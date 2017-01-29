 Украинские биатлонисты завоевали "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Наша команда выступала в составе Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко.
Наиболее проблемным у нашей команды стал, как ни странно, второй этап, где выступала олимпийская чемпионка Юлия Джима. На стрельбе в положении стоя она не смогла из восьми патронов выбить пять мишеней и вынуждена была преодолеть штрафной круг. Впрочем, партнеры по команде стреляли уверенно и принесли команде 3-е место - 37,1 секунды отставания (1+6).
В упорнейшей борьбе за серебро украинцы 0,7 секунды уступили команде Норвегии (0+9), с которой шли вместе после последнего огневого рубежа. Чемпионом Европы в этом виде программы стала команда России, преодолевшая дистанцию за 1 час 12 минут 26,0 секунды (0+6).
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и что всем остальным украинцам с этого?
сейчас пиарятся на смертях молодежи крут...
что с этим делать?
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2. Норвегия.
3. Украина (Джима - мазила).
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не...
есть другие аргументы?
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https://www.youtube.com/watch?v=5_hLfROPm9Q
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