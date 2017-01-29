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Все про:Луценко (6335) Нацполиция (5675) прокуратура (2583) расследование (1837) стрельба (2144)

 Первый выстрел в Княжичах сделал сотрудник Госслужбы охраны, - Луценко

Первым огонь в ходе событий в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны, выстрелив в воздух.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

"По тому, что мы видим на видео, первым выстрелил сотрудник Госслужбы охраны, который находился за каменной стеной от будущего места перестрелки", - сказал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство", - Луценко

По его словам, сотрудник Госслужбы охраны выстрелил в воздух, после чего началась перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов.

Также генпрокурор добавил, что есть вероятность того, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, мог быть ограблен повторно - сотрудники Госслужбы охраны могли вынести из него элитный алкоголь.

Также читайте: После трагедии в Княжичах по результатам служебного расследования уволены 8 человек, - Аваков

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.

Читайте: Крищенко о причинах трагедии в Княжичах: Недостаточная координация и организация


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А хто перший вистрілив в співробітника поліції?
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Сэр Генри Баскервиль, Шерлок Холмс, доктор Ватсон и инспектор Лэйстрейд склонились над бездыханным телом собаки Баскервилей.
- Ватсон,- обратился сэр Генри к доктору,- вы не были, случайно, в Корее?
- Нет, сэр, я служил в Индии и в Афганистане.
- Как жаль,- тяжко вздохнул сэр Генри.- Значит, снова будет на ужин эта ужасная овсянка... вот как-то так
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Один ковбой заходит в салун и спрашивает у грустящего в сторонке старика:
- Извините, вы не знаете случайно, почему здесь в центре салуна куча дерьма?

- О, эта история началась много лет назад, когда я был таким молодым, как ты, и ловил мустангов в прериях к югу от Небраски. Там я впервые втретил её - красавицу Джулию. Но в неё был влюблён злодей Эл Джонс, грабивший со своей бандой почтовые дилижансы...

(...далее следует душещипательный рассказ на полчаса от которого у молодого ковбоя наслезились глаза...)...
Вот так сложилась моя тяжёлая судьба и последние годы я уже прозябаю в этой дыре и только вспоминаю мою любовь и боль, которая никогда не утихнет, - закончил это долгое повествование старик.

- Понятно, ваша история просто завораживает... Постойте, но почему вот тут эта куча?
- Та, н@ср@л кто-то...
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Бггг... вспомнил, как порохоботы тут очка свои порвали, доказывая, что мусорского ограбления не было.
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На каком видео вы видите, Юрий Витальевич? Нам покажете? Чы расскажите, что если посмотреть в трубу, то можно увидеть и три звездочки, и четыре. Но лучше пять звездочек, як сказав один лектор
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Даже не надо быть генпрокурором изначально было понятно,что это разборка муссоров.Там следаком не нужно быть,чтоб понять ,что стреляли прицельно и осознано.
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Врадіївка - Княжичі
Справа Запорожця - Справа пашинського
Закони 16 січня - закон про термін дії водійського посвідчення та ін.
Відмова від Євроінтеграції - ......???
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Ну да валить все на покойных,они же не возразят.ну картавый ты и ублюдок.
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Він лише лялька з ганчірки,така доля у шісток і посіпак на побігеньках ))))
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Первый выстрел в Княжичах сделал минист МВД. В номальных странах нормальные министры в таком случае подают в отставку, а не линяют в Канаду.
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Да и куй с ними . Чем больше они сами себя перестреляют тем меньше народу будет работы.
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Процесс покупки бычков на Привозе после разрешения короткоствола для населения.
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Это те которых расстреляли алкоголь могли вынести? А возле трупов лежали бутылки с алкоголем или они пока до машины дошли всё выпили, а пустыми бутылками закусили? Вам месяц понадобился, чтобы с этим разобраться. Очередная туфта, чтобы спрятать концы в воду, бояться признаться, что мусора из корда грабили дома, а когда ДэСэОшники хотели их прихватить на горячем, их просто расстреляли.
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Как раз сейчас он сказал чистейшую правду ! Элитное бухло ему должны были передать .
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Грабили мусора,КОРД-Беркут их прикрывал,ДСОшники приехали на вызов по сработавшей сигнализации,задержали мусаров,ну а Беркут всех перестрелял заметая следы. Все остальное бред.
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ну да, не удалась первая отмазка, тепер крайними пытаетесь сделать охранников..
ну не лепи ты бред про "разведчиков".
Югик. ты на Апаче некупленном думаешь удрать, когда все начнется? А если не повезет, как попереднику Захарченку?
И тюрьмой на этот раз просто так не отделаешься.
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- Это нам подарили! - пропищала миссис Бэрримор, волоча за хвост собаку Баскервилей каждое выступление югика это фэнтези с элементами триллера
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"есть вероятность того, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, мог быть ограблен повторно" - если не ограбили, значит "повторно" быть не может. Получается - ограбили один раз. Или прокурор во лжи запутался?
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Короче : ПОЛИЦИЯ ЭТО ВОРЫ В ЗАКОНЕ или ЗАКОННЫЕ ВОРЫ.
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// сотрудники Госслужбы охраны могли вынести из него элитный алкоголь. //
Ну и куда они его могли деть?
Отвезли домой, а потом вернулись?
В общем, если бы что-то из хаты ментами было вынесено, то оно бы никуда далеко не уплыло, т.к. ни времени, ни возможности на это не было.

И было бы найдено дальше в ходе оперативной отработки местности.
В общем, мутная пока что картинка.
Ни одна оф. версия на голову не налазит.
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Ну так виноватый уже есть или нет,по 800 000 всем дали,может теперь надо возвращать,началась ромашка,то дограбили после грабителей,теперь уже может быть
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Вот, вроде нормальный вечер был. Надо было бред этого гундявого пидера.ста выложить на сайте?
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все у нас просто замечательное-начальник оружие раздает налево и направо,аттестацию
все прошли поголовно,госохрана грабежами занимается,прокуроры нюхают кокс,судьи без взяток жить не могут,барыги торговлю с лугандой ведут целыми составами,минимальную зарплату подняли-вот только ее еще ни кто не видел-все как в песне "все хорошо,прекрасная маркиза!все хорошо!все хорошо!..."
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Та в этом случае как раз не госохрана, а совсем наоборот.
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таки да! могло быть и наооборот-"кто раньше встал,того и тапки!"
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Никто алкашу уже не поверит, как и его однотуровому шефу.
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интересно, этот цирк закончится? не, не так - я доживу до того дня, когда в этой стране закончатся клоуны в управлении страной?
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мой "оптимизм" закончился после "остановки липецкой фабрики" через 3 года с начала войны и после эшелонов в лугандон......
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Чтобы не было клоунов нужно отработать механизм отставок. Типа в СПАМ, типа БАН.
А то дурню несут , а за базар не отвечают.
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Да ладно, хватит бредятиной кормить народ, особенно нравится, что, сссука, луценка сказала, гнида, опозорившая в своё время в Германии всю Украину, чмо очкатое! Пропидорская "влада", пропидорские все продажные твари! Всех на виселицу!
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картавий алкаш - ти такий самий брехун і покидьок як і твій кум і вся ваша комуно-масонська бандитська шобла!
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Хорошо, что не объявили его насильником мальчиков...
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Явно забрехався "генпрокурор"! Співчуваю, але нічим не можу допомогти з цього болота! Взагалі без втрат з цієї історії не повинен вийти жоден високий посадовець з МВС та прокуратури!
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Кто и что делал в Княжечиской трагедии

будет выяснено в судебном процессе...
Однако всем, я думаю, стало понятно, что
умирающая Гидра милицейско-спецназовской коррупции
пожнет еще немалый финансовый урожай,

сломает много человеческих судеб и прольет много крови.
Победить этого монстра смогут
только активные общественные организации на местах

и в первую очередь из числа ветеранов АТО.
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А в каком месте она умирающая? По-моему живее всех живых.
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Российские биатлонисты не захотели слушать свой гимн, уйдя вслед за украинцами: опубликовано видео https://www.obozrevatel.com/sport/biathlon/02764-rossijskie-biatlonistyi-ne-zahoteli-slushat-gimn-rf-ujdya-vsled-za-ukraintsami-kureznoe-video.htm
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Які ж редактори умнічки !!! Додали "в воздух"... Хай ваше "попісять", завжди супроводжує "обірсралась"...
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Палицейский -разведчик)))))))
Это за 25 лет впервые звучит в эфире!))
Дык я не понял..кроме лишения премий..шота выяснили?))))
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" Я шут,я Арлекин,я просто смех! Без имени и вобщем без судьби "
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ДСО,сцукі, бухло скізділі,а з Югіком не поділились))))
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Кто бы там не выстрелил первым , ответственность несёт АВАКОВ !
А он прикинулся армянским дурачком .
Впрочем , это было ему не трудно .
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Герасиму не поверили. Гимолайский не убедил.
Луцику тоже не верим. Потому что ....

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Антонина Геращенко говорит, что все кто наговаривают на полицию - АГЕНТЫ ФСБ.
Неужели Луценко Путину продался?
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Та ладно. Ну ты войди в Юриково положение. Ему ж приходится отмазывать одну часть полиции за счет другой части полиции. Нелегко ему бедному - не позавидуешь.
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На українських ресурсах знову «намалювалися» напівп'яні православні расейскi тролі з вулиці Савушкіна з Банд-Петербурга, якiм ФСБ РФ надіслало нову методичку: «Порошенко вже не алкоголік!», «Куля в лоб» вже не Прем'єр». Пiтерський куратор дав команду «мочити» і злословити пана Юрія Луценка.
Якщо Ви зустрінете в тексті коментаря слово «Ю Г І К», «Б О В Д У Р», або
«А Л К А Ш» на адресу Генпрокурора, то можете не сумніватися, що це послід (лайно) ольгiнцев.
Маючи в своїх мізках всього одну звивину, ольгинськi тролі, земляки догхантера Мільчакова, крім «ЮГІКА» нічого придумати більше не можуть. Їх запас слів обмежений через те, в школі вони більшу частину часу простояли покараними в кутку.
Пан Юрій Луценко пiд кулями протестував на Майдані проти бандитської влади Януковича. Сволота з «Беркута» кийком розбила Юрі голову. Тепер він розшукає «беркутівця» і ізолює його від суспільства разом з суддею, який посадив Юрія до в'язниці. На черзі потім буде начальник в'язниці, наглядачі, які били Юру в спину під час конвоювання на допити і кухари в'язниці, які крали продукти з убогого тюремного пайка. Дістанеться і лікарю, який не чинив медичної допомоги Юрію.
У плани ідеологічних промосковських диверсантів входить послабити увагу до військових злочинів, які скоюють на українському Донбасі православні супостати з Російськой Православной Корпорацiї гундяевського лікеро-горілчаного та тютюнового патріархату.
Будьте уважні! Пітерські найманцi і лизоблюди кремлівського «православного» педофіла залишають на українських ресурсах в Інтернеті багато лайна і лихословлять Президента та Уряд України.
Не відповідайте їм і не зав'язуйте з тролями дискусію. За кожну Вашу відповідь расейский бухгалтер нараховує їм 11 рублів 80 копійок.
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блядь что за бред? алкаш-коррупционер покрывает бандитов в корде, кто вообще зека-алкаша без юридического образования делает ген прокурором? пиздец а не страна
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПервый выстрел в Княжичах сделал сотрудник Госслужбы охраны, - Луценко
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