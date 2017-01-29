 По состоянию на 18:00 четверо наших военных погибло, пять - ранены, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела. К сожалению, четверо наших военных погибло, 5 - ранены", - говорится в сообщении.
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Вокруг Авдеевки, за день: в сепаров много потерь. Неподтвержденные 9-200, 24-300, 7 тяжелых, 5 ПБВ. О наших - завтра. Слава Героям!
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для мрази это вообще не потери мизер.
а у нас погибли люди...
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царство небесного Вам Воины!Родным соболезнование.
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@Price_Cap_UA У Ходаковского об 11-ти жмурах сообщали и комбате
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Хоч рідко все-таки молюсь,
Звертаю погляд свій до неба,
Душею до Тебе тягнусь.
Чи бачиш Ти, хочу спитати,
Загиблих хлопців на війні?
Чи чуєш Ти як плаче мати
Над сином юним у труні?
Чи знаєш Ти що відчуває
Солдат у справжньому бою
І та дружина, що чекає
Надію вірную свою?
Чи видно Тобі як страждає
Побите тіло і болить
Нога, якої вже немає?
... від смерті вберегла лиш мить.
Напевно Ти їх вберігаєш,
Вселяєш мужність в їх серця,
Від куль ворожих захищаєш
До переможного кінця.
Благаю, вислухай прохання
Усіх бійців та їх родин,
Скеруй на мир усі діяння,
Пошли їм радісних новин.
Солдат не забирай до себе,
Зітри лиш піт на їх чолі, -
Вони триматимуть плечима небо,
Як Ти спасеш їх на землі.
Інфоцентр | Єдина Україн
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Але є питання інші. Що це за перемир'я? І головне - найбільші наступи терористів відбуваються у вихідні дні. Впевнений, що кацапи не мають нічого святого, скільки б їх російські попи не кропили.
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всё больше становится гнев и ненависть к киевским торгашам, которые вероломно торгуют с сепаратистами, со страной-агрессором, с убийцами наших братьев!!!
Вам, лживые твари уже никто не верит и долго царствовать не придётся.
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удали этот братский брэд,не до тебя..
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