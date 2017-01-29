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 Политика Украины
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 Генерал Думанский, рассылавший "обращение к Януковичу" с требованием остановить Майдан, сейчас чуть ли не национальный герой. Странно это, - Тымчук. ДОКУМЕНТ

Генерал Юрий Думанский, который рассылал за своей подписью телеграмму с требованием "остановить экстремизм, противоправные действия" на Майдане, сейчас стал чуть ли не национальным героем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Приводим его текст полностью.

"Внимательно прочитал сегодняшнее интервью в СМИ с экс-замначальника Генштаба ВСУ генералом Ю.Думанским. Очень правдоподобно генерал рассказывает, как в феврале 2014-го написал рапорт об увольнении, "где пояснил, что не согласен с политикой втягивания ВСУ во внутренний конфликт" (имеются в виду события вокруг Майдана). По его словам, "мы понимали, что военные должны быть вне политики и иметь свою позицию".

Ну а потом честнейший и благороднейший генерал Думанский подробно объясняет, кто виноват, что сдали Крым, почему неправильно велась АТО и т.д.

У меня вопрос к Думанскому. А кто ровно три года назад, в конце января 2014-го, заставлял армию подписывать "обращение к Януковичу", в котором военные требуют от президента "неотложных мер по стабилизации в стране", "остановить экстремизм, противоправные действия" (это о Майдане)? Или это была не "психологическая подготовка" армии к применению против Майдана?

Читайте на "Цензор.НЕТ": На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских военных и наемников, уничтоженных на Донбассе, - Тымчук

(Я тогда писал в комментарии: "Фраза в телеграмме о "недопущении перекручивания результатов обсуждения" пусть не смущает - это попытка прикрыть генеральскую задницу. Все знают, как в армии такие мероприятия обычно проводятся". Однако нашлось несколько воинских коллективов, отказавшихся принимать это обращение, несмотря на команду Генштаба!)

Когда в январе 2014-го я опубликовал, кроме прочего, и эту телеграмму Думанского, разосланную по воинским частям, сотрудники одной из наших спецслужб усиленно обрабатывали моих родных с целью выявить мое местонахождение. А сейчас генерал, который эту телеграмму рассылал за своей подписью, у нас чуть ли не национальный герой.

Странно это.

P.S. К слову, вот вам и ответ на то, почему в феврале-марте 2014-го армия была парализована. Ведь всего за месяц до победы Майдана военное руководство рассказывало солдатам и офицерам, что Майдан - это экстремисты. И вот эти "экстремисты" пришли к власти. Многие военнослужащие готовы были беспрекословно выполнять их приказы? Это сейчас у нас табуны всезнаек задним число, - жаль, мало кто помнит реальную ситуацию на тот момент, хотя прошло всего три года…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сурков пообещал "ДНР" и "ЛНР" включение в состав РФ через год-полтора, - Тымчук

документ тымчук

документ тымчук

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прифронтовой зоне на территории "ДНР" работают 2 комплекса радиоэлектронной разведки под управлением кадровых военных РФ, - ИС
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Юрий Бутусов. Бой под Авдеевкой не затихает. Противник взбешен большими потерями и делает все, что выбить наши подразделения вблизи ясиноватской развязки и промзоны. Крупные силы артиллерии 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск бьют по украинской обороне. Стоит подчеркнуть, что согласно мирным соглашениям в Минске, бои происходят на территории, контролируемыми украинскими силами. Однако российское командование намерено любой ценой сохранить угрозу Авдеевке. Никакие инспекции ОБСЕ снизить накал сражения не могут. По данным с передовой, подразделения российских наемников также ввели в бой танки. Воины 72-й механизированной бригады ведут тяжелый бой, и не отступают ни на шаг. Командование сохраняет твердое управление боем, идет активная и эффективная ответная работа украинской артиллерии. Положение под Авдеевкой требует самого серьезного внимания.
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Да, договорились, трамп признал, что путин - ху..ло.
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Собственно , все рыги если и не герои , то все на своих местах .
А рыг Порошенко даже купил себе гидранство .
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Ничего удивительного. Шел третий год рехворм, третий год бестыдства, циничности и продажности ублюдошной "власти". Третий год "президентства" "президента" Порошенко.
Мне было понятен конец хряка, ясно, что будет с Порошенко.
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Покушенцы ?
Странно , что Луценко ещё не объявил себя тоже покушенцем .
Ходят слухи , что спецлужбы давно его травят страшным ядом - водным раствором этилового спирта .
Но закалённое в тюрьмах тело продолжает сопротивляться ...
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Центроболт
Покушенцы ?---------------Чим ближче до виборів, тим жирніше "покушенці" , на все свій час,це не останні жертви "терористів" ))))
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По-моему, ничего странного тут нет. У нас и президент бывший министр Яныка, если вы не заметили.
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А яким ЗМІ цей генерал інтервью давав-хто знає?
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А сам Тымчук прeвратился в срeдneстатистичeского "nародnофроnтовца",которыe бeзбожnо грабят Украиnу! Оn думал,что eго будут считать гeроeм?
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свинья, у них пенсии выше твои в 5 раз
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Свинья - это, тот, кто за похлёбку постит на Цензоре. Жери, кацапе, не обляпайся.
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но если бы остановили майдан, то не было бы таких перемог!!!
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А что , они таки есть ?
Нет-нет , я не про Порошенко и его кодлу , я про нас .
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Ниче странного нет, все палачи Майдана получили повышение
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Ирина Фурман Штаб блокади торгівлі з окупантами
26 января в 12:25 ·
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Здобули плять,достойніших не знайшлось,донецьк севастополь рулить,це мабуть перемога
Хто є гідним кандидатом на посаду голови Нацполіції, - Шкіряк

"Я все-таки вважаю, що є там у нас чотири претенденти реальних, на моє глибоке переконання, за яких сьогодні можемо говорити, що вони достойні обійняти цю посаду (глави Нацполіції, - ред.)", - зазначив Шкіряк.Першим він назвав В'ячеслава Аброськіна, якого бачив неодноразово на передовій, і який, на думку Шкіряка, показав надзвичайну ефективність роботи у Донецькій області, де зараз, фактично, йде війна. "Це і Сергій Князєв, який, до речі, свого часу був заступником у Донецькому главку, який і на передовій, і надзвичайно фаховий опер, який сьогодні керує карним розшуком, який показав дуже хороший результат у Закарпатській області в Рівненській області - згадайте, яка вакханалія була з бурштином. Після його приходу ви пам'ятаєте арешти, в тому числі і правоохоронців", - наголосив радник глави МВС.Гідним посади глави Нацполіції він вважає і Дмитра Головіна - саме він керував карним розшуком, який давав ефективні результати, і сьогодні показує ефективність роботи на посаді очільника Одеської обласної поліції, зазначив Шкіряк. "Костянтин Бушуєв, нинішній заступник глави Національної поліції, також досить фаховий, досвідчений і професійний поліціянт", - додав радник глави МВС.
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Зараз покидьки з клану бандюковича видають себе за еХпертів з усіх питань!
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щас думанский отпишется,что его подставили.....
А чего собсвено "удивлятся",в стране произошел очередной реваншик,города посдавали "любим друзям-регианалам".Фсе.
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Странно это, быть беде!

Полно трусить мой дружочек,

тут мы ставим много точек...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенерал Думанский, рассылавший "обращение к Януковичу" с требованием остановить Майдан, сейчас чуть ли не национальный герой. Странно это, - Тымчук. ДОКУМЕНТ
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