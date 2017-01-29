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 Политика Украины, Здоровье
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 Финансирование госпиталей и закупка медицинских автомобилей в этом году будет значительно увеличена, - Полторак

В 2017 году будет значительно увеличено финансирование военных госпиталей и закупка медицинских автомобилей.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В начале АТО мы столкнулись с большим количеством проблем, в том числе по медицинскому обеспечению: отсутствием оборудования, лекарств, автомобильной техники. В этом году мы значительно увеличиваем финансирование военных госпиталей", - подчеркнул министр.

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"Мы заключили контракт на закупку 60 единиц автомобильной техники медицинского назначения, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения АТО. Кроме того, контракт на закупку еще 100 автомобилей будет заключен в ближайшее время", - сообщил Полторак.

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От і добре-бо наші Воїни варті більшого і кращого.
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Буде все інакше в цьому році, піде і Полторак і барига....сподіваюсь за грати,а не в Ростов...
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Это- верно. А Полторак что, получается- Туке не поверил, что в сентябре Донбасс вернем? Ну... и правильно сделал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинансирование госпиталей и закупка медицинских автомобилей в этом году будет значительно увеличена, - Полторак
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