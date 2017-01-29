 Суд отказал в аресте судьи, задержанного при получении 22 тыс.долл. взятки, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что, по мнению НАБУ, является неприемлемым.
"Принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, которое не имеет никакой юридической силы. Зато нормы законов и Конституции Украины, сложившаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы", - говорится в сообщении.
Сложившаяся ситуация, по мнению НАБУ, противоречит букве и духу судебной реформы.
Напоминаем, 26 января сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и посредника при получении взятки 22 тыс. долларов США за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось в залоге.
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А чи не пора вже надати дозвіл арешту суддів іншим органам?
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здесь реформы нужно в стране делать,а ты с какими то судами.
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А какая разница ?
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h
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Вчора була "перемога", - Порошенко про судову реформу
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Следователи Санкт-Петербурга проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела повешенного мужчины в полицейском участке. По предварительной версии, мужчина, вызванный на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля, совершил самоубийство. При этом известно, что у погибшего были ампутированы верхние конечности.
Инвалид 1985 года рождения найден мертвым вечером 18 июля в 10-м отделе полиции УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Северной столицы.
"По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого устанавливаются, - сказано в пресс-релизе.
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по примеру Израиля лица, уличённые в совершении экономического преступления ( взятки, разбазаривание, нецелевое использование, продажа "налево", обход тендерных процедур и проч.), но в деяниях которых не усмотрено насильственных действий против личности кого-либо, могут освобождаться от предварительного заключения
таким образом, укравший миллиард долларов мог спокойно готовиться к суду в домашних тапках, в то время как просто пригрозивший начальнику мог отправиться на нары
Луценко намеренно не вносит изменения в УК, выводя из тюрьмы практически всех казнокрадов и взяточников
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...Галицкий районный суд Львова
отказал в ... аресте судьи...
...Соломенского районного суда Киева
...
это вам не система дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных !
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