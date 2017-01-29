"Братская Украина у него, понимаешь, за независимость воюет (вот прямо сейчас независимо с жилыми кварталами в ДНР воюет, артиллерия целый день грохочет). Лукашенко конечно обнаглел вконец, пора уже дедушке на покой в Ростов, к своему другу Януковичу водку пить. Была бы Россия нормальной такой державой типа США - давно бы уже замутила там русский майдан и поставила нашего парня в Минске (который через пару годиков попросился бы в состав великой России). Всяко лучше, чем потом в котлы загонять белорусских братушек. С украинскими сепаратистами договориться уже вряд ли получится, за Юг России еще повоевать придется, а у белорусских сепаратистов еще есть время покаяться и отдать русским оккупированные с 91 года территории", - написал он.
Российский боевик Жучковский: "Пора белорусским сепаратистам отдать оккупированные у русских территории, чтобы белорусских братушек не пришлось в котлы загонять"
Российский боевик, пропагандист Александр Жучковский призвал "белорусских сепаратистов" "покаяться и отдать русским оккупированные с 91 года территории".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в одной из соцсетей российский боевик Александр Жучковский.Источник: /n368362
"Братская Украина у него, понимаешь, за независимость воюет (вот прямо сейчас независимо с жилыми кварталами в ДНР воюет, артиллерия целый день грохочет). Лукашенко конечно обнаглел вконец, пора уже дедушке на покой в Ростов, к своему другу Януковичу водку пить. Была бы Россия нормальной такой державой типа США - давно бы уже замутила там русский майдан и поставила нашего парня в Минске (который через пару годиков попросился бы в состав великой России). Всяко лучше, чем потом в котлы загонять белорусских братушек. С украинскими сепаратистами договориться уже вряд ли получится, за Юг России еще повоевать придется, а у белорусских сепаратистов еще есть время покаяться и отдать русским оккупированные с 91 года территории", - написал он.
"Братская Украина у него, понимаешь, за независимость воюет (вот прямо сейчас независимо с жилыми кварталами в ДНР воюет, артиллерия целый день грохочет). Лукашенко конечно обнаглел вконец, пора уже дедушке на покой в Ростов, к своему другу Януковичу водку пить. Была бы Россия нормальной такой державой типа США - давно бы уже замутила там русский майдан и поставила нашего парня в Минске (который через пару годиков попросился бы в состав великой России). Всяко лучше, чем потом в котлы загонять белорусских братушек. С украинскими сепаратистами договориться уже вряд ли получится, за Юг России еще повоевать придется, а у белорусских сепаратистов еще есть время покаяться и отдать русским оккупированные с 91 года территории", - написал он.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не ну это не ДАП и не Авдеевка.... там леса и болота, которые не смог зачистить более рукастые нежели высокодуховные какошкопетуалепители....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И кто же управляет миром, просвети, жиды, рептилоиды?)
Ответить
Ответить
Ответить
Вот о чем они "мечтают",хотя не вредно-)))))
Ответить
... СЛАВА УКРАИНЕ! ... ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
Ответить
Так что если увидишь трехцветную тряпку-бей в парасячее рыло.
Увидишь ленту колорада-бей в парасячее рыло.
Услышал от кацапа слово "брат"-бей в парасячее рыло.
Держитесь, там
Ответить
Моц з'яднаўшы на бітву, прыцягнулі войскі
Ды за Воршу колькі міль, дзе цячэ Крапіўна
Дзе маскоўскі быў пагром, помны незабыўна
Рушыць на літву масква, Канстанцін жа смела
Даў рашучы ім адпор, бо чыніў умела.
Так літвінаў князь натхніў, моцна, красамоўна
Што нясецца прэч масква, прэцца стрымгалоўна
Аж палякі колюць, б'юць, дзідамі заўзята
Свішчуць стрэлы, зброі звон, бразгатанне латаў
Коней літвіны гналі, за масквой імчалі
Дзе спаткалі люта там, як жывёл рубалі
Добра воі пешыя, тут дапамагалі
Бо маскоўцаў шмат з рушніц, дужа шмат паклалі
Ды гарматы Канстанцін, загадаў схаваці
Каб маскоўцаў потым тых, на ражон узняці
Канстанціна ваяры, у бакі звярнулі
А гарматы па маскве, ды з кустоў пальнулі
Ядры гучна выючы, шмат масквы паклалі
Бо растрэлу гэткага, тыя не чакалі
Звон і крыкі, сечы трэск, пылу хмара ўстала
Ды фартуна зноў Літву, зноў Літву абрала
Рубіць, крышыць, б'е маскву, дзідамі збівае
Кроў забітых струмянём, з чэраваў сцякае
Тут палякі рушылі, з дзідамі даўгімі
Ды і гетман Радзівіл, Радзівіл быў з імі
Разам з сотняй казакоў, ды маскву грамілі
Пыху ім ранейшую, неўзабаве збілі
Тая бітва лютая, цэлы дзень трывала
Аж пакуль маскоўцаў тых, ноч пашкадавала
Так Літва з палякамі, мужна ваявалі
Славе продкаў навякі, гонар аказалі.
Ответить
Ответить
Ответить
великая нациябольшие засранцы.
Ответить
Якуты и чеченцы - чтобы воевать с украинцами.
Украинцы - чтобы воевать с казахами.
Казахи - чтобы воевать с белорусами.
и т.д.
А в маскве - скрепы и "величие".
Ответить
Ответить
Ответить
http://antikor.com.ua/articles/149140-rossijskie_biatlonisty_ne_zahoteli_slushatj_svoj_gimn_ujdja_vsled_za_ukraintsami_opublikovano_video
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Темный, забитый, со страстью к сапогу. Этот народ и диктует политическую повестку.
Жизнь русских предельно примитивна, и вполне укладывается в иерархию обезьяньей стаи.
Ответить
Ответить
как и положено рускому витезю!
и папа и дед твой тоже на "питора" отзывались?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
давай,петушара,жду!
Ответить
Бесплатный аттракцион - как руске витязь Владимир Непейпиво 1a61c31b откликается на "питора"!
голос,петушара!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://antikor.com.ua/articles/149143-denis_pjatigorets_ja_proshu_chtoby_eto_skotstvo_bylo_ponjatno_kahdomu_grahdaninu_ukrainy
Ответить