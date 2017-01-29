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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2173) награда (1052) оружие (3577)

 Наградное оружие - не собственность награжденного, а после его смерти возвращается государству, - Аваков

Наградное оружие не является собственностью получившего его гражданина и после смерти награжденного возвращается государству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

Сообщив, что за 2014-2016 годы им было вручено 1322 единицы наградного оружия, Аваков также отметил, что было принято решение не обнародовать полные списки награжденных, так как в значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях, и обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности, или их личной безопасности.

"В ряде случаев, с согласия награждаемых, мы делаем это публично, в ряде - закрываем информацию. Во всех ситуациях, кроме ситуаций награждения офицеров разведки и действующих под прикрытием, мы предоставляем награжденным возможность самостоятельно решить, будет ли информация о награждении публичной", - подчеркнул министр.

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Он сообщил, что наградной фонд оружия формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупкок на казенном предприятии МВД "Форт" (незначительно) и поступлений в порядке действия закона "О благотворительности" - когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок.

Аваков также отметил, что кроме министра МВД наградное оружие имеют право вручать Президент Украины, Министр обороны и Глава СБУ.

"Еще важный момент. Наградное оружие - не есть собственность получившего его гражданина, не продается и не передается третьему лицу, не передается по наследству. После смерти награжденного - оружие возвращается государству", - подчеркнул глава МВД.

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Думаю, что все эти "награжденные аваковым" под смертью таки ходят.
Смерть наступит от укола вилами.
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Якби нагороджали пістолетами Макарова, то не було б питань про корупцію. Але ж нагороджують імпортними пістолетами Глок, які для цього спеціально купляють за величезні гроші, а це фактично хабар! Нагороджують якимось ексклюзивними імпортними автоматами та кулеметами! За чей рахунок така щедрість? Чому не нагородити штатним Макаровим або Стечкіним? За ці незаконні нагородження Аваков буде сидіти до кінця життя!
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Мы все умрем,а с наградным оружием многие умирают раньше природной смерти.
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Ждемс, не дождёмся, когда оружие выданное депутатам и олигархам вернётся к государству
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Зачем Аваков оправдывается перед всякими Рабиновичами-Мураевыми-Каплиными-Вилкулами ?! Это шваль.
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как и квартиры депутатов полученные в Киеве.......
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авакян должен уйти в отставку,а потом под суд
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И не он один . И суд должен быть не только над ним но и пархатым,Шокиным,Яремой,Махницким .....подонками Кравчуком,Куммой,Ющенкой....
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плять! садить-не пересадить! только кто этим заниматься будет?
вся ситуация с авакяном мне напоминает ситуацию с шокиным-как говаривал один классик "низы-не могут,верхи-не хотят"....
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І чого такий гамір навколо цієї зброї? Не розумію.
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так уже стреляет это оружие...
и стреляет по безоружным...
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Хтось і зі зброєю беззбройний, а хтось і голіруч озброєний. І Майдан це добре показав.
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А история хоть несколько подобных случаев знает? Возврата наградного оружия после смерти награждённого, в смысле?
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Alexandr Slavich - ну да, награжденного...- слабое утешение и смешное.. Вот Пашинский к примеру, до своей смерти еще не раз сможет простого смертного завалить...
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Жаль что тебя еще не завалили . Меньше бы гадил на форуме.
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Куди мені до тебе...
Ти хоч би раз тут щось патріотичне написав-та це не твоє. Бо ти не українець!
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Отсюда вывод: увидел движущуюся на тебя срань с наградным оружием - или тикай, или вали наглухо.
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Ну вот! А вы говорите про закон о ношении оружия. Тот, кому надо, уже носит. А быдлу неположено
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носит?
стреляет!
пашинский в безоружного стрелял, типо защищался это нормально?
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Он сообщил, что наградной фонд оружия формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупкок на казенном предприятии МВД "Форт" (незначительно) и поступлений в порядке действия закона "О благотворительности" .........оригинальная отмазка,главное все обьясняющая... в той момент когда у страны нету денег...... стоимость одного Форта 12 ооо грн, ..........то есть примерно 20 000 000 грн, это крутой ментяра разбазарил ,....... как это на счет разбазаривания?
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Вспомни когда глав мусором стал проходимец Юга!
Куда делись сто Фольцвагенов Фаэтон?
Проходимцы с липкими руками они такие!
Скока скока там Фаэто стоит?
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Все не могу,пойду выпью триста капель валерианки!
Этот чувак на букву М,за сегодня меня уморил.
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Или он - придурок , или нас за придурков держит .
Второе более вероятно .
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Тот случай, когда одно другого не исключает.
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Значит надо быстрее замочить пашинского и вернуть его глок...а то он еще такой беды наделает...
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У кацахола розрив ротяки - з одноі сторони воно шльондра і не може тявкнути проти бариг а з іншоі і хоплофоб наче скажений))
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Адмін має оцінити твій комент. До того ж, він не перший такий за сьогодні.
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А народу разрешить оружие хрен. Вооружаются те кто боиься народа.
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Народ уже активно вооружается КЛАДЯ на законы,конституцию и недоноска - гаранта чего-то там. Так как законы,конституцию и президентик НЕ ЗАЩИЩАЮТ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА.
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Ну да, а заместительница 24-х летняя после успешной евроинтеграции возвращается мужу и может снова выставлять своё тельце в сеть.
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Це що,і кулемет Яценьки молодші повернути мають ?
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))))не чувак реально идиот!))))) Пашинский прям щя вздохнул с облегчением)
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Ладно, военных не оглашайте. Но - спортсменов, артистов, работников Кабмина, Нацбанка АП - на кой ляд им вообще оружие??? Чем артисты и чиновники так отличились, что теперь будут аки Пашинский людей калечить??
А второй стороне оружие не полагается, чтоб защититься от неадекватов? Или все награждаенные имеют справки от психиатра?
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аваков должен уйти нафуй и чем быстрее он свалит,тем лучше будет для Украины,мвд каким было таким и осталось,это ментовская корпорация как существовала так и существует
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По закону наприклад службове житло прокурорів теж повертається державі після їх смерті або звільнення. По факту ж ці криси примудряються приватизовувати службове житло і продавати його або передавати у спадок.
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Із цією істотою все зрозуміло ще з часів постмайдану.
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Аваков лжет:
Из п.12.16:
" Нагородна короткоствольна вогнепальна нарізна зброя за
погодженням з МВС України також може бути передана спадкоємцями до
державного музею або залишена у власності спадкоємців після
приведення її підприємством або майстернею по виготовленню і
ремонту вогнепальної та холодної зброї у стан, що виключає
можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.
Зазначене підприємство чи майстерня видає довідку про таку
переробку, ксерокопія якої надається до органу внутрішніх справ,
де зареєстрована зброя, а оригінал залишається у спадкоємця або
разом з експонатом передається до музею. Така зброя вважається
масогабаритним макетом і знімається органами внутрішніх справ з
обліку власників нагородної зброї. "
То есть как бы не совсем не является собственностью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаградное оружие - не собственность награжденного, а после его смерти возвращается государству, - Аваков
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