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 Из-за обстрелов Авдеевки ранены 7 военнослужащих и 2 мирных жителя, - глава ВГА Малыхин

Вследствие продолжающихся обстрелов Авдеевки (Донецкая область) 7 украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире Еспресо.TV.

По его словам, к восстановлению электроснабжения Авдеевки специалисты еще не приступили, так как в течение дня город продолжают обстреливать террористы.

"Идут обстрелы по промзоне, по старой Авдеевке. Есть пострадавшие среди мирного населения: это мужчина и женщина. Также есть пострадавшие среди военных: 7 раненых. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Для больницы обеспечиваем передвижной электрогенератор", - сказал Малыхин.

По его информации, террористам удалось попасть в один жилой дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ

Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных. Из-за обстрелов город был обесточен.


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Тут главное в Лугандон электричество подавать,там же "нашилюди".
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а могли бы оперировать подбитых орков и при свете свечи, не облезли бы.
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Треба йти вперед та вибивати терористів з Ясинуватої, яка межує з Авдіївкою по промзоні!
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Это вас паРашистов путин имеет без ВАЗЕЛИНа
Воно в Читинской области село ЛЕС И ЗЕМЛЯ китай заходит запрещено , газ вели не довели землю надо выкупать назад, в лес дрова низя
все стали паРАшисты села рабами китайцев Целуйте пупка своего.
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ботокс и вазелин-это ваш национальный продукт.
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Нехілий старт після базара )(уйла з трампом. П**араси.
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Включи мосх, если есть, что включать. Усиление обстрелов - это реакция на блокировку добробатами жд путей. Реакция, кстати, из Киева в том числе...
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Штурм Авдеевки (Донецкая область) совершили две группы боевиков. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале

"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй - наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, что имеет стратегическое значение", - сообщил он.

Полторак также отметил, что в результате штурма Авдеевки украинские военные понесли потери, вместе с тем, он не уточнил количество погибших и раненых.
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"имеет стратегическое значение"(с). Ну, шо, поверим Полтораку? Че-то не получается.
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У патина не получается , ясный пень паРашист
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Все восток теперь куча наркоманов и алкашей
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Это тот наемник паРаши что почил инфу от Гришина -Семенченко в первые дни и разбил бат ДОНБАСС.
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Да и хер с ним. Я- о пункте, имеющем стратегическое значение. Ты соображаешь? Или ты мне лозунги сраные впаривать собрался? Ты знаешь, что такое "стратегический пункт"? Ты- понятия об этом не имеешь.
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паРашист а зачем тебе инфа на чисто военном , ФСБ шник..
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Класс пердун стал взрываться..да паРашист, чемодан паРаша вон с Донецка
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Во время отступления по силам ВСУ был открыт огонь с противоположенной стороны.Огонь по ВСУ-шникам открыли заградительные отряды «Правого сектора». В результате заградительного огня ПС погибло до 9 ВСУ-шников, не менее 15 были ранены.

сегодня в 16:35
29.01.17. Сообщение от военкоров.
«ВСУ потеряли три "Гиацинта" под Авдеевкой. В результате поражения контрбатарейным огнем сдетонировал боекомплект на позициях пушек "Гиацинт-Б" в районе посёлка Новоколиново - из строя выведены три орудия, и до 24 артиллеристов ВСУ .
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Брехать однако меньше надо. Параша.
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Пора тебе на вечерние процедуры ,спамить только можешь та ахинею нести
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Что наемники парАши пердуны рвуться кишь на паРашу с моего Донецка
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та нет и не может блокады Дебилы Народные нас только тупые , что сибирский валенок завидует. В ордло уже все магазины паРаши снабжение с Беларусью тоговля ж/д через Россию..
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Это как ишаки стали себе на член и орут ИА ИА кАрошо но больно..
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На здравом смысле и против ваты под шапкой..
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По всей видимости ты сибирский валенок и есть. А уголь тоже Параша будет покупать? А руду на АМК поставлять будет, если там свои заводы недозагружены? Или орки нашли месторождения руды? А без этого-то и продавать нечего. А покупать, пусть покупают. Кто ж запрещает? Но для того, чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное, а у них денег нет (с) . Кстати, белорусских товаров там нет - практически уверен. Они и ширпотреб парашный втридорога покупают, а беларуские товары изначально дороже.
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уярят там не слабо-хлопцы держитесь -вы красавцы. погибшим царство небесное --
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сегодня день памяти Героев-а кацапы всегда на такие даты давят.,почему по тиви сэту молчат?
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А кто пиариться в НД на крови...тот раз голову перебинтовал.. другой пятку
https://pbs.twimg.com/media/C3WPUdSWYAA7CoH.jpg
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На мариупольском направлении боевики пустили в бой бронетехнику
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Радзiвiл Слуцкi‏@patriotbelarus 3 Std.vor 3 Stunden


Итак, в донецком морге +6 к вате, и еще 8 на подходе
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Як вже набридли ці попоЧЛЕНЦІ !! Щоб ви повиздихали курви і кремлівські свинособаки !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за обстрелов Авдеевки ранены 7 военнослужащих и 2 мирных жителя, - глава ВГА Малыхин
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