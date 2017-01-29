 Завтра защиту Януковича уведомят об окончании расследования по делу о госизмене, - прокурор Кравченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.
"Завтра в 15 часов мы сообщаем стороне защиты подозреваемого Януковича, что мы заканчиваем специальное досудебное расследование по делу и мы открываем все материалы, все доказательства, которые были собраны во время специального предварительного расследования", - рассказал он.
"Мы планируем, что защита не будет затягивать время, процесс ознакомления. Считаем, что за неделю они имеют право ознакомиться. Если им нужно будет больше времени, то они будут знакомиться сколько им нужно, в разумных сроках. Я считаю, что один том - это один день ознакомления. Всего в деле до 15 томов", - сказал Кравченко.
"После предоставления нам разрешения на осуществление специального предварительного расследования мы вправе осуществлять и заканчивать досудебное расследование без участия подозреваемого и направлять обвинительный акт в суд", - заявил он.
По его словам, если Янукович завтра придет в суд, он будет задержан в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда и доставлен в суд.
Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что начало судебного разбирательства по делу о госизмене Януковича прогнозируют на март этого года.
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