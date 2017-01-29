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 Политика Украины
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 Российский боевик Жучковский: "Пора белорусским сепаратистам отдать оккупированные у русских территории, чтобы белорусских братушек не пришлось в котлы загонять"

Российский боевик, пропагандист Александр Жучковский призвал "белорусских сепаратистов" "покаяться и отдать русским оккупированные с 91 года территории".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в одной из соцсетей российский боевик Александр Жучковский.Источник: /n368362

"Братская Украина у него, понимаешь, за независимость воюет (вот прямо сейчас независимо с жилыми кварталами в ДНР воюет, артиллерия целый день грохочет). Лукашенко конечно обнаглел вконец, пора уже дедушке на покой в Ростов, к своему другу Януковичу водку пить. Была бы Россия нормальной такой державой типа США - давно бы уже замутила там русский майдан и поставила нашего парня в Минске (который через пару годиков попросился бы в состав великой России). Всяко лучше, чем потом в котлы загонять белорусских братушек. С украинскими сепаратистами договориться уже вряд ли получится, за Юг России еще повоевать придется, а у белорусских сепаратистов еще есть время покаяться и отдать русским оккупированные с 91 года территории", - написал он.

жучковский

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ПИДОРЮК Василько 430eb71f - пасть свою черноротую закрой !
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Вообще, киевские князья основали Москву без ген-плана, так что пора сносить накуй, этот самострой!
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А мнение ребята такое-я сам из Бреста,ваты у нас шо грязи,а остальные по подвалам сидеть будут.
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был там, в 2008, ваты просто капец! Думаю что даже Лугандон с Даунбабве и то менее ватны...
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Хороший городок Брест.Именно там все еще не так критично, ибо под боком Польша и люди знаю как обстоят дела в " загнивающей Европке ".Беларусам надо слать паРашу куда подальше, но тут же начнется война и рашисты будут орать " ихтамнет".
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увы, там такой пипец что вам трудно представить. Таможня на Польшу пустая, куда они там ездят не знаю. Судя по тому что я лично видел, Совок с элементами капитализма замешанный на маразме.
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С куя ли? Он украинским был! Ты бы кацап для начала Крым, Таганрог, Кубань и Белгород вернул на историческую родину, а потом другим советы давал!
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Таким идиотам как он историю в школе преподают в особо извращенной форме - что у них все украли другие народы,что им все всё вечно должны,что они самые вЯликие......
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Браты беларусы, ну што, пераканаліся ў братэрскіх пачуццях маскавітаў?
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интересно услышать мнение беларусов? если читаете то отпишите. и на фейсбук забросьте а то я еще 5 дней в бане.
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вот, вот, пишите пока русский "брат" не пришел, а то потом с подвала хрен напишите...
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15 хвилин и няма Беларуси(((.На жаль гэта так(((
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так нельзя. нужно пенсии платить, продуктами, электрикой, водой и т. п. снабжать.... мы ж снова транш ждем! еще лучше жить будем!
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Кто кого переживет бацька или хуйло? Колику не предлагать!
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Нерусский( с 1927г.сталиняно-микояны) Кремль должен ответить за 100млн.советских людей убитых в 20веке.А также за УНИЧТОЖЕНИЕ ИСТОРИИ КАВКАЗА =Древнего Мира, с заселением туда хайского арабья(эр мэн?-ворованное слово). БЫЛИ СПРЯТАНЫ Базанта( ст.ГанаУдж=Гянджа=Константинополь на Кавказе),Индия(Мидия) Атропатена( половина ОдЭрБэйДжана)=Анару(Др.Рим),Бабилон(Дербенд),Фивы(Бакы),Др.Пэриджан=Персия Кавказская=Греции), спятаны Лондиний и Камилот(Камулатдин) на Кавказе,украдены и уничтожены религиозные книги,спрятаны места Магедонского Искандера,Заратуштры,пр.Магомеда -все на Кавказе.Арабье кремлевское теперь на землях ОдЭрБэйДжанской Империи создает своим родственникам курдские автономии в местах проживания туркоманов(2.5млн в Сирии и 3.5 млн. в Ираке).В 19веке измеряли формы черепов хаестов и курдов-окозались идинтичны.Ближе к концу светов Древние Империи будут восстанавливаться и все будут платить за деяния.
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в ДурьДуме РАБссии отерыто призывают к захвату Казахстана Белоруси м Украины.Быдлу мало зямли кацаПсинской которую обосрали по самый Эверест..Крысы ПОЗоРНЫЕ..
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Ну ну.... ждем, еще одной "победоносной" компании пуки-пу...
Не ну это не ДАП и не Авдеевка.... там леса и болота, которые не смог зачистить более рукастые нежели высокодуховные какошкопетуалепители....
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Мышебратья.....тільки це почув бий на звук👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿
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Обвалив цены на нефть, Трамп может смело снимать санкции с Кремля. Это уже неважно. Обвал оставит РФ без штанов. Да и не станет Трамп снимать санкции - для него, ведущего Америку через период вынужденного замыкания на внутренних проблемах, важно заставить Москву из кожи вон лезть и воевать с магометанами по всему миру. Пускай русские делают это за нас и заодно лишают себя денег для развития РФ. Умелый и жесткий бизнесмен, знаете ли, поумнее и покруче барина-сибарита, столько лет строившего стадионы вместо заводов. Ах, Москва, подыхая экономически, будет при этом лихорадочно вооружаться? Ну, тем лучше. Так она ускорит собственный крах, заодно дав Трампу козыри для перевооружения США. Москва сама убьет РФ, а разве это плохо для индустриализующейся Америки? Наоборот, хорошо.
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Здравия всем! Особенно меня раздражает только одно что исходит это то Великих руссов- гибридного происхождения - Жириновского вот еще один- Жучковский! Там где то еще вякает Соловьев. У всех под казачьим шапками спрятаны Ярмоленко а под ними пейсы. И все сука учат как быть славянином! Вот где действительность! И главное что чудом уцелевшие славяне ведутся на эту хрень! Я уже не раз писал- любую информацию нужно фильтровать! КОБ- концепция общественной безопасности- имеет положительное зерно но руководят ими "теже наши люди". И этот проект был запущен специально для того чтобы отвлечь мастеровые слепая сознание славянских народов иперенаправить в нужное русло. А кто управляет миром - все и так знают!
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Все что на Московии в начале было славянского, давным давно растворилось в общем финно-угорско-татаро-удмурдском болоте и в результате общего смешения этих разных народов получилось, что-то невразумительное и уродливое, впитавшее все худшее от них и ничего положительного, получился расеянин.
И кто же управляет миром, просвети, жиды, рептилоиды?)
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Белорусам стоит напрячься,как впрочем и Казахстану.Пересидеть не удалось,следующие вы......
Вот о чем они "мечтают",хотя не вредно-)))))
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Приди попробуй, мразь русскомирская ... Все у нас сдохните вместе с ху@лом
... СЛАВА УКРАИНЕ! ... ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
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Вот так и у нас. Оттяпали кусок земли и теперь нас фашистами называют.
Так что если увидишь трехцветную тряпку-бей в парасячее рыло.
Увидишь ленту колорада-бей в парасячее рыло.
Услышал от кацапа слово "брат"-бей в парасячее рыло.
Держитесь, там
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Разам гетманы свае, польскі ды літоўскі
Моц з'яднаўшы на бітву, прыцягнулі войскі

Ды за Воршу колькі міль, дзе цячэ Крапіўна
Дзе маскоўскі быў пагром, помны незабыўна

Рушыць на літву масква, Канстанцін жа смела
Даў рашучы ім адпор, бо чыніў умела.

Так літвінаў князь натхніў, моцна, красамоўна
Што нясецца прэч масква, прэцца стрымгалоўна

Аж палякі колюць, б'юць, дзідамі заўзята
Свішчуць стрэлы, зброі звон, бразгатанне латаў

Коней літвіны гналі, за масквой імчалі
Дзе спаткалі люта там, як жывёл рубалі

Добра воі пешыя, тут дапамагалі
Бо маскоўцаў шмат з рушніц, дужа шмат паклалі

Ды гарматы Канстанцін, загадаў схаваці
Каб маскоўцаў потым тых, на ражон узняці

Канстанціна ваяры, у бакі звярнулі
А гарматы па маскве, ды з кустоў пальнулі

Ядры гучна выючы, шмат масквы паклалі
Бо растрэлу гэткага, тыя не чакалі

Звон і крыкі, сечы трэск, пылу хмара ўстала
Ды фартуна зноў Літву, зноў Літву абрала

Рубіць, крышыць, б'е маскву, дзідамі збівае
Кроў забітых струмянём, з чэраваў сцякае

Тут палякі рушылі, з дзідамі даўгімі
Ды і гетман Радзівіл, Радзівіл быў з імі

Разам з сотняй казакоў, ды маскву грамілі
Пыху ім ранейшую, неўзабаве збілі

Тая бітва лютая, цэлы дзень трывала
Аж пакуль маскоўцаў тых, ноч пашкадавала

Так Літва з палякамі, мужна ваявалі
Славе продкаў навякі, гонар аказалі.
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Вы вот это вот всё...всё вот это вот... вот всю эту вот... русофобию всю вот эту зачем затеваете? ( по мотивам высказываний ыканамыста ночного горшка )
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Я, наверное, чего-то не понимаю. Зачем им Украина, Белорусь, Казахстан? Неужели кацапы засрали уже все. что можно было в России? Засрать 17 098 246 км². это же надо умудриться! Действительно великая нация большие засранцы.
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Им нужны люди.
Якуты и чеченцы - чтобы воевать с украинцами.
Украинцы - чтобы воевать с казахами.
Казахи - чтобы воевать с белорусами.
и т.д.
А в маскве - скрепы и "величие".
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Навіщо Олександр Македонський поперся на схід, коли персів вже було розбито? Щоб його пам'ятали як великого завойовника. Подивись кому зараз в московії ставлять пам'ятники - тиранам, що знищили сусідні держави і захопили їх землі. Х..ло і собі планує такий пам'ятник. Почитай "ментальність орди", краще розуміти будеш поведінку орків з північного сходу.
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...Российские биатлонисты не захотели слушать свой гимн, уйдя вслед за украинцами: опубликовано видео
http://antikor.com.ua/articles/149140-rossijskie_biatlonisty_ne_zahoteli_slushatj_svoj_gimn_ujdja_vsled_za_ukraintsami_opublikovano_video

...
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Давно пора, а то запустили туда кацапов и там наступил лютый писец

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Есть российский народ. Мерзкий, грязноватый, тупой, кровожадный, закомплексованный и завистливый народец.
Темный, забитый, со страстью к сапогу. Этот народ и диктует политическую повестку.
Жизнь русских предельно примитивна, и вполне укладывается в иерархию обезьяньей стаи.
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молодецъ,настоящий рускопиторъ,вова!
как и положено рускому витезю!
и папа и дед твой тоже на "питора" отзывались?
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Давно пора выбить украинских сепаров из Малороссии
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ану-ка,голос,питор,голос!
давай,петушара,жду!
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Внимание!
Бесплатный аттракцион - как руске витязь Владимир Непейпиво 1a61c31b откликается на "питора"!

голос,петушара!
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Дэбил, в самом термине " Малороссия " нету ничего оскорбительного." Малая " значит не младшая, а та,которая стояла у истоков,прародина той или иной цивилизации.Есть " Малая Греция ", " Малая Польша " , и именно там зарождались грецкая и польская культура соответственно.
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))) Потрібно сміття звозити на кордон з кацапією. І їм буде добре і нам.

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три года назад говорили пора объедениться 14 бывшим республикам (бывшим узникам срашки) и вместе с китаем решить раз и навсегда проблему казластана
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… сказал московский сепаратист. Пора бы Украине вернуть в состав Киевской Руси отщепенцев востока! И заметьте, не мы открыли это ящик Пандоры.
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Украинцы понимают, что рявкнуло это, а вот беларусы еще не вполне осознают, только некоторые.
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Отольются козломордым все слезы, которые были пролиты во всем мире по их вине. Россия - зло. Самое, что ни на есть зло, в своем первозданном виде. Вся история московии - история зла, подлости, азиатского коварства, варварства. В истории любого государства были периоды дикости и сумасбродные правители. В мацковской истории идет одна дикость за дикостью, один придурковатый царь за другим. Иногда такое ощущение, что раиссю прокляли на все века существования, ей суждено всегда быть отсталой, примитивной, забитой, грязной...
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Не зря этот вой кацапский на счет Беларуси идет,ой не зря!
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Как, блять, сержант Владимир Козак из 51-й бригады, который взял в плен 9 российских десантников (которые типа заблудились и которых показали по всем каналам), а потом попал в плен в Иловайском котле, вернулся из плена по обмену и тут же попал под следствие за самоволку?

 http://antikor.com.ua/articles/149143-denis_pjatigorets_ja_proshu_chtoby_eto_skotstvo_bylo_ponjatno_kahdomu_grahdaninu_ukrainy
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский боевик Жучковский: "Пора белорусским сепаратистам отдать оккупированные у русских территории, чтобы белорусских братушек не пришлось в котлы загонять"
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