаба АТО(87)
По состоянию на 18:00 четверо наших военных погибло, пять - ранены, - пресс-центр штаба АТО(94)
Украина и Россия наконец открыто померяются ракетами?(0)
Силы АТО ликвидировали 6 и ранили 8 террористов в Авдеевке, - волонтер Кабакаев(115)
ВСУ на Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности, - Мотузяник(115)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить