 Финансирование госпиталей и закупка медицинских автомобилей в этом году будет значительно увеличена, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В начале АТО мы столкнулись с большим количеством проблем, в том числе по медицинскому обеспечению: отсутствием оборудования, лекарств, автомобильной техники. В этом году мы значительно увеличиваем финансирование военных госпиталей", - подчеркнул министр.
"Мы заключили контракт на закупку 60 единиц автомобильной техники медицинского назначения, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения АТО. Кроме того, контракт на закупку еще 100 автомобилей будет заключен в ближайшее время", - сообщил Полторак.
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