EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Политика Украины
  4744  188
Все про:Аваков (2172) оружие (3576)

 За 2014-2016 годы Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия: "Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..."

За 2014-2016 годы глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

Министр внутренних дел напомнил, что имеет право принимать решение о награждении гражданских и служащих Украине рядовых и офицеров - за особые заслуги.

"Я этим правом активно пользуюсь. Ибо наградное оружие в сегодняшней ситуации - одна из самых желанных наград для отличившихся!" - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков: Достойный бюджет пограничного ведомства обеспечит эффективную борьбу с коррупцией

Также Аваков объяснил, за что он вручает эту категорию наград:

"Для полицейских, гвардейцев, пограничников, спасателей и пожарников, других сотрудников МВД, сотрудников УДО, СБУ, Вооруженных сил - награда вручается за отличие в службе, отличие в боевых ситуациях, в операциях против криминального элемента, долгосрочную безупречную службу.

Наградное оружие вручалось мною и депутатам, и государственным служащим. Здесь для меня включался очень ясный критерий. Награды получали депутаты последних созывов, принимавшие активное участие в событиях на Майдане, и те, кто так или иначе активно действовал в возникшей ситуации военного конфликта на востоке и в Крыму".

По словам министра, исходя из тех же критериев вручалось наградное оружие и членам правительства, сотрудникам аппарата СНБО, других органов исполнительной власти, включая местные администрации Луганской и Донецкой областей.

"Наградное оружие вручается мною также общественным деятелям. Из врученных, как правило, это были отличившееся активисты прошедшего Майдана и волонтеры, помогавшие на Майдане и в обеспечении наших сил в АТО.

Я вручал оружие волонтерам, которые ездили с помощью нашим подразделениям в АТО - ездили и днем, и ночью, попадая под обстрел. Журналистам. Вручал наградные так же и меценатам-волонтерам, жертвующим большие деньги на обеспечение наших добробатов и спецподразделений. Вручал спортсменам и тренерам, готовящим наших бойцов в тренировочных лагерях и залах. Вручал некоторым артистам, ездящим на передовую с выступлениями.

Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..." - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никаких "каждые 5 лет" не будет", - Аваков о сокращении сроков действия водительских прав

Министр привел данные о том, какое количество оружия было вручено в последние годы.

"С 2004 по 31.12. 2016 года разными министрами МВД Украины было вручено 2230 единиц наградного оружия.

2004 - 158, 2005 - 113, 2006 - 50, 2007 - 9 , 2008 - 61, 2009 -227, 2010 -77, 2011 - 75, 2012 - 53, 2013 -85.

И мои награждения: 2014 - 572, 2015 - 358, 2016 - 392.

Я вручил за 2014-2016 годы 1322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого кому вручал оружие.

Цифры по категориям награжденных:

658 - рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД.
208 - рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД
134 - волонтерам и общественным деятелям.
112 - депутатам Верховной Рады Украины двух последних созывов (2014 -46, 2015 - 34, 2016 - 32)
54 - служащим УДО.
35 - сотрудникам местной исполнительной власти в том числе Донецкой и Луганской обл.
22 - сотрудникам Прокуратуры и Военной прокуратуры Украины.
21 - рядовым и офицерам Государственной пограничной службы
19 - сотрудникам Кабинета министров Украины.
13 - бойцам и офицерам Министерства обороны Украины.
13 - сотрудникам Администрации Президента Украины.
12 - сотрудникам СБУ.
6 - работникам аппарата СНБО
6 - спортсменам, артистам и представителям творческих профессий.
5 - работникам Нацбанка Украины.
4 - офицерам Службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Это - достоверные данные, а не придумки провокаторов-негодяев вроде Каплина и не ошибки-интерпретации не владеющих полной информацией журналистов", - отметил глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульными Ривненщины оперативно задержана группа вооруженных убийц, - Аваков. ФОТОрепортаж


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Только за это этого мордатого урода надо закрыть до конца его жизни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у Сени вообще - наградной пулемёт "Максим".
Яценюка наградили в 2015 году пулеметом "Максим"

http://korrespondent.net/ukraine/3684209-yatsenuika-nahradyly-v-2015-hodu-pulemetom-maksym
 показать весь комментарий
Ответить
 
Яценюк теперь может застрелиться? Это радует...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тачанка у него есть?... А то как отстреливаться, когда будет бежать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У него есть дачка на берегу Днепра с окошком на чердаке.


 показать весь комментарий
Ответить
 
И каким боком эти персоны 13 - сотрудникам Администрации Президента Украины. 5 - работникам Нацбанка Украины. могут быть награждены МВД, кроме коррупционных муток?


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нерухомість «Батьківщини». Партія орендує офіс у матері Тимошенко та депутата Абдулліна
"Так, згідно зі звітом партії за 2016 рік, два офіси знаходяться у Києві на вулиці Турівській та належать ТОВ «МЦ Файнанс» і ТОВ «Екотехпром». Засновником обох є заступник голови партії Олександр Абдуллін, який у січні потрапив під перевірку Генпрокуратури за ймовірну несплату податків. Загальна площа таких приміщень становить 1147,66 кв. м, балансова вартість - 1,39 млн грн.


Ще одне приміщення взято в користування у ФОП Федькевича Володимира Яковича. Воно розташоване у Києві на вулиці Юрківській, 28, загальна площа - 82,2 кв. м, балансова вартість - 17,4 тис. грн (212 грн/м2). Адреса орендованого житла збігається з адресою засновників ТОВ «Флора-парк», серед яких і власник житла, і, очевидно, його син - Федькевич Максим Володимирович. У 2009 році, за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, Максим Федькевич фігурував у скандалі з приводу будівництва житла за рахунок бюджетних коштів (співвласник ТОВ «КВП №3»)"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жене Пашинского - "за беспримерную храбрость в боях" .
По какой категории она проходит ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хамила прохожим, зная что они безоружные, а ее уродец с оружием...
если его оправдают - это приговор нашей власти...
стрелять в безоружного...
это как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
увы , нет...
все идет к тому, что оправдают...
и это уже наша вина, если мы позволим это...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну стрелять в безоружного , это по обстоятельствам , , которые бывают всякими , , а вот за что жене пашинского ""за беспримерную ,,, "" , это вопрос прикольный ,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет, я все-таки не представляю...
как стрелять в заведомо безоружного...
это дно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это если ты этого безоружного считаешь равным себе человеком. А вот если ты его, как пан Пашинский, считаешь грязным тупым холопским жывотным, посмевшим перегородить путь небожителю,- то тут уже никакие психологические тормоза не срабатывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот таким зарвавшимся пашинским следует указать их место...
уже все давно понимают, что голубой крови нет...
она у всех красная...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто это "все"? У нас как украл первый миллион - так кровь срвзу резко голубеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот и нужно им ткнуть в рыло, что от того, что дорвались до корыта, аристократами они не стали...увы...
они стали еще большими дегенератами...
если бы они украв
что-то для страны делали, а они как пиявки присасываются к этой стране и обворовывают по-полной...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинские биатлонисты не захотели слушать гимн РФ и всех согнали с пьедестала
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять сказки. Никого не сгоняли. Мы просто ушли, когда заиграл гимн, норвежцы тоже спустились, самое интересное, что и россияне чего-то ушли, может решили, что так и надо. Кто их разберёт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего они не решали. Это стадо, вожак пошел, они за ним
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикольно, давно так не смеялась Бедолага Губерниев аж расстроился, ребята, как же так.... Интересно, наши договаривались или получилось спонтанно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
..Может я плохо учился в школе? Может я не до конца адекватно воспринимаю реальность? Может я тупой... Но тогда, Вы объясните мне, тупорылому, и всем остальным - как????? Как, блять, сержант Владимир Козак из 51-й бригады, который взял в плен 9 российских десантников (которые типа заблудились и которых показали по всем каналам), а потом попал в плен в Иловайском котле, вернулся из плена по обмену и тут же попал под следствие за самоволку, а сепара-Шевцова отпустили? Отпустили потому, что вышел срок, в течении которого ему можно было вынести решение по санкции. Как???? Как, блять это получилось????????
Я прошу перепоста! Я умоляю про перепост! Я прошу, чтобы это блядство было понятно каждому гражданину Украины!!!!!http://antikor.com.ua/articles/149143-denis_pjatigorets_ja_proshu_chtoby_eto_skotstvo_bylo_ponjatno_kahdomu_grahdaninu_ukrainy
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Арсен, ты бы с доктором посоветовался, почему тебя так тянет дарит оружие
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дмитрий Явтушенко

это крысиный страх...
вооружает тварь всех подельников на всякий пож. случай.
собаков,не поможет.кухонные ножи никто не запретит.
добудем и вас же из вашего оружия прикончим.НЕНАВИЖУ ТВАРЕЙ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
согласен , , именно так , , вооружают своих подельников , , оружие , ящетаю , дают властьимущим бандитам качественное и дорогое , , что по-умолчанию дает им некоторое преимущество ,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
.... разбазарил примерно стрелковое вооружение полка, не многовато ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ушлепок Пашинский сполна подходит - негодяй, проходимец с деньгамиИсточник: http://censor.net.ua/n425446
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в нормальной стране такое педрило или бы уже сидело или давно подало в отставку, какой президент такие и министры
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аваков - не забывайся, товарисчЬ!
Вам зброю дав народ.
Народ може й забрати. Щоб вирівняти шанси.
А от права роздавати зброю БЕЗ НАШОГО ВІДОМА - ВАМ ПРАВО НЕ ДАВАЛИ.
ТОМУ КРАЩЕ СТУЛІТЬ ПОКИ ЩО ПЕЛЬКУ. До найближчого допросу. Бо усе сказане Вами може бути повернено проти вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ сейчас на зароботки сваливает.
А этим оружие для отстрела этого народа и дают,не на охоту ходить с этими нушками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Негідник і злодій може нагороджувати зброєю лише таких же як він сам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп, такой народ рассеи не победить никому!
Бабуля-неходуля, и то геройски себя ведет.
https://www.youtube.com/watch?v=vknzM_HectM
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2016 годы Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия.Остальное население Украины РЫБЫ. Только РАБ не может иметь оружие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
658 - рядовым и офицерам полиции
13 - бойцам и офицерам Министерства обороны Украины
мусоров вооружают щедро
гражданским короткоствол ни-ни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю ему срок светит лет 15 с конфискацией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Макаков с удовольствием будет стрелять в народ, если Петя прикажет. Сейчас армия ментов больше и лучше экипирована, чем на передовой в АТО, где пацаны воюют трофейным оружием и покупают броню за свои бабки. Это та же беркутня, только перекрашенная и прикормленная. Овощ покажется ребенком в сравнении с нынешними бандитами и ворами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо же. Вот вам целая дивизия на фронт. Только почему то ети твари сейчас в креслах грабят страну, а на фронт бросают студентов и старых запасников...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це безнадійно, Алла. Тут їх просто ціла зграя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Верим Арсен..., верим... - некоторые так отличились в боях за Родину что приходилось награждать даже штурмовыми винтовками и пулеметами (некоторых по 5 стволов в одни руки) :D






 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аваков пишет, что "активно пользуется правом" давать наградное оружие. Арик, а как насчет ТВОЕЙ обязанности бороться с преступностью? Почему ты, ишак ушастый, эту обязанность не выполняешь? Почему только 0.3% преступлений раскрывается твоим ведомством? Может ты, баран, не своим делом занимаешься? Пидар ты вонючий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно разделить на две графы, сколько спецподразделениям МВД (которое кстати аж два раза фигурирует) и сколько бойцам добробатов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На чемпионате Европы по биатлону в Польше,наши биатлонистки занявшие почетное третье место,не стали слушать музыку страны-агрессора и покинули пьедестал,а сразу же вслед за ними и расейские спортсменки.
Принесите кто нить видео,есть на обозревателе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ведь преступность увеличилась. Почему парламент не спрашивает с Авакова за это? Как по мне- чем меньше заборы вокруг частных домов- тем лучше работает полиция. При Кравченко люди спокойно дома строили в лесу и проблем не было, а сейчас и в городе не спокойно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапы вот такое наградное заказывают. Арсен - лох, по сравнению с Шойгу. Дебилы, ей-богу...

http://joinfo.ua/sociaty/1195223_Avakovu-snilos-Shoygu-zakazal-generalov-RF.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Награды дают за подвиги или героические поступки. Какое геройство совершили люди, награжденные оружием Авакяном?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а женам депутатов за что пистолеты дарили? они то чем отличились?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не всем А только тем у которых глубокие глотки Наговариваете на банобака
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли голова СБУ заявляє що країна не проживе без торгівлі з терористами... Ти розумієш чому ми програємо війну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
смотрю работники нацбанка героичнее служащих в мчс)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, да. Мир кажется более справедливым, когда выметаешь со двора стрелянные тобою гильзы.
Отсюда:
Друзьям раздайте по ружью ( о награжденных оруженосцах)
http://antydot.info/antydot-tv/druzyam-razdajte-po-ruzhyu/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..."

Пашинский у нас вероятно - святой нищеброд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
6 - спортсменам, артистам и представителям творческих профессий.
5 - работникам Нацбанка Украины.
4 - офицерам Службы чрезвычайных ситуаций Украины.


 показать весь комментарий
Ответить
 
Это получается, что два раза в день вручает! Откуда у него столько пистолетов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поперед батька в пекло: навіщо Тимошенко вирушила до Вашингтона и михо саака. Ясно завалить Украину в лице Порошенко..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сабаков, типичный представитель антинародного фронта и опозорившийся многократно министр, мало того, что назначает опытнейших 24-х летних заместительниц, радостно выставляющих свои скромные прелести в сеть, так еще и вооружает депутатов и чиновников, т.е. воровскую банду, которую вскоре ждут фонари, причем не для освещения. Теперь эти мрази, которым наш народ зачем-то дал право встать над законом, станут отстреливать свой же народ, что оне уже полным ходом осуществляют. Раздача наградного оружия этим ублюдкам - прямое преступное деяние, за которое идиот-сабаков должен понести кару
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..." - все правильно сказал только без приставки не
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А пылоп прикольно шоп ани фсе и сразу застрелились!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я ПЛАКАЛЪ!
Вот слушал авакяна,и ПЛАКАЛЪ от умиления!
Арсэнка БРАВО ЖГИ ЕЩЁ !!!!!!!! !!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 2014-2016 годы Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия: "Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..."
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик больница Гройсман Донбасс Донецкая область задержание история Киев контрабанда Минобороны минские соглашения Нацполиция обстрел Олег Богачук Олесь_Александр память панихида пограничники Полторак потери ранение Россия терроризм Трамп убийство уничтожение
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти