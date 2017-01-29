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 Четверо пострадавших из-за взрыва на Харьковщине находятся в критическом состоянии, - врач

Четверо мужчин, пострадавших вследствие взрыва газового баллона в Харьковской области, находятся в критическом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал заведующий ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой помощи Аслан Цогоев.

"Накануне к нам из Змиева доставлена женщина с ожогами 50% тела и политравмами, полученными при взрыве газового баллона в квартире. Четверо мужчин, чьи ожоги - 90-100% тела, вчера были доставлены в Змиевскую райбольницу, так как их состояние не позволяло транспортировку в Харьков. Сегодня утром скорая доставила к нам одного из этих мужчин, до конца дня будут доставлены и остальные", - сказал он.

По его словам, состояние всех четверых (это мужчины разного возраста) критическое: "Принимаются все меры по их спасению, но прогнозы не даем".

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Напомним, накануне днем в селе Слобожанское Змиевского района Харьковской области в квартире пятиэтажного дома при монтаже натяжного потолка взорвался газовый баллон. Невестку хозяйки квартиры выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. На месте пострадали еще 4 человека: муж и сын хозяйки и 2 рабочих-ремонтника.
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Гробы можно будет обтянуть той пленкой,которую они собирались натянуть на потолок.
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Во время монтажа натяжного потолка разве используют газ.
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Что бы пленка тянулась,ее греют либо газовыми,либо электрическими пушками,типа большого фена.
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Использование газа - это основной элемент в технологии установки натяжных потолков. Используется открытый огонь от "тепловой пушки" подключенную к газовому балону при котором пленка на потолок должна разогрется до +70 С а в комнате стоит жара +60 С.

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90-100% ожогов. Не посчитайте, за циничного негодяя: лучше бы они сразу умерли, бедные.
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они и умрут, чуть позже, когда начнется интоксикация организма продуктами разложения омертвевшей кожи.
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в 1965 году Батя хотел газ провести,Мамо кажуть Ты шо сдурів це гівно смердяче у хату..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо пострадавших из-за взрыва на Харьковщине находятся в критическом состоянии, - врач
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