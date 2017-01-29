 Силы АТО ликвидировали 6 и ранили 8 террористов в Авдеевке, - волонтер Кабакаев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Семен Кабакаев на Facebook.
"Наши дают отличную "ответку" на провокации со стороны боевиков. В Донецк привезли около 6 200-х (убитые. - ред.) и 8 300-х (раненые. - ред.) террористов", - пишет он.
"По городу началось активное передвижение личного состава боевиков, и были замечены РСЗО "Град". Часть террористов приведена в боевую готовность и ждет приказа", - информирует волонтер.
"Обстрелы ВСУ и мирного населения продолжаются. В Авдеевке среди мирных жителей есть раненые. Обстрелы ведутся из 152-мм, 120-мм, 82-мм и крупнокалиберного стрелкового", - добавил Кабакаев.
По данным Цензор.НЕТ, указанные потери боевиков не окончательны.
Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных. Из-за обстрелов город был обесточен.
11312 115
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
По состоянию на 18:00 четверо наших военных погибло, пять - ранены, - пресс-центр штаба АТО(81)
Полторак наградил 16 раненых бойцов АТО, проходящих лечение на Львовщине. ФОТОрепортаж(66)
Россия блокировала выполнение Минских соглашений в ожидании смены руководства в США и странах ЕС, - Ирина Геращенко(61)
Авдеевка в результате обстрелов обесточена, - руководитель ВГА(24)
"Алкоголики, твари... просто у**аны", - подполковник РФ про террористов «ЛНР». АУДИО 18+(1)
Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ (обновлено)(325)
ВСУ на Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности, - Мотузяник(111)
Ответить
Ответить
28.01.2017
Воевавшего на стороне донбасских сепаратистов гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги избили сокамерники в Киеве.
Как известно, мужчину задержали и осудили в Украине - Лусварги получил 13-летний срок за участие в террористической группе и содействие преступлениям террористам. Согласно информации «Громадське Радио», над Лусварги в Лукьянвском СИЗО устроили самосуд другие преступники.
Информацию об избиении бразильского наёмника рассказал его адвокат. По данным правозащитника, избиение Лусварги произошло в результате конфликта. Какие-либо подробности инцидента между бразильским наёмником и его сокамерниками не уточняются, однако известно, что воевавший на стороне террористов получил перелом обеих рук, о чём уже были оповещены украинские правоохранители. Адвокат надеется, что следствие займётся этим инцидентом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
каждая дохлая свинособака, праздник в дом.
Ответить