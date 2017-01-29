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 Политика Украины
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 Бой под Авдеевкой не затихает. Российские наемники ввели в бой танки. Воины 72-й мехбригады не отступают ни на шаг, - журналист

Российские оккупационные войска взбешены большими потерями и делают все, чтобы выбить украинские подразделения вблизи ясиноватской развязки и промзоны.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, крупные силы артиллерии 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск бьют по украинской обороне. Он подчеркивает. что бои происходят на территории, контролируемой украинскими силами (согласно мирным соглашениям в Минске).

"Однако российское командование намерено любой ценой сохранить угрозу Авдеевке. Никакие инспекции ОБСЕ снизить накал сражения не могут. По данным с передовой, подразделения российских наемников также ввели в бой танки. Воины 72-й механизированной бригады ведут тяжелый бой и не отступают ни на шаг. Командование сохраняет твердое управление боем, идет активная и эффективная ответная работа украинской артиллерии. Положение под Авдеевкой требует самого серьезного внимания", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ (обновлено)

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Танки денег стоят,вы что,а вдруг их подобъют,где деньги на новые брать?
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Сейчас гидрант до Берлина дозвониться, получит разрешение, тогда и введет.
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Не его жаба задушит,это же непредвиденные расходы.
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как только начинают во время боя писать журналисты жди беды
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если бы российские чего ввели... то бы разговор был под Киевом
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Слезь с бутылки для начала воен педофила плешивого
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Далбайоб! А кто же тогда ввел??? Шлюхтеры в шахте накопали???
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Ватные орки занимаются сокращением своего поголовья перед выплатой зарплаты.
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Мінський договорняк в дії. Завтра повідомлять, що загинуло 20 воїнів та здійснений тактичний відступ.
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взбешены большими потерями - ну тогда инфа о 6 неподвижных орков не точна, о 6 не подвыжных они даже и пальцем не шевельнули
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ничто не удержит главнокомандующего от поездки к меркель....
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ВНУТРЕНИЙ ВРАГ НА БАНКОВОЙ ПРОТИВ ТОГО ЧТО БЫ ТРОГАТЬ ВНЕШНИХ ВРАГОВ ИЗ КРЕМЛЯ
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Наш придурок собирается подтягивать резервы из отведенного по минским бумажкам? или он набуханый на праздники.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБой под Авдеевкой не затихает. Российские наемники ввели в бой танки. Воины 72-й мехбригады не отступают ни на шаг, - журналист
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