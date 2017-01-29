 Очередная попытка выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки закончилась для боевиков неудачей, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вел БТР противника.
На Донецком направлении после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опытному и Каменке. Танк вел огонь по Пескам.
В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить", - говорится в сообщении.
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теперь носить ему её аж 13 годков,и вовсе не на голове...
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"Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про віру,
Крізь зуби тільки чо́ртів мат.
Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.
Застигли, як в бетоні, берці
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.
Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.
Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують ме́жі,
Характер - не згорає в прах.
Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!"
04.01.2016р. Василь Ковтун
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Я, до прикладу, схиляюся додумки, що не домовилися. От хуйло зі злості і розпорядився "накалить обстановку". Така моя думка.
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Трамп, який не знає де Україна - це нонсенс. Тим паче, що русня заявила, що питання України хуйло з ним обговорювали.
Щодо іншого. Барига баригою, але зовнішню агресію ще ніхто не відмінив. Іякщо комусь ( одній політичній партії, яку очолює одна харизматична леді) дуже не терпиться влаштувати дострокові перевибори, тов мене є одне запитання. На час протестів і перевиборів хлопці з передової повинні приїхати її підтримувати у боротьбі з владою бариги, чи продовжувати відбивати атаки "ихтамнетов" та "обдолбенцев"?
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Великій Ісландії це розкажеш.
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по авдеевке:
света нет
воды нет
тепла нет
много гражданских раненных
(инфа с ЦГБ)
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А у них один убитый зам Ходоковского!
Промывание мозгов продолжается.
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Масштабный PushUpChallenge от харьковских десантников: видео
Курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил им Ивана Кожедуба приняли участие в популярном среди военных флешмобе #22PushUpChallenge. В акции участвовали 2017 военных, сообщается на странице университета в Facebook.
Эстафету военные университета Кожедуба передали воздушному командованию Центр Воздушных Сил ВСУ.
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«Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні угрупування почали обстріл, а потім, дві групи ворога по 25-30 чоловік кожна, почали штурмові дії наших позицій. На одній з позицій це просування було зупинене військовослужбовцями Збройних Сил, а на другій, - наші військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення», - розповів Полторак, якого цитує прес-служба Міноборони.
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Чому не прийшли і були знищені?????????????
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