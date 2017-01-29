 Бой под Авдеевкой не затихает. Российские наемники ввели в бой танки. Воины 72-й мехбригады не отступают ни на шаг, - журналист

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его информации, крупные силы артиллерии 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск бьют по украинской обороне. Он подчеркивает. что бои происходят на территории, контролируемой украинскими силами (согласно мирным соглашениям в Минске).
"Однако российское командование намерено любой ценой сохранить угрозу Авдеевке. Никакие инспекции ОБСЕ снизить накал сражения не могут. По данным с передовой, подразделения российских наемников также ввели в бой танки. Воины 72-й механизированной бригады ведут тяжелый бой и не отступают ни на шаг. Командование сохраняет твердое управление боем, идет активная и эффективная ответная работа украинской артиллерии. Положение под Авдеевкой требует самого серьезного внимания", - написал Бутусов.
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Далбайоб! А кто же тогда ввел??? Шлюхтеры в шахте накопали???
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