 Суд ООН начнет рассмотрение иска Украины к России в марте, - Климкин

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью телеканалу "Интер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В марте начнутся слушания в Международном суде ООН относительно нашего иска, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма, и конвенцию по запрету расовой дискриминации", - сказал Климкин.
Он напомнил также, что в феврале Украина председательствует в Совете безопасности ООН.
Напоминаем, 16 января Министерство иностранных дел передало в Международный суд ООН иск о нарушении Россией конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина просит Международный суд ООН обязать Россию прекратить поставку вооружения на Донбасс и финансирование боевиков.
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Судя по всему, именно после этих боев террорист Александр Ходаковский написал об 11 раненых террористах, из которых только двое смогли доползти до своих. Спасать остальных вышла группа во главе с комбатом из 100-ой бригады ДНР Греком (Иван Балакай). Судьба этой группы точно неизвестна, но, очевидно, тоже плачевна - под сумасшедшим огнем чужих и своих шансов на выживание немного.
Все рашистские паблики уже огласили траур за Греком, но молчат о судьбе десятков его подчиненных. Зато фантазируют о колоссальных потерях ВСУ. Типа: «У укропов большие потери, на штурм Донецка идти уже не кому». Якобы силы АТО пытались не «просто» выбить врага из трех окопов, а взять Донецк.
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И жидко .
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