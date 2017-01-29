 Стрельбу в Княжичах открыла Госохрана, - Луценко

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
"По тому, что мы видим на видео, первым выстрелил сотрудник Госслужбы охраны, который находился за каменной стеной от будущего места перестрелки", - сказал Луценко.
По его словам, сотрудник Госслужбы охраны выстрелил в воздух, после чего началась перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов.
Также генпрокурор добавил, что есть вероятность того, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, мог быть ограблен повторно - сотрудники Госслужбы охраны могли вынести из него элитный алкоголь.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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Якщо Ви зустрінете в тексті коментаря слово «Ю Г І К», «Б О В Д У Р», або
«А Л К А Ш» на адресу Генпрокурора, то можете не сумніватися, що це послід (лайно) ольгiнцев.
Маючи в своїх мізках всього одну звивину, ольгинськi тролі, земляки догхантера Мільчакова, крім «ЮГІКА» нічого придумати більше не можуть. Їх запас слів обмежений через те, в школі вони більшу частину часу простояли покараними в кутку.
Пан Юрій Луценко пiд кулями протестував на Майдані проти бандитської влади Януковича. Сволота з «Беркута» кийком розбила Юрі голову. Тепер він розшукає «беркутівця» і ізолює його від суспільства разом з суддею, який посадив Юрія до в'язниці. На черзі потім буде начальник в'язниці, наглядачі, які били Юру в спину під час конвоювання на допити і кухари в'язниці, які крали продукти з убогого тюремного пайка. Дістанеться і лікарю, який не чинив медичної допомоги Юрію.
У плани ідеологічних промосковських диверсантів входить послабити увагу до військових злочинів, які скоюють на українському Донбасі православні супостати з Російськой Православной Корпорацiї гундяевського лікеро-горілчаного та тютюнового патріархату.
Будьте уважні! Пітерські найманцi і лизоблюди кремлівського «православного» педофіла залишають на українських ресурсах в Інтернеті багато лайна і лихословлять Президента та Уряд України.
Не відповідайте їм і не зав'язуйте з тролями дискусію. За кожну Вашу відповідь расейский бухгалтер нараховує їм 11 рублів 80 копійок.
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Батько загиблого: «В Княжичах поліцейські грабували будинок, а потім прибрали свідків»
http://zbroya.info/uk/blog/11934_batko-zagiblogo-v-kniazhichakh-politseiski-grabuvali-budinok-a-potim-pribrali-svidkiv/
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Уже вся страна знает как было, а Юра всех все за лохов считает...
И так во всем....
Как же вы всех достали....уроды...
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ну держат то нас за конченых лохов. ну югик вообще берега потерял.
харе бухать чмо , с тебя вся страна смеется. )))))))))))))
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Иначе говоря, эту власть истина не волнует! Им нужна версия, которая поможет выкрутиться самым главным ворам и остаться у корыта дальше!
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- Так мне сказала моя Белочка, - продолжил он.
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https://www.youtube.com/watch?v=1DicWizVIeE
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Тогда за что же их семьям дали по 700 000 и квартиры?
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Юга и сам за бутылку виски убил бы.
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Юга, Юга.....
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