 Четверо пострадавших из-за взрыва на Харьковщине находятся в критическом состоянии, - врач

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал заведующий ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой помощи Аслан Цогоев.
"Накануне к нам из Змиева доставлена женщина с ожогами 50% тела и политравмами, полученными при взрыве газового баллона в квартире. Четверо мужчин, чьи ожоги - 90-100% тела, вчера были доставлены в Змиевскую райбольницу, так как их состояние не позволяло транспортировку в Харьков. Сегодня утром скорая доставила к нам одного из этих мужчин, до конца дня будут доставлены и остальные", - сказал он.
По его словам, состояние всех четверых (это мужчины разного возраста) критическое: "Принимаются все меры по их спасению, но прогнозы не даем".
Напомним, накануне днем в селе Слобожанское Змиевского района Харьковской области в квартире пятиэтажного дома при монтаже натяжного потолка взорвался газовый баллон. Невестку хозяйки квартиры выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. На месте пострадали еще 4 человека: муж и сын хозяйки и 2 рабочих-ремонтника.
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