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 Политика Украины
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 Суд ООН начнет рассмотрение иска Украины к России в марте, - Климкин

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге начнет рассматривать иск Украины к России в марте.

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью телеканалу "Интер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В марте начнутся слушания в Международном суде ООН относительно нашего иска, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма, и конвенцию по запрету расовой дискриминации", - сказал Климкин.

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Он напомнил также, что в феврале Украина председательствует в Совете безопасности ООН.

Напоминаем, 16 января Министерство иностранных дел передало в Международный суд ООН иск о нарушении Россией конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина просит Международный суд ООН обязать Россию прекратить поставку вооружения на Донбасс и финансирование боевиков.

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Вчера вечером 72-ая бригада ВСУ разбомбила окопы сепаров, а также их ближайший тыл. Сообщает Юрий Бутусов.
Судя по всему, именно после этих боев террорист Александр Ходаковский написал об 11 раненых террористах, из которых только двое смогли доползти до своих. Спасать остальных вышла группа во главе с комбатом из 100-ой бригады ДНР Греком (Иван Балакай). Судьба этой группы точно неизвестна, но, очевидно, тоже плачевна - под сумасшедшим огнем чужих и своих шансов на выживание немного.
Все рашистские паблики уже огласили траур за Греком, но молчат о судьбе десятков его подчиненных. Зато фантазируют о колоссальных потерях ВСУ. Типа: «У укропов большие потери, на штурм Донецка идти уже не кому». Якобы силы АТО пытались не «просто» выбить врага из трех окопов, а взять Донецк.
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бюрократ на бюрократе бюрократом погоняет - от и фся эвропа....
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Чугуний,так вы ж хотите новому главе ООН запретить въезд в Украину,ну и какого вы решения тогда ждёте от этого суда по поводу Кацапии?
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