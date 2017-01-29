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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (4635) Антитеррористическая операция (15679) Авдеевка (701) Полторак (712)

 Позиции под Авдеевкой штурмовали две группы боевиков по 25-30 человек каждая, - Полторак

Штурм украинских позиций под Авдеевкой, который состоялся в воскресенье утром, осуществляли две группы российских оккупационных войск по 25-30 человек каждая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, об этом сегодня, 29 января, заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале.

"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем две группы врага по 25-30 человек каждая начали штурм наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на другой наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение", - сообщил министр обороны.

По его словам, ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ (обновлено)
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как могут 30 рыл на линии соприкосновения вообще убивать наших пацанов???
как так? а прикинь если их будет 300 ....
поХторак еклмн,ты зачем там?
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Думаю что убили наших пацанов Грады, а не эти 30 орков.
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думай,фантазируй,твое право,но факт есть факт
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арт точки подавлять кто должен? поХторак наф вообще там?
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что бы нашу арту подальше отвести, в район Минска, пля...
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надо было пропустить этих 25 - 30 человек на Лондон..
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а ранее что? не было обстрелов? кто должен подавлять точки арт обстрела???
как по гражданке охрану в княжичах валить так все герои....а тут что ? нету арты в ответ?
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Немає БПЛА для розвідки в повітрі які б відслідковували ворожу арту на корегували вогонь нашої арти, бо немає новостворених підрозділів - батальйонів та бригад безіплотної авіаціїї, які б постійно несли бойове чергування в зоні АТО! Потрібно масово запускати БПЛА і відслідковувати будь яку активність терористів, щоб вчасно та влучно превентивно присікати її артилерійським вогнем.
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зато есть новая форма у полторака и генералов ,и куча имущества с бабками в е декларациях наших погононосцев.
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ну такие большие подразделения может и не нужны, а вот усиление обычных рот/батальйонов/дивизионов и т.д. беспилотной авиацией/аэроразведкой, безусловно необходимо!
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Для запуску та постійно чергування в небі АТО сотень БПЛА вздовж лінії фронту 450 км. потрібні тисячі людей, які будуть управляти, ремонтувати, запускати, збирати, охороняти, та перевозити тисячі БПЛА! Бригада це всього лише 4000 солдат та офіцерів, з яких більша половина будуть займатись доставкою та охороною пілотів та техніки ближче до позицій, пошуком та збиранням відпрацювавших БПЛА, експлуатацією бронетехніки, яка буде забезпечувати висування та роботу пілотів БПЛА. Потрібні окремі батальйони а згодом і бригади безпілотної авіації в складі армійських корпусів.
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Ні не може, на Донбасі хмарність вище 600м, БПЛА літають на висоті 300-600м і бачать все що не бачить супутник!
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Супутник нам потрібен для військового звязку, щоб управляти БПЛА та організовувати швидкісну передачу зашифрованиз даних! Але для цього потрібен не один супутник а кільки низькоорбітальних супутників, з якими можна тримати звязок з військової рації на штирєву антену. Це десятки та сотні мільйонів доларів на закупівлю та експлуатацію супутникового угрупування і це теж потрібно було зробити вже давно! Але масове застосування БПЛА можливе навіть без супутників, і дає кращі результати, і це дешевше, і волонтери вже розробили всі технології, які необхідні для масового виробництва та застосування БПЛА!
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У нас нет системного использования БПЛА. У нас по большому счету нет и БПЛА . Некоторые подразделения получали их в виде волонтерской помощи . То что я видел и ремонтировал - сплошной Китай на скорую руку приспособленный для разведки . Но там нет не нормальной оптики не зума.
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Волонтери вже масово виробляють БПЛА як дешеві для розвідки так і бензино-електричні для доставки десятків кілограмів зброї та обладнання на сотні кілометрів!
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как подавить если трусливые твари с жилмассивов стреляют
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Стріляти по районам забудови, використовувати ударні БПЛА та керовані снаряди Квітник, які будуть наводитись за допомоги БПЛА. Взагалі треба оголосити евакуацію в районах прилеглих до лінії фронту і давно вести масований артилерійський вогонь по будь яким цілям. На війні немає обмежень! Хай вибачають місцеві мешканці, але в нас тут війна!
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Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны...
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Что заныли, кацапорылые "сратеги"? Плохо вам? По 1914 году тоскуете, когда вам российская армия помогала против добровольцев с деревянными палами воевать? Котлы закончились, теперь очередь за вами, теперь мы вас поджаривать будем. Бегите поа не поздно в сибирскую тайгу, там вас труднее будет найти.
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Не ну к рабству им не привыкать... кроме того, а вдруг там петухи их г.мна живут?
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Он из Львова через бутылку все видел,как в подзорную трубу.
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да там человек 50, не спит и не ест, что бы он в онлайне был...
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А Бутусов говорит, что это не орки атаковали.
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Мы вообще соблюдаем все соглашения и огонь не открываем, не переживай.
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Трампыч Спаси каздлов Путлера и РАБссию,Украина на Украину напала....
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Муса Таипов: В РФ начался набор международных террористов 4 https://charter97.org/ru/news/2017/1/29/239225/
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Каждый ватник подпадает под государственную программу бесплатной утилизации.

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Та чули вже...... чули.....
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ДАУНетск трясло с утра нехило.ватаны с перепске сцали жидким поносом..
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Ватне лайно прагне потрапити на добрива...........зайва хромосома їх тягне
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Китай готовится к наступлению на Россию - кремлевские СМИ (Видео)
29 января 2017 г. в 17:55+
На политическом шоу, обсуждали тему того, что Китай установил ядерные ракеты на границе с Россией. Один из гостей, сразу заявил, что это Обама сделал свой последний ход, но тут уже даже студия рассмеялась. +
Но вот специально приглашенный китаец Юй Гуан Лу ошарашил всю студию, заявил, что реально Китай таки поставил там ракеты, и то что привезли новое, но это не значит, что раньше ничего там не было. Интересно, Обамы не будет, на кого теперь ватники будут всё спихивать на хитрого Порошенка или Меркель?+
podvodka.info
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а вот если это свезать с ответом Китая - а их там нет - то уже лучше смотритса.

http://rus.delfi.lv/news/korotko/kitaj-nazval-spekulyaciej-soobscheniya-o-razmeschenii-raket-u-granic-s-rossiej.d?id=48446511

МИД Китая опроверг размещение межконтинентальных баллистических ракет собственной разработки DF-41 у границ с России в провинции Хэйлунцзян. Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин сообщила об этом во время брифинга 24 января и назвала появление таких публикаций в прессе спекуляциями.

кое что учитца у козломордных, кто там первый из них сказал - рассеиских военных в Украине нет
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кстати, Украина правильно зделала, на годик внимание обратие пожалуиста:


Россия обвинила Украину в нелегальной продаже ракет (21)

DELFI | 30 июня 2006, 16:43

Вице-премьер-министр и министр обороны России Сергей Иванов заявил, что несколько лет назад украинское предприятие продало за границу 12 крылатых ракет большой дальности.
Иванов сообщил, что украинская фирма "Прогресс", дочернее предприятие "Укрспецэкспорта", в 2000-м и 2001-м годах поставила 6 крылатых ракет Х-55 в Китай и еще 6 таких же ракет - в Иран.
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rossiya-obvinila-ukrainu-v-nelegalnoj-prodazhe-raket.d?id=14836597
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Всем,всем,всем-кто не равнодушен,ПОМОГИТЕ,хотя бы советом.Банда айзеров в Кременчуге.Угроза жизни.Местная полиция ведет себя более чем пассивно.Обращался к Авакову ,на его знаменитый фейсбук,за несколько дней реакции нет.Нужно давление сверху и максимальный резонанс.Кто сделает репост на соседних ветках,возможно поможет сохранить мне жизнь.
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Serg Marco ‏@Serg_Marco 6 ч.6 часов назадЕщеТретий день морпехов под Водяным и Широкино херячат артой. Такого активного артиллерийского огня с 2016 не было
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пока за работу не взялись профи, свиньи празднуют
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он забыл отметить, что штурмовали свиньи (перемоги жмут)
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В сообщениях с "дыры" 8- двухсотых ,25 - трехсотых , две позиции потеряны , все сходится , одна пехотная группа "потерялась "
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свиньи, на вашем месте я бы надеялся на перемоги и реальную инфу только на звеззды!!
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поговаривают! что ваш свинарник скоро разгонят
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Уже три года разгоняешь, а дальше ДАПа и шагу сделать не можешь.
Шакиков, в будку!
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И куда ты пойдешь, опять ботоксному лизать? Ну и судьба у тебя, шлюшка росиянская)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозиции под Авдеевкой штурмовали две группы боевиков по 25-30 человек каждая, - Полторак
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