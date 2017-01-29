 Железная дорога в обход Украины сможет пропускать 240 поездов в сутки, - вице-президент РЖД Тони

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони.
"Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", - сказал он.
По его словам, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.
Напомним, ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что железная дорога в обход Украины начнет функционировать 15 августа 2017 года.
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новая инфраструктура в НОВО-УКРАИНЕ не помешает после расспада СУСИИ
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Слишком много у тебя в тексте пардонов.
До расспада не доживёшь.
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Доживу....а вот Захар и Плотва судя по последним тенденциям НЕТ!!!)))
А с ними и многие цапі и оброченці с Дыры))))
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...
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Видео.
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/01/29/n_9621419.shtml
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По кругу чтоль?))))
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