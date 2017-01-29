 Наградное оружие - не собственность награжденного, а после его смерти возвращается государству, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.
Сообщив, что за 2014-2016 годы им было вручено 1322 единицы наградного оружия, Аваков также отметил, что было принято решение не обнародовать полные списки награжденных, так как в значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях, и обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности, или их личной безопасности.
"В ряде случаев, с согласия награждаемых, мы делаем это публично, в ряде - закрываем информацию. Во всех ситуациях, кроме ситуаций награждения офицеров разведки и действующих под прикрытием, мы предоставляем награжденным возможность самостоятельно решить, будет ли информация о награждении публичной", - подчеркнул министр.
Он сообщил, что наградной фонд оружия формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупкок на казенном предприятии МВД "Форт" (незначительно) и поступлений в порядке действия закона "О благотворительности" - когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок.
Аваков также отметил, что кроме министра МВД наградное оружие имеют право вручать Президент Украины, Министр обороны и Глава СБУ.
"Еще важный момент. Наградное оружие - не есть собственность получившего его гражданина, не продается и не передается третьему лицу, не передается по наследству. После смерти награжденного - оружие возвращается государству", - подчеркнул глава МВД.
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За 2014-2016 годы Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия: "Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..."(194)
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Смерть наступит от укола вилами.
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вся ситуация с авакяном мне напоминает ситуацию с шокиным-как говаривал один классик "низы-не могут,верхи-не хотят"....
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и стреляет по безоружным...
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Ти хоч би раз тут щось патріотичне написав-та це не твоє. Бо ти не українець!
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стреляет!
пашинский в безоружного стрелял, типо защищался это нормально?
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Куда делись сто Фольцвагенов Фаэтон?
Проходимцы с липкими руками они такие!
Скока скока там Фаэто стоит?
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Этот чувак на букву М,за сегодня меня уморил.
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Второе более вероятно .
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А второй стороне оружие не полагается, чтоб защититься от неадекватов? Или все награждаенные имеют справки от психиатра?
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Из п.12.16:
" Нагородна короткоствольна вогнепальна нарізна зброя за
погодженням з МВС України також може бути передана спадкоємцями до
державного музею або залишена у власності спадкоємців після
приведення її підприємством або майстернею по виготовленню і
ремонту вогнепальної та холодної зброї у стан, що виключає
можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.
Зазначене підприємство чи майстерня видає довідку про таку
переробку, ксерокопія якої надається до органу внутрішніх справ,
де зареєстрована зброя, а оригінал залишається у спадкоємця або
разом з експонатом передається до музею. Така зброя вважається
масогабаритним макетом і знімається органами внутрішніх справ з
обліку власників нагородної зброї. "
То есть как бы не совсем не является собственностью.
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