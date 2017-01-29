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 Очередная попытка выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки закончилась для боевиков неудачей, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях, по состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вел БТР противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы АТО ликвидировали 6 и ранили 8 террористов в Авдеевке, - волонтер Кабакаев

На Донецком направлении после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опытному и Каменке. Танк вел огонь по Пескам.

В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить", - говорится в сообщении.

Читайте: По состоянию на 18:00 четверо наших военных погибло, пять - ранены, - пресс-центр штаба АТО
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я писал в новости о его осуждении что его ждет на зоне и какую позицию выбрали наши ЗК. Вот и подтверждение..
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A pochemu bi net, ved zeki toze mogut bit patriotami Ukraini... A tut takuju zenshtinu Brazilskuju podagnali..
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порошенко має ввести воєнний стан, розвірвати дипломатичні стосунки з РФ та йти у наступ, або йти геть з посади! Пусте місце на посаді Президента нам не потрібне!
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так сказать били но не до конца, ясный пень, это не плохо, так сказать - завтра повтор сеанса.
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добавлю -лечебного а потом профилактическйи ещё будет, но это после трехлетнеи борьбе с дибилизмом
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Кацапсинская "ПЕЛОТКА" на тыкве у бразилейро таки сыграла с ним злую шутку...

теперь носить ему её аж 13 годков,и вовсе не на голове...
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Четвер, 07 січня 2016 12:59

"Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про віру,
Крізь зуби тільки чо́ртів мат.
Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.
Застигли, як в бетоні, берці
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.
Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.
Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують ме́жі,
Характер - не згорає в прах.
Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!"
04.01.2016р. Василь Ковтун
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Читая сегодня ленту новостей. почему то пришло на ум, то что обострение на Востоке Украины произошло после переговоров Трампа и Тупина. Совпадение ?
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Читая сегодня ленту новостей почему то пришло на ум, то что Болотова в Москве грохнули перед переговорами Трампа и Тупина. Совпадение?
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А кто такой Болотов ????? Гнида, которую тихо убрали те, кто его нанял. Такова судьба почти всех торгующих Родиной.
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Вот ты сам и ответил, из-за кого обострение на Востоке.
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Это не ответ на вопрос. Конфликт на Донбассе начинался как гражданский, то теперь он перерос в непонятно, что Хотя . это среднее между гражданским конфликтом и оккуацией. Ни войны , ни мира, ни понятия, что делать дальше.
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Если на ваш первый вопрос о Болотове, то думаю, Тупину об этой мелочи даже и не доложили. Использованный материал.
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Как он мог быть гражданским если Краматорскую администрацию захватывали "питерские запоребрики"?
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Я пишу. не о конкретном событии. а о характере конфликта. А. что Крамоторскую администрацию кто то захватывал? И сколько при этом пострадало людей ? По, моему её просто сдали, а всё остальное маскарад или цирк.
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А, что чучела с питерским диалектом и автоматами это по твоему не захват? Следуя твоей ватной "логике" и Крым никто не захватывал.
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Да, и сколько раненных при вооруженном захвате ? Донбасса ? Крыма? А показателем , что это именно гражданский конфликт, стал Мариуполь.в мае 2014. Напомнить ?
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О, у нас вата вскрылась, ну давай напоминай мне про "гражданский конфликт" в Мариуполе в мае, а я тебе напомню про события в Краматорске в апреле и напомню про высеры вашего Гиркина гражданина Украины о том какой это "гражданский конфликт" и кем он был начат.
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Вона ніколи і не ховалася, ця русвесновська вата.
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Так 46 человек добавили это ... с "гражданским канфликтам" в друзья, как такое на Цензоре возможно?
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Зараз тут і не таке можливо, на жаль. Не дарма Порошенко весь час закликає українців до єднання. Ти, вочевидь, давно не був на Цензорі? Я тебе точно не бачив.
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А як вважаєш - загострення сталося через те, що хуйло зрозумів, що послаблення від Трампа( на яке покладалося стільки надій) не буде, чи навпаки, через те, що отримав карт-бланш від Трампа на таку поведінку? Тому що ми ж всі дорослі люди і розуміємо, що вся ця активізація ініційована кремлем.
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А привел лишь хронологию событий и поставил вопрос. То, что активизация по указке из Кремля. то понятно, вот только вопрос зачем.
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Та я просто запитую, як на твою думку. Не підловити тебе, а просто дійсно цікава твоя думка. На те ж і форум, щоб думками ділитися, правда ж?

Я, до прикладу, схиляюся додумки, що не домовилися. От хуйло зі злості і розпорядився "накалить обстановку". Така моя думка.
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Нет. К сожалению, на порядок всё сложнее. Я думаю, что Трамп даже не знает, где находится Украина. Мы просто много внимания этому уделяем, не понимая, что Барыга привел к ситуации, когда Украина ушла с повестки дня во вторую или третью десятку проблем мира. Обострение обстановки напрямую связано с событиями в Украине.
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"Трамп даже не знает где находится Украина" такого бреда я еще не слышал.
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Естественно. что не представляет интереса. то и нет необходимости знать о нем. Для Трампа, это где то в восточной Европе возле России.
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Я зрозумів.

Трамп, який не знає де Україна - це нонсенс. Тим паче, що русня заявила, що питання України хуйло з ним обговорювали.

Щодо іншого. Барига баригою, але зовнішню агресію ще ніхто не відмінив. Іякщо комусь ( одній політичній партії, яку очолює одна харизматична леді) дуже не терпиться влаштувати дострокові перевибори, тов мене є одне запитання. На час протестів і перевиборів хлопці з передової повинні приїхати її підтримувати у боротьбі з владою бариги, чи продовжувати відбивати атаки "ихтамнетов" та "обдолбенцев"?
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Что касается Трампа , это не нонсенс. С бизнес точки зрения вся Украина не стоит и одной более менее крупной компании США, так зачем она Трампу, будучи бизнесменом. Поэтому, он и знает где то примерно. Что касается одной леди, то она срочно улетела на отдых в Вашингтон, знаете есть такой курорт. Что касается парней с передовой, то вы задаете вопрос на который у меня просто нет ответа.
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Хочу зрозуміти мотиви поведінки. З русскомирцями все зрозуміло. З відвертими сепаратистами - також. Хочу зрозуміти мотивацію тих, кому "барига всезлив і давай перевибори".
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То поговори за Мінські угоди і Будапештський меморандум-багато цікавого про таких дізнаєшся. А з мене його досить за два роки.
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Зрозумій "порох все злив" це далеко не показник того, що це чудо - українець. Достатньо того, що ця потвора пише про "гражданский конфликт в Мариуполе" тут і ніяких "всезлив, перевибори" непотрібно, особисто для мене тут все зрозуміло. Ти ж бачиш як Порох кацапам не подобається, вони від нього аж закипають, сьогодні дививсь випуск Самооборони про Новорічні вогники на рашці, так вони і там Пороха втулили, тобто який у них рівень ненависті і водночас ідіотизму в суспільстві.
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Почитай Бутусова і все зрозуміеш. У "Резонанс".
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думаю нет. хуело ждет и щупает. посмотрим реакцию трапа.
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Схоже, що Трамп після подолання ІГІЛ - має наміри розібратись з нинішньою владою України..................... А що - і ті, і ці - "творіння" Обами....
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Ну да, ну да...
Великій Ісландії це розкажеш.
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Я думаю, что на нынешней власти в Вашингтоне поставили крест. интересно, что именно сегодня. после переговоров Трампа в Вашингтон вылетела, причем срочно Тимошенко по приглашению на отдых.
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Донецкий_Хунтик ‏@war_explorer 29 минут назад

по авдеевке:
света нет
воды нет
тепла нет
много гражданских раненных
(инфа с ЦГБ)
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1 кацапский канал только что сказал, что "патери укронацистов 20 человек убитыми и 30 ранеными". Офигеть!
А у них один убитый зам Ходоковского!
Промывание мозгов продолжается.
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К сожалению, о реальных потерях мы если и узнаем, то намного позже, если вообще узнаем.
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Я не спорю. Просто очень жаль, что наши керманичы придерживаются тактики Сталина. Правда, как она не была бы горька лучше лжи, особенно когда идет речь о погибших.
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Та нашо свої мізки у те лайно сунути ще й сюди його тягти?
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Якщо вірити кацапським кАналам, то українську армію знищують вже по десятому колу.
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Там каждая стекломойная обезьяна рассказывает о десятках лично им убитых солдатах ВСУ.....а говномасса слушает и верит,что остальные умрут,в очередной раз, от холода без их газа.....дебилы бл..дь...
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Масштабный PushUpChallenge от харьковских десантников: видео


Курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил им Ивана Кожедуба приняли участие в популярном среди военных флешмобе #22PushUpChallenge. В акции участвовали 2017 военных, сообщается на странице университета в Facebook.
Эстафету военные университета Кожедуба передали воздушному командованию Центр Воздушных Сил ВСУ.
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Лучше бы по 10 гривен собрали, ей Богу.
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Молодцы ребята. Вот ещё бы и хенералам животы пивные убрать или генералов помоложе назначить
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Опять боевики, какие нахрен боевики во время Украино - российской войны ?
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российские оккупанты и фашисты,так нужно писать.
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Ні. Бо тоді треба об'являти війну рашці, а Україні це ні до чого.
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Если на страну напали она должна ввести военное положение,а не обьявлять войну.Мы что в 41 году обьявляли войну гитлеру ?
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Країна має вижити і виграти. Усе інше-неважливо.
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да и правда и даже сам гитлер не объявлял. помнишь - от советского информ бюро....
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У нас все еще перемирие?
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Степан Срака і Гаврюша Обізянов штурмом беруть вагон, але негайно отримують п...ди і відкочуються назад. [Гаврюша щупає бланжа на морді: "Террористи х..єві!"].... Лесь Подерв'янський.
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Погоняло Грек несчастливое для донецких...

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генералы проепли сто процентов-сегодня День Памяти Героев Крут-пдары атаковать сто пудов должны были -блиа .как же так???????Воинам Царство Небесное!
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Українські військові під час боїв під Авдіївкою перейшли в наступ і зайняли важливий пост. Про це заявив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час спілкування з пораненими військовослужбовцями у львівському військовому шпиталі.
«Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні угрупування почали обстріл, а потім, дві групи ворога по 25-30 чоловік кожна, почали штурмові дії наших позицій. На одній з позицій це просування було зупинене військовослужбовцями Збройних Сил, а на другій, - наші військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення», - розповів Полторак, якого цитує прес-служба Міноборони.
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Чому прийшли і відійшли............
Чому не прийшли і були знищені?????????????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОчередная попытка выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки закончилась для боевиков неудачей, - пресс-центр штаба АТО
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