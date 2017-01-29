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 Политика Украины, Экономика
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Все про:железная дорога (953) Россия (64959) строительство (1649)

 Железная дорога в обход Украины сможет пропускать 240 поездов в сутки, - вице-президент РЖД Тони

Пропускная способность двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины на участке Журавка - Миллерово (Воронежская и Ростовская области РФ) после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 поездов в сутки в двух направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони.

"Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", - сказал он.

По его словам, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.

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Напомним, ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что железная дорога в обход Украины начнет функционировать 15 августа 2017 года.
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Стройте стройте...
новая инфраструктура в НОВО-УКРАИНЕ не помешает после расспада СУСИИ
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И "расспада" тоже пардон?

Слишком много у тебя в тексте пардонов.
До расспада не доживёшь.
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не бойся)
Доживу....а вот Захар и Плотва судя по последним тенденциям НЕТ!!!)))
А с ними и многие цапі и оброченці с Дыры))))
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Щоб знищити народ,спочатку потрібно забрати в нього мову ))))
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это игил .... не остановили на дальних подступах , прости господи , авианосцем Кузей
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ну и отличненько...чем меньше связей будет с Парашей, тем меньше будет причин у кацапов защищать русский мир в Украине.
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горжусь Украиной ! ))) ... кацапская сволочь, шота там ворует и имитирует деятельность об с мыслью об Украине. гыыы
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240 потягів кацапів в день... є робота для партизан
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какое счастье,Украина без кацаПсинских Шариковых,Бог услышал мои Молитвы..
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каждые 6 мин. поезд? Не железнодорожник, но электрички под Амстердамом ходят реже
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Замечательная новость. Чтобы кацапами и не смердело.
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РАБссия развивает Тухлый Сцуюз, ТС это круто,а ЕС распадёцца глядя на кацаПсинов..
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а куда енти поезды пойдут????
По кругу чтоль?))))
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.....тут написали что гражданские строители , а вчера по рос.-24 сказали , что строят ВОЕННЫЕ.... ж\д войска.... мне лично НАСРАТЬ кто строит , главное чтоб ПОБЕДИЛА УКРАИНА !!!!
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Дурень думкою богатиє. Що з нього візмеш...
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ТОНИ ИЛИ ТОНЯ ! В РАШЕ 240 поездов наверное ходят по всей территории.
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Не пойму, а сейчас по территории Украины безнаказанно ходят рашистские ждсоставы???
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т.е. сейчас российские поезда ходят через украину?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖелезная дорога в обход Украины сможет пропускать 240 поездов в сутки, - вице-президент РЖД Тони
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