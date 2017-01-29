 Из-за обстрелов Авдеевки ранены 7 военнослужащих и 2 мирных жителя, - глава ВГА Малыхин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире Еспресо.TV.
По его словам, к восстановлению электроснабжения Авдеевки специалисты еще не приступили, так как в течение дня город продолжают обстреливать террористы.
"Идут обстрелы по промзоне, по старой Авдеевке. Есть пострадавшие среди мирного населения: это мужчина и женщина. Также есть пострадавшие среди военных: 7 раненых. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Для больницы обеспечиваем передвижной электрогенератор", - сказал Малыхин.
По его информации, террористам удалось попасть в один жилой дом.
Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных. Из-за обстрелов город был обесточен.
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Воно в Читинской области село ЛЕС И ЗЕМЛЯ китай заходит запрещено , газ вели не довели землю надо выкупать назад, в лес дрова низя
все стали паРАшисты села рабами китайцев Целуйте пупка своего.
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"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй - наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, что имеет стратегическое значение", - сообщил он.
Полторак также отметил, что в результате штурма Авдеевки украинские военные понесли потери, вместе с тем, он не уточнил количество погибших и раненых.
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https://pbs.twimg.com/media/C3WVrspXUAAwAHc.jpg
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сегодня в 16:35
29.01.17. Сообщение от военкоров.
«ВСУ потеряли три "Гиацинта" под Авдеевкой. В результате поражения контрбатарейным огнем сдетонировал боекомплект на позициях пушек "Гиацинт-Б" в районе посёлка Новоколиново - из строя выведены три орудия, и до 24 артиллеристов ВСУ .
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https://pbs.twimg.com/media/C3WPUdSWYAA7CoH.jpg
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@patriotbelarus 3 Std.vor 3 Stunden
Итак, в донецком морге +6 к вате, и еще 8 на подходе
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