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 Сегодня на Донбассе зафиксировано более 2,2 тыс. нарушений режима прекращения огня, - ОБСЕ

Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток.

Об этом Громадському рассказал заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 04:40 утра мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт - Авдеевка - Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения ", - сказал Хуг.

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По его словам, боевые действия вечером стали менее активными.

"О зафиксированные нами нарушения режима прекращения огня мы отчитаемся завтра. Тогда мы будем иметь и видео камер, расположенных на местах", - сказал он.

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Ну зафіксували............... і що - далі??????............ Виразимо стурбованість?!!!!!!!!!
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Треба задіювати РСЗО Град та Смерч, тяжку арту Гіацинти та Піони, ракети Точка-У. Ну скільки ще ми будемо терпіти путінські атаки?
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Я не предлагаю,я констатирую бесполезность обсе.
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Хорошо потрудилось обсе .Как только умудрились не сбиться со счета?
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Це після того, як Пуйло з Трампом побалакав?
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Это был бы не Пуйло, если бы на второй день не сделал все наоборот и демонстративно не показал что он ложил на Трампа.
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Ничосе,с полпятого на ногах,вот это дают.можно теперь завтра по кафешкам на весь день рассосатся,ах да крайнюю обеспокоенность не забыть выразить
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"Політика великого кидка". Чому Тимошенко екстрено вирушила до Вашингтона

За минулий рік Банкова отримала чимало відкритих сигналів невдоволення, тепер підуть конкретні дії?

Влада Порошенка загнала сама себе в глухий політичний кут. Західні партнери, на яких сподівалися у Києві, починають відвертатися. Все через невиконання президентом взятих на себе зобов'язань. Тому Банкова, судячи з усього, вирішила вибрати для себе політику прискореної ізоляції всередині себе в стилі Януковича після «геніального» рішення посадити Тимошенко.

Насправді, треба віддати належне США і Європі, які майже три роки з серйозними обличчями вислуховували обіцянки Порошенка. Довгий час західні партнери робили вигляд, що не помічають прискорену розбудову в Україні владної і корупційної вертикалі під головну особу. Ні, іноді, звичайно, американці били по руках, як у випадку з генпрокурором Шокіним. Однак підсумок все одно був один: Київ продовжував розповідати красиві казки, нічого не виконуючи.

За минулий рік Банкова отримала чимало відкритих сигналів невдоволення «політикою великого кидка».

По-перше, американці перекрили фінансові потоки. У 2016 році був отриманий тільки один транш від МВФ у розмірі мільярда доларів. Замість планованих 4,6 млрд.

По-друге, США відмовилися надавати демонстративну підтримку Порошенку, чітко розділяючи країну і владу. Січневий візит віце-президента Байдена, який за кілька днів йшов у відставку, по суті, нічого не означав. Вояж став прощальною гастроллю політика, а не сигналом, що демократи готові битися за Порошенка з республіканцями.

Мало того, Банкова примудрилася ще й влізти у внутрішні розбірки американців під час президентських виборів, недалекоглядно підтримавши Клінтон. У підсумку ми отримали відвертого ворога в особі якщо не нового президента Трампа, то точно серед окремих впливових членів його команди.

По-третє, ЄС переніс на невизначений термін введення безвізового режиму з Україною. Мало того, прив'язали надання фінансової підтримки до відміни заборони на експорт лісу з України.

Насправді, європейців можна зрозуміти. Вони втрачають мільярди євро від санкцій проти Росії. А Київ зовсім не демонструє бажання проводити будь-які реальні реформи і боротися з корупцією. Але ж у європейських лідерів на носі вибори. І тема фінансових втрат від санкцій буде однією з ключових.

2017 рік також почався для Порошенка досить сумно.

По-перше, ПАРЄ прийняла дуже жорстку резолюцію щодо проблем з демократією в Україні.

До слова, документ пройшов не особливо поміченим в ЗМІ і в суспільстві. А там чимало важливих аспектів критики нашої влади, які враховуватиме при прийнятті рішень і Євросоюз, і США.

Єдина реформа, яку помітили в ПАРЄ, - судова. Але її похвалили авансом. Оскільки, є підозра, ми побачимо ще немало скандалів, пов'язаних з «ручним» управлінням суддями з боку Банкової.

Багато місця в документі приділено тотальній корупції в Україні. Причому європейці відверто натякають на владу Порошенка, говорячи про тісне переплетення політичних і економічних інтересів.

Не забули в ПАРЄ написати і про те, що не втратили з поля зору спроби Банкової маніпулювати виборчою системою. Розкритиковано «закон про партійну диктатуру», що дозволяє викидати кандидатів зі списку вже після закінчення виборів. А також затягування переходу до пропорційної виборчої системи, яку на Банковій бояться, як вогню. Адже не секрет, що Порошенко і Ко збираються на парламентських виборах знову отримати більшість, скуповуючи у збіднілого електорату голоси у мажоритарних округах.

Не оминули європейці і тема утисків опозиції, необхідність переглянути дискримінаційний закон про люстрацію, а також закликали відмовитися від спірних мовних законів. Ці пункти в резолюцію були включені з подачі представника Опоблока Новинського, який з недавніх пір входить в українську делегацію в ПАРЄ.

А тим часом провладна частина делегації на чолі з Ар'євим та Геращенко насилу домоглася, щоб з підсумкової частини резолюції прибрали правки німецьких депутатів про необхідність провести вибори на Донбасі. І залишили обтічне поняття про необхідність виконувати Мінські домовленості.

Критикує ПАРЄ нашу владу і за відсутність прогресу у розслідуванні розстрілів людей на Майдані.

Найсмішніше, на Банковій нічого розумнішого не придумали, як дати «фас» на ПАРЄ після цієї резолюції. І вже пішли окремі заяви близьких до Адміністрації президента депутатів: мовляв, ПАРЄ - це «рука Путіна». Раніше це клеймо вже отримало ОБСЄ.

По-друге, новообраний президент США Трамп не демонструє жодного бажання зустрічатися з Порошенком. Хоча Київ через різні канали і намагається буквально випросити спілкування.

Варто відзначити, що, в піку Порошенко, в США вже завтра розпочинаються офіційні оглядини нової адміністрацією Тимошенко. Саме з цим пов'язаний її екстрений візит до Вашингтона. Блогери з так званого пулу Банкової взяли цю дратівливу тему у розробку, відразу ж обізвавши поїздку Тимошенко виключно туристичною. Тим часом у соцмережах вже гуляє народна творчість, у якій президент Трамп готує указ про дострокове звільнення президента України Порошенка П.О. і призначення на його місце Тимошенко Ю.В.

Здається, якщо Юля отримає «добро» від когось впливового у Вашингтоні, то ми побачимо значну активізацію її дій всередині країни.

Але ось що цікаво. Замість того, щоб намагатися повернути втрачену довіру з боку Заходу, показувати реальні реформи, Порошенко навпаки вибрав стратегію «всі хто проти - агенти Путіна!». Тобто - технологи Банкової починають вибудовувати новий імідж Порошенко - президента, орієнтованого на свою країну, а не на Захід чи Схід. І саме з цим пов'язане так зване закриття Липецької фабрики, яка... продовжує працювати. У підсумку маємо: «хто нас не підтримує - той проти нас».

Задумка, може, і хороша. Але чи підходить вона Порошенку, довіра до якого тане?

Країна на межі тотальної бідності. Тому можна намагатися з президента зліпити подобу Манергейма, Пілсудського або Де Голля, але в підсумку все одно вийде гібрид Ющенка з Януковичем...

Поки ж Порошенко знаходиться в міжнародній облозі. Господар Банкової і його свита ламають голову, як з неї вийти, одночасно мріючи про другий президентський термін...

Дмитро КОРНІЙЧУК
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Європа слухає Путіна , як він бореться з тероризмом , а Порошенко бореться з корупцією
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нехилая работа.
согласно оон-ским расценкам:
salary + hardship + dsa (~ US$ 250 / day) = ~ US$ ( 7 000 + (250 * # of travel days) ) per month
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Откуда такие данные ? Они считают сколько выстрелов в очереди ?
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У нас в Украине гениальные военные статисты,читатели замыслов Путина,А где наши Маннергеймы или хотя бы на худой конец Суворовы или Кутузовы. Один украинский Маннергейм-Яценюк конечно укрепил восточные рубежи своего бизнеса,тут ничего не скажешь.А нормальные есть? Или только улицы переименовывать,памятники крушить?А Вятрович там мобилизации не подлежит? Оно трепаться-не мешки таскать. Пусть бы продемонстрировал и национализм и патриотизм. Один был человечище-Гелетей,обещал в Крыму год назад пройтись парадом,гроза москалей!Что-то не слышно,хероя ,наверное Москву готовится брать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня на Донбассе зафиксировано более 2,2 тыс. нарушений режима прекращения огня, - ОБСЕ
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