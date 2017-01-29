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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (1333) взятка (3322) коррупция (6584) суд (19954) судья (1683)

 Суд отказал в аресте судьи, задержанного при получении 22 тыс.долл. взятки, - НАБУ

29 января Галицкий районный суд Львова отказал детективам НАБУ в ходатайстве об аресте судьи Соломенского районного суда Киева, задержанного при получении взятки в размере 22 тыс. долл. США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что, по мнению НАБУ, является неприемлемым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судье Соломенского райсуда Киева и его соучастнику, задержанным при получении взятки, сообщено о подозрении, - НАБУ

"Принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, которое не имеет никакой юридической силы. Зато нормы законов и Конституции Украины, сложившаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На взятке $22 тысячи задержан судья Соломенского суда Киева, - Аваков. ФОТО

Сложившаяся ситуация, по мнению НАБУ, противоречит букве и духу судебной реформы.

Напоминаем, 26 января сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и посредника при получении взятки 22 тыс. долларов США за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось в залоге.

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Мафія повністю розвалила правоохоронну та судову систему! Потрібні волонтериські народні суди та виконаці вироків!
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че козломордые - гумконвой вам боярышника привез?

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Вот где зло, опаснее даже чем орки из ДНР.
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Суд отказал в аресте судьи. Це якийсь сюрреалізм!!!

А чи не пора вже надати дозвіл арешту суддів іншим органам?

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Суды нужно разогнать и набрать новых людей, выпускников вузов, адвокатов ............иначе ничего не изменится.
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Она в том числе потому, как 1997 года в Раде и правительстве и ничего не сделала для преодоления коррупции.
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А еще ее судил Киреев,Герой Украины,правда неофициальный,но вы ведь его любите,правда?
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Мне наплевать на киреева, Вону и прочее лайно.......это прошлое и нечего его тянуть в будущее, только умственно отсталый будет верить детям совка и кучмы.
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ктож этим будет заниматься?
здесь реформы нужно в стране делать,а ты с какими то судами.
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Никто пока не сформируется гражданское общество в Украине.
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Хрена се у нас и судебная реформа уже началась?
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Я вообще удивлен, а почему Соломенский суд не рассмотрел это дело?
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https://youtu.be/of9kRHxD0Qo
Вчора була "перемога", - Порошенко про судову реформу
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Говорят Ю.Луценко подал в Раду проект изменений в УК, устанавливающий "Вручение Уведомления о Подозрении," высшей мерой наказания в Украине.
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В петербургском отделе полиции найден повешенным безрукий инвалид, вызванный на допрос как свидетель
Следователи Санкт-Петербурга проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела повешенного мужчины в полицейском участке. По предварительной версии, мужчина, вызванный на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля, совершил самоубийство. При этом известно, что у погибшего были ампутированы верхние конечности.
Инвалид 1985 года рождения найден мертвым вечером 18 июля в 10-м отделе полиции УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Северной столицы.
"По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого устанавливаются, - сказано в пресс-релизе.
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одной из причин этой вакханалии являются изменения в УК и ПК, проведённые через Раду при Януковиче
по примеру Израиля лица, уличённые в совершении экономического преступления ( взятки, разбазаривание, нецелевое использование, продажа "налево", обход тендерных процедур и проч.), но в деяниях которых не усмотрено насильственных действий против личности кого-либо, могут освобождаться от предварительного заключения
таким образом, укравший миллиард долларов мог спокойно готовиться к суду в домашних тапках, в то время как просто пригрозивший начальнику мог отправиться на нары
Луценко намеренно не вносит изменения в УК, выводя из тюрьмы практически всех казнокрадов и взяточников
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На)(рена вообще ети плятские суды? Ето издевательство и цирк. Что за страна... Одни уголовники сидят в депутатских креслах, другие уголовники в министерских, третьи в прокуратуре, четвертые в судах... Куда мы едем? все темнее, грустнее и глубже...
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прикольно:
...Галицкий районный суд Львова
отказал в ... аресте судьи...
...Соломенского районного суда Киева
...
это вам не система дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных !
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Лучший суд ето самосуд. Самый надежный, самый справедливый, самый незаангажированный, самый быстрый.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказал в аресте судьи, задержанного при получении 22 тыс.долл. взятки, - НАБУ
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