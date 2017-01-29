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Все про:Луценко (6335) Нацполиция (5684) прокуратура (2588) расследование (1839) стрельба (2145)

 Стрельбу в Княжичах открыла Госохрана, - Луценко

Первым огонь в ходе событий в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны, выстрелив в воздух.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

"По тому, что мы видим на видео, первым выстрелил сотрудник Госслужбы охраны, который находился за каменной стеной от будущего места перестрелки", - сказал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство", - Луценко

По его словам, сотрудник Госслужбы охраны выстрелил в воздух, после чего началась перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов.

Также генпрокурор добавил, что есть вероятность того, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, мог быть ограблен повторно - сотрудники Госслужбы охраны могли вынести из него элитный алкоголь.

Также читайте: После трагедии в Княжичах по результатам служебного расследования уволены 8 человек, - Аваков

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.

Читайте: Крищенко о причинах трагедии в Княжичах: Недостаточная координация и организация


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На українських ресурсах знову «намалювалися» напівп'яні православні расейскi тролі з вулиці Савушкіна з Банд-Петербурга, якiм ФСБ РФ надіслало нову методичку: «Порошенко вже не алкоголік!», «Куля в лоб» вже не Прем'єр». Пiтерський куратор дав команду «мочити» і злословити пана Юрія Луценка.
Якщо Ви зустрінете в тексті коментаря слово «Ю Г І К», «Б О В Д У Р», або
«А Л К А Ш» на адресу Генпрокурора, то можете не сумніватися, що це послід (лайно) ольгiнцев.
Маючи в своїх мізках всього одну звивину, ольгинськi тролі, земляки догхантера Мільчакова, крім «ЮГІКА» нічого придумати більше не можуть. Їх запас слів обмежений через те, в школі вони більшу частину часу простояли покараними в кутку.
Пан Юрій Луценко пiд кулями протестував на Майдані проти бандитської влади Януковича. Сволота з «Беркута» кийком розбила Юрі голову. Тепер він розшукає «беркутівця» і ізолює його від суспільства разом з суддею, який посадив Юрія до в'язниці. На черзі потім буде начальник в'язниці, наглядачі, які били Юру в спину під час конвоювання на допити і кухари в'язниці, які крали продукти з убогого тюремного пайка. Дістанеться і лікарю, який не чинив медичної допомоги Юрію.
У плани ідеологічних промосковських диверсантів входить послабити увагу до військових злочинів, які скоюють на українському Донбасі православні супостати з Російськой Православной Корпорацiї гундяевського лікеро-горілчаного та тютюнового патріархату.
Будьте уважні! Пітерські найманцi і лизоблюди кремлівського «православного» педофіла залишають на українських ресурсах в Інтернеті багато лайна і лихословлять Президента та Уряд України.
Не відповідайте їм і не зав'язуйте з тролями дискусію. За кожну Вашу відповідь расейский бухгалтер нараховує їм 11 рублів 80 копійок.
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Раскажи лутше сколько Гыгу стрелку и прикукушеному сэру бербе За идиотский высер Наш минстецевский бухгалтер начисляет Метеш пургу Аморал копеечный
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Что вы курите? Поделитесь секретиком, может и себе такое куплю,и у меня наступит просветление! Бо все блукаю во мраке зрады и зла, и думаю, зря югику тем кийком мозги не вышибли
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блядь что за бред? алкаш-коррупционер покрывает бандитов в корде, кто вообще зека-алкаша без юридического образования делает ген прокурором? пиздец а не страна
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Какой то бред ментяцкие разведчики Ментяцкие контр разведчики Ментяцкие зам тыла Нехватает ментяцкой авиации ментяцкого флота ментяцких танковых бригад и ментяцкой артилерии Что за бред несут ети пидры Есть ментяцекие опера Они и разведчики и миньетчики и мусора Остальное все бред А меж тем преступность зашкаливает Воровитые дилетанты у власти Поетому медленно но уверено Катимся к хаосу и пиздохеншванцу
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до кучи: ментовско-космические силы и орбитальные гаишники
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С его слов следует что ДСОшников завалили умышленно, иначе как понимать слова о расстреле после выстрела в ВОЗДУХ...бандиты предупредительных не делают, только контрольные.
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Батько загиблого: «В Княжичах поліцейські грабували будинок, а потім прибрали свідків»
http://zbroya.info/uk/blog/11934_batko-zagiblogo-v-kniazhichakh-politseiski-grabuvali-budinok-a-potim-pribrali-svidkiv/
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Все співпадає - полісмени ВДСО обчистили хату після того, як її обчистили бандити, а коли помітили озброєних людей (кордівців), сприйняли це як затримання саме за крадіжку із будинку (цим займається внутрішня безпека). Не витримали нерви і почали пуляти.
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Довольно логично, тем более если выстрелил Кордовцы выстрел восприняли как огонь по ним и тут уже пошла массовка
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Чому майор корду був застрелений далеко від розстрілу,свої добили?
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очередное невероятное совпадение. пуля долго рикошетила о дома и заборы и облетев весь поселок по периметру настила убитого
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Та да все уши развесили и сидят с лапшой.Вот ответте сами себе,если ДСОшники воровали алкоголь,а разведчики их засекли ,началасьстрельба ,тогда почему небыло стрельбы когда первый раз настоящие грабители были?!?Неувязочка получается у Луценка шото с логикой.А так ребят получается что из за бутылки коньяка порешили а настоящих воров выпустили шоле?
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Совсем Юра мозги пропил или ацетоном отравлен в хлам....
Уже вся страна знает как было, а Юра всех все за лохов считает...
И так во всем....
Как же вы всех достали....уроды...
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Так ето ж Югик В его логику спокойно вписывается Что из за флакона коньяка или бренди Любой мент сразу начинает мочить колег не колег Короче без разбору А как же Бухло ето святое
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Юзику до Троцкого далеко конечно, но старается.
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дом ограбили! транши МВФ грабят! народ грабят!страну грабят! души свои ограбили!
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сначала элитный алкоголь, потом пальба в воздух. вообще, элитный алкоголь - страшное искушение. ни одна наша спеццслужба не устоит против него.
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Дивно що у дсошників той алкоголь зразу не знайшли,а може юҐік встиг у них його експропріювати ,посмертно!
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А низзя ли показать енто видео по телику ? Ну пжалста ...
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граждане украинцы , вам не надоели эти правящие пидарасы?
ну держат то нас за конченых лохов. ну югик вообще берега потерял.
харе бухать чмо , с тебя вся страна смеется. )))))))))))))
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Дивись, тут за критику влади не банять. А мене і банили і блокували. Може тому, що я пропонував на Віче обрати нормального Лідера?
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Валите все на погибших, не ошибетесь. Все это дело шито белыми нитками.
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Геращенко прямо заявил, что любая версия, что был грабеж, играет на руку Маскве...
Иначе говоря, эту власть истина не волнует! Им нужна версия, которая поможет выкрутиться самым главным ворам и остаться у корыта дальше!
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Первый выстрел в Княжичах сделал сотрудник Госслужбы охраны, - Луценко.
- Так мне сказала моя Белочка, - продолжил он.
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Вот слушаю я этих товарищей ... им тексты вот здесь пишут!
https://www.youtube.com/watch?v=1DicWizVIeE
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Трындеж полный так как уцелевший водитель дал совсем другие показания пока его не заткнули,просто лампасные дебилы решили все на погибших пацанов списать так как мертвые все равно не будут оправдываться.Водитель успел сказать что спецназовецы выскочив с микроавтобуса сразу начали всех валить наглухо.
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а версия с разведчиками которых дсо взяла в хате? всё? отпала? теперь дсо приехали бухнуть в хату чужую и с пъяну давай мусоров валить которые неизвестно какуюсь банду примчали ловить и нарвались на засаду бухих дсо-шников? а разведчики ментовские..а вы докажите,их там нет!
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С самого начала дело ясное,что дело тёмное.
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Конечно ГСОшник! Сидя в автомобиле сделал выстрел в воздух. Ага. Через крышу.
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Дсо была дана команда собрать эти деньги самим,а не за счет бюджета страны,т.е были наказаны дважды за выполнение служебного долга!
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охрана-это наш вискарь, менты-это наш вискарь, и тут корд приехал-это наш вискарь и перестреляли
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Ну, конечно, мертвые виноваты.
Тогда за что же их семьям дали по 700 000 и квартиры?
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Логичная версия

Юга и сам за бутылку виски убил бы.
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Зробили зачистку щоб не випливла правда про грабунки і винуватими зробили тих арештував грабіжників .
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Юга! В вік інтернету ти хочеш щось приховати??? Та вже остання бабуся знає, що Аваков створив бізнес, на грабунках житла заможних громадян кришуючи банди домушників! Нехай не всі його "клієнти" були чесними людьми, але це не привід, щоб казати "грабуй, награбоване".
Юга, Юга.....
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Antipa т.е. ты хочешь сказать .шо Юрик не картавит, супер профисеонал без юридического образования , и вдобавок еще и не пьёт более достойных людей просто нет в Украине , Мне интересно другое ,а если завтра охрана Авакова его пристрнлит и скажит, что ошиблись ,не узнали ГСО имело полное право начинать стрелять первыми Приехали на сработку ,задержали двух клоунов ,посадили в машину ,что бы отвезти в отдел для выяснения поправте меня если не прав Тут подходят друзья клоунов и начинают впаривать всякую )(уйню ГСО естественно им отказывает и говорит до встречи в отделе ,те начинают угрожать, ГСО открывает огонь Вообще мы тоже как то приехали, а там опера крышующие проституток наглючие до беспридела , ну вообщем все обошлось ,но осадок остался ты им одно ,а они расказывают шо кому делать , хотя находяться не на законных основаниях Я думаю шо корд тоже начал борзеть Вместо того ,чтобы забирать клоунов , уже потом из отдела Надо трусить Авакова с Трояном они знают бльше чем говорят потому что, до начала стрельбы прошло какойто время на выяснение ,т.е. кто то кому то звонил и пытался типа разрулить ГСО точно знали шо они правы и поэтому никого не отдавали, Команду мочить скорее всего отдали на самом верху, типа всех отмажем Вот такая картина Акварелью Юра совет , не вляпывайся в это дело ,а скажи правду и по закону Иначе ГСО больше не будет свою Ж......опу подставлять под пули Сказали отдать будут отдавать и не пытаться сопротивляться
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрельбу в Княжичах открыла Госохрана, - Луценко
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