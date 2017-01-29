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 Украинские биатлонисты завоевали "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете

Сборная Украины завоевала бронзовые награды в смешанной эстафетной гонке чемпионата Европы по биатлону в польском Душники-Здруй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Наша команда выступала в составе Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко.

Наиболее проблемным у нашей команды стал, как ни странно, второй этап, где выступала олимпийская чемпионка Юлия Джима. На стрельбе в положении стоя она не смогла из восьми патронов выбить пять мишеней и вынуждена была преодолеть штрафной круг. Впрочем, партнеры по команде стреляли уверенно и принесли команде 3-е место - 37,1 секунды отставания (1+6).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Джима завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону. ФОТО

В упорнейшей борьбе за серебро украинцы 0,7 секунды уступили команде Норвегии (0+9), с которой шли вместе после последнего огневого рубежа. Чемпионом Европы в этом виде программы стала команда России, преодолевшая дистанцию за 1 час 12 минут 26,0 секунды (0+6).

Читайте: Украинская биатлонистка Джима завоевала "серебро" на чемпионате Европы
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молодцы..
и что всем остальным украинцам с этого?
сейчас пиарятся на смертях молодежи крут...
что с этим делать?
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1. Мельдониевая Федерация.
2. Норвегия.
3. Украина (Джима - мазила).
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очень просятся три буквы...
не...
есть другие аргументы?
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Yважение к Цензор за честность. 1 Россия, 2 Норвегия, 3 Украина.
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Да, это спорт, но почему обсуждение ниже становится все больше политическu грязным.
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Поляки на биатлоне включили гимн Залесья через 10 секунд после начала.. Команда Украины не стала ждать и сошла с пьедестала, за ними Норвегия. Залещанки тоже почему-то ушли.
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Добрий вам день, не дивився, а що щодо гімну будь ласка поясніть цікаво
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Если роССияне не подведут с допингом, нашим светит серебро!
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Истеричный горлопан Губерниев аж усрался от радости когда Джима пошла на штрафной круг.
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Ну-у... Обещать ,не значит -женится...А по зрелому размышлению...ВДУТЬ--- И СЛИНЯТЬ!!!
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинские биатлонисты завоевали "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете
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