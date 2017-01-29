 За 2014-2016 годы Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия: "Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..."

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.
Министр внутренних дел напомнил, что имеет право принимать решение о награждении гражданских и служащих Украине рядовых и офицеров - за особые заслуги.
"Я этим правом активно пользуюсь. Ибо наградное оружие в сегодняшней ситуации - одна из самых желанных наград для отличившихся!" - пишет он.
Также Аваков объяснил, за что он вручает эту категорию наград:
"Для полицейских, гвардейцев, пограничников, спасателей и пожарников, других сотрудников МВД, сотрудников УДО, СБУ, Вооруженных сил - награда вручается за отличие в службе, отличие в боевых ситуациях, в операциях против криминального элемента, долгосрочную безупречную службу.
Наградное оружие вручалось мною и депутатам, и государственным служащим. Здесь для меня включался очень ясный критерий. Награды получали депутаты последних созывов, принимавшие активное участие в событиях на Майдане, и те, кто так или иначе активно действовал в возникшей ситуации военного конфликта на востоке и в Крыму".
По словам министра, исходя из тех же критериев вручалось наградное оружие и членам правительства, сотрудникам аппарата СНБО, других органов исполнительной власти, включая местные администрации Луганской и Донецкой областей.
"Наградное оружие вручается мною также общественным деятелям. Из врученных, как правило, это были отличившееся активисты прошедшего Майдана и волонтеры, помогавшие на Майдане и в обеспечении наших сил в АТО.
Я вручал оружие волонтерам, которые ездили с помощью нашим подразделениям в АТО - ездили и днем, и ночью, попадая под обстрел. Журналистам. Вручал наградные так же и меценатам-волонтерам, жертвующим большие деньги на обеспечение наших добробатов и спецподразделений. Вручал спортсменам и тренерам, готовящим наших бойцов в тренировочных лагерях и залах. Вручал некоторым артистам, ездящим на передовую с выступлениями.
Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..." - написал Аваков.
Министр привел данные о том, какое количество оружия было вручено в последние годы.
"С 2004 по 31.12. 2016 года разными министрами МВД Украины было вручено 2230 единиц наградного оружия.
2004 - 158, 2005 - 113, 2006 - 50, 2007 - 9 , 2008 - 61, 2009 -227, 2010 -77, 2011 - 75, 2012 - 53, 2013 -85.
И мои награждения: 2014 - 572, 2015 - 358, 2016 - 392.
Я вручил за 2014-2016 годы 1322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого кому вручал оружие.
Цифры по категориям награжденных:
658 - рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД.
208 - рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД
134 - волонтерам и общественным деятелям.
112 - депутатам Верховной Рады Украины двух последних созывов (2014 -46, 2015 - 34, 2016 - 32)
54 - служащим УДО.
35 - сотрудникам местной исполнительной власти в том числе Донецкой и Луганской обл.
22 - сотрудникам Прокуратуры и Военной прокуратуры Украины.
21 - рядовым и офицерам Государственной пограничной службы
19 - сотрудникам Кабинета министров Украины.
13 - бойцам и офицерам Министерства обороны Украины.
13 - сотрудникам Администрации Президента Украины.
12 - сотрудникам СБУ.
6 - работникам аппарата СНБО
6 - спортсменам, артистам и представителям творческих профессий.
5 - работникам Нацбанка Украины.
4 - офицерам Службы чрезвычайных ситуаций Украины.
Это - достоверные данные, а не придумки провокаторов-негодяев вроде Каплина и не ошибки-интерпретации не владеющих полной информацией журналистов", - отметил глава МВД.
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Яценюка наградили в 2015 году пулеметом "Максим"
http://korrespondent.net/ukraine/3684209-yatsenuika-nahradyly-v-2015-hodu-pulemetom-maksym
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"Так, згідно зі звітом партії за 2016 рік, два офіси знаходяться у Києві на вулиці Турівській та належать ТОВ «МЦ Файнанс» і ТОВ «Екотехпром». Засновником обох є заступник голови партії Олександр Абдуллін, який у січні потрапив під перевірку Генпрокуратури за ймовірну несплату податків. Загальна площа таких приміщень становить 1147,66 кв. м, балансова вартість - 1,39 млн грн.
Ще одне приміщення взято в користування у ФОП Федькевича Володимира Яковича. Воно розташоване у Києві на вулиці Юрківській, 28, загальна площа - 82,2 кв. м, балансова вартість - 17,4 тис. грн (212 грн/м2). Адреса орендованого житла збігається з адресою засновників ТОВ «Флора-парк», серед яких і власник житла, і, очевидно, його син - Федькевич Максим Володимирович. У 2009 році, за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, Максим Федькевич фігурував у скандалі з приводу будівництва житла за рахунок бюджетних коштів (співвласник ТОВ «КВП №3»)"
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немного позитива
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По какой категории она проходит ?
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Любiть рiдну мову....
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если его оправдают - это приговор нашей власти...
стрелять в безоружного...
это как?
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все идет к тому, что оправдают...
и это уже наша вина, если мы позволим это...
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как стрелять в заведомо безоружного...
это дно...
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уже все давно понимают, что голубой крови нет...
она у всех красная...
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они стали еще большими дегенератами...
если бы они украв
что-то для страны делали, а они как пиявки присасываются к этой стране и обворовывают по-полной...
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Я прошу перепоста! Я умоляю про перепост! Я прошу, чтобы это блядство было понятно каждому гражданину Украины!!!!!http://antikor.com.ua/articles/149143-denis_pjatigorets_ja_proshu_chtoby_eto_skotstvo_bylo_ponjatno_kahdomu_grahdaninu_ukrainy
...
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это крысиный страх...
вооружает тварь всех подельников на всякий пож. случай.
собаков,не поможет.кухонные ножи никто не запретит.
добудем и вас же из вашего оружия прикончим.НЕНАВИЖУ ТВАРЕЙ !!!
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Вам зброю дав народ.
Народ може й забрати. Щоб вирівняти шанси.
А от права роздавати зброю БЕЗ НАШОГО ВІДОМА - ВАМ ПРАВО НЕ ДАВАЛИ.
ТОМУ КРАЩЕ СТУЛІТЬ ПОКИ ЩО ПЕЛЬКУ. До найближчого допросу. Бо усе сказане Вами може бути повернено проти вас.
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А этим оружие для отстрела этого народа и дают,не на охоту ходить с этими нушками.
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ПРАВИЛЬНО:
- "Не ВРУЧАЛ", А ПРОДАВАЛ
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Бабуля-неходуля, и то геройски себя ведет.
https://www.youtube.com/watch?v=vknzM_HectM
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13 - бойцам и офицерам Министерства обороны Украины
мусоров вооружают щедро
гражданским короткоствол ни-ни
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Список людей, которых Аваков наградил оружием
http://apostrophe.ua/news/society/2017-01-14/opublikovan-spisok-lyudey-kotoryih-avakov-nagradil-orujiem/83420
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Принесите кто нить видео,есть на обозревателе.
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http://joinfo.ua/sociaty/1195223_Avakovu-snilos-Shoygu-zakazal-generalov-RF.html
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Отсюда:
Друзьям раздайте по ружью ( о награжденных оруженосцах)
http://antydot.info/antydot-tv/druzyam-razdajte-po-ruzhyu/
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Пашинский у нас вероятно - святой нищеброд.
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5 - работникам Нацбанка Украины.
4 - офицерам Службы чрезвычайных ситуаций Украины.
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Вот слушал авакяна,и ПЛАКАЛЪ от умиления!
Арсэнка БРАВО ЖГИ ЕЩЁ !!!!!!!! !!!!!!!!
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