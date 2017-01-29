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 Тяжелораненых в результате боев в авдеевской промзоне нет, - пресс-секретарь 72-й ОМБР

Тяжелораненых в авдеевской промзоне нет, всем раненым бойцам оказана медицинская помощь.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь 72-й ОМБР Елена Мокренчук, передает Цензор.НЕТ.

"Раненых направили в военные госпитали и сейчас им уже оказана соответствующая помощь. Тяжелых среди них нет. Родные проинформированы", - отметила она.

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При этом Мокренчук подчеркнула, что сейчас обстрелы авдеевской промзоны продолжаются. "Бой начался около четырех утра и продолжается до сих пор. Уже не так сильно бьют, но тем не менее. Стреляют из тяжелой артиллерии. Ожидаем всего", - сказала пресс-секретарь.

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Ох же ж эти домбасюки и непонятные?! Их, значит, абполчленцы защищают от хунтовских карателей, а они ещё и недовольны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТяжелораненых в результате боев в авдеевской промзоне нет, - пресс-секретарь 72-й ОМБР
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