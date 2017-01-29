 Позиции под Авдеевкой штурмовали две группы боевиков по 25-30 человек каждая, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, об этом сегодня, 29 января, заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале.
"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем две группы врага по 25-30 человек каждая начали штурм наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на другой наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение", - сообщил министр обороны.
По его словам, ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая.
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Очередная попытка выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки закончилась для боевиков неудачей, - пресс-центр штаба АТО(73)
Силы АТО ликвидировали 6 и ранили 8 террористов в Авдеевке, - волонтер Кабакаев(112)
Из-за обстрелов Авдеевки ранены 7 военнослужащих и 2 мирных жителя, - глава ВГА Малыхин(46)
Авдеевка в результате обстрелов обесточена, - руководитель ВГА(24)
ЗСУ не порушили "Мінськ", зайнявши нові позиції поблизу Світлодарської – Полторак(0)
Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ (обновлено)(316)
ВСУ на Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности, - Мотузяник(110)
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как так? а прикинь если их будет 300 ....
поХторак еклмн,ты зачем там?
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как по гражданке охрану в княжичах валить так все герои....а тут что ? нету арты в ответ?
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https://pbs.twimg.com/media/C3VgudAWcAA6BC0.jpg:large
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29 января 2017 г. в 17:55+
На политическом шоу, обсуждали тему того, что Китай установил ядерные ракеты на границе с Россией. Один из гостей, сразу заявил, что это Обама сделал свой последний ход, но тут уже даже студия рассмеялась. +
Но вот специально приглашенный китаец Юй Гуан Лу ошарашил всю студию, заявил, что реально Китай таки поставил там ракеты, и то что привезли новое, но это не значит, что раньше ничего там не было. Интересно, Обамы не будет, на кого теперь ватники будут всё спихивать на хитрого Порошенка или Меркель?+
podvodka.info
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http://rus.delfi.lv/news/korotko/kitaj-nazval-spekulyaciej-soobscheniya-o-razmeschenii-raket-u-granic-s-rossiej.d?id=48446511
МИД Китая опроверг размещение межконтинентальных баллистических ракет собственной разработки DF-41 у границ с России в провинции Хэйлунцзян. Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин сообщила об этом во время брифинга 24 января и назвала появление таких публикаций в прессе спекуляциями.
кое что учитца у козломордных, кто там первый из них сказал - рассеиских военных в Украине нет
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Россия обвинила Украину в нелегальной продаже ракет (21)
DELFI | 30 июня 2006, 16:43
Вице-премьер-министр и министр обороны России Сергей Иванов заявил, что несколько лет назад украинское предприятие продало за границу 12 крылатых ракет большой дальности.
Иванов сообщил, что украинская фирма "Прогресс", дочернее предприятие "Укрспецэкспорта", в 2000-м и 2001-м годах поставила 6 крылатых ракет Х-55 в Китай и еще 6 таких же ракет - в Иран.
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rossiya-obvinila-ukrainu-v-nelegalnoj-prodazhe-raket.d?id=14836597
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https://www.uainfo.org/blognews/4086-nikolaevskiy-biznesmen-zastrelil-reyderov-s-avkaza-foto.html
Такое было в николаеве
http://fakty.ua/155319-oleg-zhukovskij-kogda-menya-osvobodili-iz-pod-strazhi-zal-suda-vzorvalsya-aplodismentami
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Шакиков, в будку!
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