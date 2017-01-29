 Первый выстрел в Княжичах сделал сотрудник Госслужбы охраны, - Луценко

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
"По тому, что мы видим на видео, первым выстрелил сотрудник Госслужбы охраны, который находился за каменной стеной от будущего места перестрелки", - сказал Луценко.
По его словам, сотрудник Госслужбы охраны выстрелил в воздух, после чего началась перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов.
Также генпрокурор добавил, что есть вероятность того, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, мог быть ограблен повторно - сотрудники Госслужбы охраны могли вынести из него элитный алкоголь.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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- Ватсон,- обратился сэр Генри к доктору,- вы не были, случайно, в Корее?
- Нет, сэр, я служил в Индии и в Афганистане.
- Как жаль,- тяжко вздохнул сэр Генри.- Значит, снова будет на ужин эта ужасная овсянка... вот как-то так
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- Извините, вы не знаете случайно, почему здесь в центре салуна куча дерьма?
- О, эта история началась много лет назад, когда я был таким молодым, как ты, и ловил мустангов в прериях к югу от Небраски. Там я впервые втретил её - красавицу Джулию. Но в неё был влюблён злодей Эл Джонс, грабивший со своей бандой почтовые дилижансы...
(...далее следует душещипательный рассказ на полчаса от которого у молодого ковбоя наслезились глаза...)...
Вот так сложилась моя тяжёлая судьба и последние годы я уже прозябаю в этой дыре и только вспоминаю мою любовь и боль, которая никогда не утихнет, - закончил это долгое повествование старик.
- Понятно, ваша история просто завораживает... Постойте, но почему вот тут эта куча?
- Та, н@ср@л кто-то...
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Справа Запорожця - Справа пашинського
Закони 16 січня - закон про термін дії водійського посвідчення та ін.
Відмова від Євроінтеграції - ......???
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ну не лепи ты бред про "разведчиков".
Югик. ты на Апаче некупленном думаешь удрать, когда все начнется? А если не повезет, как попереднику Захарченку?
И тюрьмой на этот раз просто так не отделаешься.
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Ну и куда они его могли деть?
Отвезли домой, а потом вернулись?
В общем, если бы что-то из хаты ментами было вынесено, то оно бы никуда далеко не уплыло, т.к. ни времени, ни возможности на это не было.
И было бы найдено дальше в ходе оперативной отработки местности.
В общем, мутная пока что картинка.
Ни одна оф. версия на голову не налазит.
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все прошли поголовно,госохрана грабежами занимается,прокуроры нюхают кокс,судьи без взяток жить не могут,барыги торговлю с лугандой ведут целыми составами,минимальную зарплату подняли-вот только ее еще ни кто не видел-все как в песне "все хорошо,прекрасная маркиза!все хорошо!все хорошо!..."
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А то дурню несут , а за базар не отвечают.
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будет выяснено в судебном процессе...
Однако всем, я думаю, стало понятно, что
умирающая Гидра милицейско-спецназовской коррупции
пожнет еще немалый финансовый урожай,
сломает много человеческих судеб и прольет много крови.
Победить этого монстра смогут
только активные общественные организации на местах
и в первую очередь из числа ветеранов АТО.
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Это за 25 лет впервые звучит в эфире!))
Дык я не понял..кроме лишения премий..шота выяснили?))))
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А он прикинулся армянским дурачком .
Впрочем , это было ему не трудно .
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Луцику тоже не верим. Потому что ....
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Неужели Луценко Путину продался?
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Якщо Ви зустрінете в тексті коментаря слово «Ю Г І К», «Б О В Д У Р», або
«А Л К А Ш» на адресу Генпрокурора, то можете не сумніватися, що це послід (лайно) ольгiнцев.
Маючи в своїх мізках всього одну звивину, ольгинськi тролі, земляки догхантера Мільчакова, крім «ЮГІКА» нічого придумати більше не можуть. Їх запас слів обмежений через те, в школі вони більшу частину часу простояли покараними в кутку.
Пан Юрій Луценко пiд кулями протестував на Майдані проти бандитської влади Януковича. Сволота з «Беркута» кийком розбила Юрі голову. Тепер він розшукає «беркутівця» і ізолює його від суспільства разом з суддею, який посадив Юрія до в'язниці. На черзі потім буде начальник в'язниці, наглядачі, які били Юру в спину під час конвоювання на допити і кухари в'язниці, які крали продукти з убогого тюремного пайка. Дістанеться і лікарю, який не чинив медичної допомоги Юрію.
У плани ідеологічних промосковських диверсантів входить послабити увагу до військових злочинів, які скоюють на українському Донбасі православні супостати з Російськой Православной Корпорацiї гундяевського лікеро-горілчаного та тютюнового патріархату.
Будьте уважні! Пітерські найманцi і лизоблюди кремлівського «православного» педофіла залишають на українських ресурсах в Інтернеті багато лайна і лихословлять Президента та Уряд України.
Не відповідайте їм і не зав'язуйте з тролями дискусію. За кожну Вашу відповідь расейский бухгалтер нараховує їм 11 рублів 80 копійок.
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