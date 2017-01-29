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 Политика Украины
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 Силы АТО ликвидировали 6 и ранили 8 террористов в Авдеевке, - волонтер Кабакаев

Вследствие боевого столкновения в промзоне Авдеевки (Донецкая область) ликвидированы 6 террористов, ранены 8.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Семен Кабакаев на Facebook.

"Наши дают отличную "ответку" на провокации со стороны боевиков. В Донецк привезли около 6 200-х (убитые. - ред.) и 8 300-х (раненые. - ред.) террористов", - пишет он.

"По городу началось активное передвижение личного состава боевиков, и были замечены РСЗО "Град". Часть террористов приведена в боевую готовность и ждет приказа", - информирует волонтер.

"Обстрелы ВСУ и мирного населения продолжаются. В Авдеевке среди мирных жителей есть раненые. Обстрелы ведутся из 152-мм, 120-мм, 82-мм и крупнокалиберного стрелкового", - добавил Кабакаев.

По данным Цензор.НЕТ, указанные потери боевиков не окончательны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ

Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных. Из-за обстрелов город был обесточен.


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О потерях противника узнать невозможно по определению. Так что очень сомнительные сведения.
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Воевавшему за «ЛДНР» бразильцу сокамерники поломали кости в СИЗО Киева
28.01.2017

Воевавшего на стороне донбасских сепаратистов гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги избили сокамерники в Киеве.
Как известно, мужчину задержали и осудили в Украине - Лусварги получил 13-летний срок за участие в террористической группе и содействие преступлениям террористам. Согласно информации «Громадське Радио», над Лусварги в Лукьянвском СИЗО устроили самосуд другие преступники.
Информацию об избиении бразильского наёмника рассказал его адвокат. По данным правозащитника, избиение Лусварги произошло в результате конфликта. Какие-либо подробности инцидента между бразильским наёмником и его сокамерниками не уточняются, однако известно, что воевавший на стороне террористов получил перелом обеих рук, о чём уже были оповещены украинские правоохранители. Адвокат надеется, что следствие займётся этим инцидентом.
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Таки нет, не пощадили, чпокнули петушка. Писали про згвалтування, карма она такая
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A pochemu bi net, ved zeki toze mogut bit patriotami Ukraini... A tut takuju zenshtinu Brazilskuju podagnali...
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Я предполагаю, имеют место еще и весьма ощутимые разрывы сфинктера прямой кишки...
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А може за злочини пора відключити Донецьк від електропостачання ,може і їхнє населення порозумнішає .
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А ты, Володя, очень даже прав: как только сепары начали что-то против ВСУ - отключать Лугандону ВСЕ!!! Вот только способна ли наша власть на такое?
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Ні ..Поки не пора...Помста має бути повільною та болісною....
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Скажи ідіотська влади,кому потрібні твої(заспокійливі) понти,типу їх ворогів загинуло більше, доки ця жидовня буде українців в расход пускати, доки ??????
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больше дохлой русни!
каждая дохлая свинособака, праздник в дом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСилы АТО ликвидировали 6 и ранили 8 террористов в Авдеевке, - волонтер Кабакаев
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