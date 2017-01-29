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 По состоянию на 18:00 четверо наших военных погибло, пять - ранены, - пресс-центр штаба АТО

В результате обстрелов 29 января четверо украинских военнослужащих погибло, пятеро получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела. К сожалению, четверо наших военных погибло, 5 - ранены", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе штурма боевиками авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен, - МОУ



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А мы им газ и воду бесплатно, пенсии, пособие для детей, продукты. Когда это закончится? Насильно мил не будешь, пусть живут как хотят. А наших мальчиков как жаль!!! Спасибо их родителям, что воспитали таких Патриотов! Наши соболезнования.
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Капитан Прайс ‏@Price_Cap_UA 3 часа назад

Вокруг Авдеевки, за день: в сепаров много потерь. Неподтвержденные 9-200, 24-300, 7 тяжелых, 5 ПБВ. О наших - завтра. Слава Героям!
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у них от пьянки каждый день больше дохнет...
для мрази это вообще не потери мизер.

а у нас погибли люди...
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Не спілкуйся з тролями, вони відпрацьовують методичку. Бережи свої нерви. В бан їх.
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сука!

царство небесного Вам Воины!Родным соболезнование.
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Это война на войне всегда погибают.Вечная память нашим воинам.Слава Украине.
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Град применили российские войска.....снова...
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даже сто дырявых тушек сцаной кацапской собачатины не есть равной платой за драгоценную украинскую кровь этих четверых героев.
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Будьте вы веками прокляты кацапские твари.
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события идут во времени все меняется доклады поступают с опозданием идут бои не перестовая только меняются направления...
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инфа разная от того кто как считает сутки от какого времени это не просто день ночь как многие считают...
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только прапорщики считают сутки по-разному
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Звертаюсь, Господи, до Тебе,
Хоч рідко все-таки молюсь,
Звертаю погляд свій до неба,
Душею до Тебе тягнусь.
Чи бачиш Ти, хочу спитати,
Загиблих хлопців на війні?
Чи чуєш Ти як плаче мати
Над сином юним у труні?
Чи знаєш Ти що відчуває
Солдат у справжньому бою
І та дружина, що чекає
Надію вірную свою?
Чи видно Тобі як страждає
Побите тіло і болить
Нога, якої вже немає?
... від смерті вберегла лиш мить.
Напевно Ти їх вберігаєш,
Вселяєш мужність в їх серця,
Від куль ворожих захищаєш
До переможного кінця.
Благаю, вислухай прохання
Усіх бійців та їх родин,
Скеруй на мир усі діяння,
Пошли їм радісних новин.
Солдат не забирай до себе,
Зітри лиш піт на їх чолі, -
Вони триматимуть плечима небо,
Як Ти спасеш їх на землі.
Інфоцентр | Єдина Україн
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Господи! Когда закончится этот кошмар? Сколько еще будет гибнуть наш Цвет нации? Сколько еще кацапские твари будут безнаказанны?
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Душа болит. Гибнут чьи-то дети, наши люди! и мы ничего не можем сделать чтоб это остановить. Беспомощность убивает, также как безразличие.
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Наверно и 100 летние бабушки это понимают... но не хочется это обсуждать на этой ветке.
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З приводу загиблих героїв - без слів, одні сльози.
Але є питання інші. Що це за перемир'я? І головне - найбільші наступи терористів відбуваються у вихідні дні. Впевнений, що кацапи не мають нічого святого, скільки б їх російські попи не кропили.
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За тебе і мене - за те, що б ти міг строчити поклаві ці пости!! Що за дурне запитання?
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Воїни АТО захищають народ , який грабує влада
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Горе какое.... Нет слов. Сколько горя сегодня пришло в дома родных. Соболезнования а невосполнимых потерях.

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Вічна Слава і Пам'ять Героям... Смерть кацапській падалі
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соболезнованиe родным и близким всех погибших.. скорейшего и полного выздорoвления всем пострадавшим.. смерть хуйлу-Путину и его подельникам.
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Очень жаль, что этот горячий момент в промзоне не разделили с нашими патриотами тука, черныш и насалик, эксперды по реинтеграции ордло и по торговым отношениям с оккупантами..
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вечная слава и память! ЛНР и ДНР официально не признаны террористическими организациями. рашка не признана оккупантом или пособницей террористов. третий майдан? ВТОРОЙ НЕ ОКОНЧИЛСЯ!!!
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неужели в геншатбе сидят тупицы сколько можно выжидать - нужно наносить упреждающие удары - очевидно же что каждый живой солдат на передовой - дает шанс ихним деткам оставаться в тылу неужели не понятно..
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да привет иуде Туке - как ему эффективное управление рашкой?
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Всё больше становится боль за нашими братьями, погибшими в войне с донбасскими мразями,
всё больше становится гнев и ненависть к киевским торгашам, которые вероломно торгуют с сепаратистами, со страной-агрессором, с убийцами наших братьев!!!
Вам, лживые твари уже никто не верит и долго царствовать не придётся.
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Ниче. Это уже норма. ВСе привыкли. Шоколада говорит что войны нет.
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рашка в сирии показала способ борьбы с терроризмом. в чечене- с сепаратизмом. но у нас свой путь- дальше логическая загадка. презик молодец!
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О,брателло объявился...
удали этот братский брэд,не до тебя..
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Когда уже въебут по настоящему по Даунецку!!!!!!!!сколько моно жалеть эту погань
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главное что не один картавый в этой бойне не страдает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо состоянию на 18:00 четверо наших военных погибло, пять - ранены, - пресс-центр штаба АТО
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