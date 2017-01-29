 Генерал Думанский, рассылавший "обращение к Януковичу" с требованием остановить Майдан, сейчас чуть ли не национальный герой. Странно это, - Тымчук. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Приводим его текст полностью.
"Внимательно прочитал сегодняшнее интервью в СМИ с экс-замначальника Генштаба ВСУ генералом Ю.Думанским. Очень правдоподобно генерал рассказывает, как в феврале 2014-го написал рапорт об увольнении, "где пояснил, что не согласен с политикой втягивания ВСУ во внутренний конфликт" (имеются в виду события вокруг Майдана). По его словам, "мы понимали, что военные должны быть вне политики и иметь свою позицию".
Ну а потом честнейший и благороднейший генерал Думанский подробно объясняет, кто виноват, что сдали Крым, почему неправильно велась АТО и т.д.
У меня вопрос к Думанскому. А кто ровно три года назад, в конце января 2014-го, заставлял армию подписывать "обращение к Януковичу", в котором военные требуют от президента "неотложных мер по стабилизации в стране", "остановить экстремизм, противоправные действия" (это о Майдане)? Или это была не "психологическая подготовка" армии к применению против Майдана?
(Я тогда писал в комментарии: "Фраза в телеграмме о "недопущении перекручивания результатов обсуждения" пусть не смущает - это попытка прикрыть генеральскую задницу. Все знают, как в армии такие мероприятия обычно проводятся". Однако нашлось несколько воинских коллективов, отказавшихся принимать это обращение, несмотря на команду Генштаба!)
Когда в январе 2014-го я опубликовал, кроме прочего, и эту телеграмму Думанского, разосланную по воинским частям, сотрудники одной из наших спецслужб усиленно обрабатывали моих родных с целью выявить мое местонахождение. А сейчас генерал, который эту телеграмму рассылал за своей подписью, у нас чуть ли не национальный герой.
Странно это.
P.S. К слову, вот вам и ответ на то, почему в феврале-марте 2014-го армия была парализована. Ведь всего за месяц до победы Майдана военное руководство рассказывало солдатам и офицерам, что Майдан - это экстремисты. И вот эти "экстремисты" пришли к власти. Многие военнослужащие готовы были беспрекословно выполнять их приказы? Это сейчас у нас табуны всезнаек задним число, - жаль, мало кто помнит реальную ситуацию на тот момент, хотя прошло всего три года…
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А рыг Порошенко даже купил себе гидранство .
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Мне было понятен конец хряка, ясно, что будет с Порошенко.
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Странно , что Луценко ещё не объявил себя тоже покушенцем .
Ходят слухи , что спецлужбы давно его травят страшным ядом - водным раствором этилового спирта .
Но закалённое в тюрьмах тело продолжает сопротивляться ...
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Покушенцы ?---------------Чим ближче до виборів, тим жирніше "покушенці" , на все свій час,це не останні жертви "терористів" ))))
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Новости дня: В Кремле жутко напуганы: наемники из "ДНР/ЛНР" сдали всех российских офицеров, приказавших совершать обстрелы мирных людей в Донбассе - 28.01.2017 - сегодня | Диалог.UA
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Нет-нет , я не про Порошенко и его кодлу , я про нас .
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Новости дня: "C**и, ненавижу вас, упырей в камуфляже, местных придурков-сепаров!" - дончане не могут сдержаться после ночного обстрела из "Градов" - 27.01.2017 - сегодня | Диалог.UA
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26 января в 12:25 ·
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Потреби штабу на сьогоднішній день:
Спальники 50 шт
Каремати 50 шт
Матраци 50 шт
Дрова
Буржуйки 3 шт
Теплі шкарпетки
Грілки для рук/ніг
Бушлати зимні
Роутер 2 шт
Колюча проволока 3 бобини
Подовжувачі
Маскувальні сітки
Будівельна плівка 400 м2
Цвяхи 10ки, 5ки
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Бензопила
Консерви
Тушонка
Кава
Чай
Печиво
Цукор
Сіль
Спеції
Солодощі
Хліб
М'ясо
Одноразовий посуд
Пакети для сміття
Миючий засіб для посуду
Кетчуп, майонез, гірчиця, хрін
Фасоль
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Хто є гідним кандидатом на посаду голови Нацполіції, - Шкіряк
"Я все-таки вважаю, що є там у нас чотири претенденти реальних, на моє глибоке переконання, за яких сьогодні можемо говорити, що вони достойні обійняти цю посаду (глави Нацполіції, - ред.)", - зазначив Шкіряк.Першим він назвав В'ячеслава Аброськіна, якого бачив неодноразово на передовій, і який, на думку Шкіряка, показав надзвичайну ефективність роботи у Донецькій області, де зараз, фактично, йде війна. "Це і Сергій Князєв, який, до речі, свого часу був заступником у Донецькому главку, який і на передовій, і надзвичайно фаховий опер, який сьогодні керує карним розшуком, який показав дуже хороший результат у Закарпатській області в Рівненській області - згадайте, яка вакханалія була з бурштином. Після його приходу ви пам'ятаєте арешти, в тому числі і правоохоронців", - наголосив радник глави МВС.Гідним посади глави Нацполіції він вважає і Дмитра Головіна - саме він керував карним розшуком, який давав ефективні результати, і сьогодні показує ефективність роботи на посаді очільника Одеської обласної поліції, зазначив Шкіряк. "Костянтин Бушуєв, нинішній заступник глави Національної поліції, також досить фаховий, досвідчений і професійний поліціянт", - додав радник глави МВС.
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А чего собсвено "удивлятся",в стране произошел очередной реваншик,города посдавали "любим друзям-регианалам".Фсе.
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Полно трусить мой дружочек,
тут мы ставим много точек...
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