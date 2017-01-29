 За 2014-2016 годы Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия: "Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..."

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.



Министр внутренних дел напомнил, что имеет право принимать решение о награждении гражданских и служащих Украине рядовых и офицеров - за особые заслуги.



"Я этим правом активно пользуюсь. Ибо наградное оружие в сегодняшней ситуации - одна из самых желанных наград для отличившихся!" - пишет он.



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Также Аваков объяснил, за что он вручает эту категорию наград:

"Для полицейских, гвардейцев, пограничников, спасателей и пожарников, других сотрудников МВД, сотрудников УДО, СБУ, Вооруженных сил - награда вручается за отличие в службе, отличие в боевых ситуациях, в операциях против криминального элемента, долгосрочную безупречную службу.

Наградное оружие вручалось мною и депутатам, и государственным служащим. Здесь для меня включался очень ясный критерий. Награды получали депутаты последних созывов, принимавшие активное участие в событиях на Майдане, и те, кто так или иначе активно действовал в возникшей ситуации военного конфликта на востоке и в Крыму".

По словам министра, исходя из тех же критериев вручалось наградное оружие и членам правительства, сотрудникам аппарата СНБО, других органов исполнительной власти, включая местные администрации Луганской и Донецкой областей.



"Наградное оружие вручается мною также общественным деятелям. Из врученных, как правило, это были отличившееся активисты прошедшего Майдана и волонтеры, помогавшие на Майдане и в обеспечении наших сил в АТО.

Я вручал оружие волонтерам, которые ездили с помощью нашим подразделениям в АТО - ездили и днем, и ночью, попадая под обстрел. Журналистам. Вручал наградные так же и меценатам-волонтерам, жертвующим большие деньги на обеспечение наших добробатов и спецподразделений. Вручал спортсменам и тренерам, готовящим наших бойцов в тренировочных лагерях и залах. Вручал некоторым артистам, ездящим на передовую с выступлениями.

Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..." - написал Аваков.

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Министр привел данные о том, какое количество оружия было вручено в последние годы.

"С 2004 по 31.12. 2016 года разными министрами МВД Украины было вручено 2230 единиц наградного оружия.

2004 - 158, 2005 - 113, 2006 - 50, 2007 - 9 , 2008 - 61, 2009 -227, 2010 -77, 2011 - 75, 2012 - 53, 2013 -85.

И мои награждения: 2014 - 572, 2015 - 358, 2016 - 392.

Я вручил за 2014-2016 годы 1322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого кому вручал оружие.

Цифры по категориям награжденных:

658 - рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД.

208 - рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД

134 - волонтерам и общественным деятелям.

112 - депутатам Верховной Рады Украины двух последних созывов (2014 -46, 2015 - 34, 2016 - 32)

54 - служащим УДО.

35 - сотрудникам местной исполнительной власти в том числе Донецкой и Луганской обл.

22 - сотрудникам Прокуратуры и Военной прокуратуры Украины.

21 - рядовым и офицерам Государственной пограничной службы

19 - сотрудникам Кабинета министров Украины.

13 - бойцам и офицерам Министерства обороны Украины.

13 - сотрудникам Администрации Президента Украины.

12 - сотрудникам СБУ.

6 - работникам аппарата СНБО

6 - спортсменам, артистам и представителям творческих профессий.

5 - работникам Нацбанка Украины.

4 - офицерам Службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Это - достоверные данные, а не придумки провокаторов-негодяев вроде Каплина и не ошибки-интерпретации не владеющих полной информацией журналистов", - отметил глава МВД.

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