 Россия блокировала выполнение Минских соглашений в ожидании смены руководства в США и странах ЕС, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Выполнение Минских соглашений было заблокированы РФ и марионеточными "руководителями республик" и потому, что РФ не собирается пока выходить из Донбасса (но цель Москвы-это не покорение шахтерского края, а вся Украина), и потому, что Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017 принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран.
Именно поэтому с сентября фактически заблокировано вопрос освобождения заложников. Для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идет и о политзаключенных в РФ и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю, что более двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга", - написала Геращенко.
По ее мнению, "очень важна солидарная позиция стран ЕС, уже высказанная лидерами Германии, Франции, Великобритании, санкции должны продолжаться до полного выполнения Минских соглашений, то есть до возвращения Украине контроля над границей. А вопросы безопасности и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными".
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В начале повести мы видим Шарика - бездомного, вечно голодного и холодного пса, бродящего по подворотням в поисках пищи. Его глазами читатель представляет не парадную, а серую, промозглую, неуютную Москву двадцатых годов. Мы проникаемся искренним сочувствием к бедняге, никогда не знавшему ласки и тепла.
Исповедь Шарика печальна: «Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбою своей мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой ещё не угас». Это было умное, благородное, доброжелательное, безобидное животное. Шарик по-собачьи жалел секретаршу, оказавшуюся на морозе в тонких чулках, зная о её «копеечной» жизни. Он любил и уважал профессора Преображенского не только за тёплое, уютное жильё и вкусную пищу. Пёс наблюдал, как выглядит Филипп Филиппович, как работает, как к нему относятся другие люди. Понимал, что это состоятельный господин, уважаемая личность. Кроме того, он добрый.
Казалось бы, в процессе очеловечевания Шарик должен стать человечней, но на самом деле получилось обратное. В Шарикове изначально проявлялась неспособность сочувствовать чужой беде и чувство благодарности за добро, а самое низменное и пошлое, что запечатлелось в его памяти и досталось по наследству от алкоголика Клима Чугункина.
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29.01.2017 politikan
Бывший генерал КГБ, который, вероятно помог бывшему сотруднику британской разведки МІ6 Кристоферу Стилу составить досье на президента США Дональда Трампа, возможно, был убит и Кремль это скрыл.
Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Олег Еровинкин, бывший генерал КГБ и ФСБ, был найден мертвым в своей машине 26 декабря прошлого года при загадочных обстоятельствах.
Еровинкин был ключевым помощником Игоря Сечина, бывшего вице-премьера РФ, а ныне главы "Роснефти", российской государственной нефтяной компании, которая неоднократно упоминается в досье.
Еровинкина называли ключевым звеном между Сечиным и президентом России Владимиром Путиным.
Стил пишет в отчете для разведки от 19 июля 2016 года, что он у него есть источник, близкий к Сечину, который раскрыл предполагаемые связи между членами команды Трампа и Москвой.
Российское государственное информагентство РИА Новости сообщило, что тело Еровинкина "нашли в черном Лексусе… было начато масштабное расследование. Тело было отправлено в морг ФСБ".
Никаких причин смерти не сообщалось. Позже российские власти объявили, что Еровинкин умер от сердечного приступа.
Христо Грозев, болгарский эксперт по угрозам, связанным с Россией, и сотрудник Billingcat, считает Еровинкина основным источником, о котором Стил упоминал в своем досье.
"Инсайдеры по очереди описали мне Еровинкина, как казначея Сечина и посредника между Путиным и Сечиным…У меня нет сомнений в том, что на момент его смерти у Владимира Путина на столе было досье Стила на Трампа. Он, вероятно, знал, базируется это досье на правдивых фактах, или нет", - написал он в своем блоге.
"Было это правдой или нет, у Путина был мотив искать и найти "крота"… он должен был сделать вывод, что Еровинкин был как минимум заинтересованным лицом", - отмечает Грозев.
Впрочем, другой эксперт выразил скептицизм по поводу этой теории. "Как правило, такие люди, как генерал Еровинкин не умирают, как показывают в триллерах", - сказал Марк Галеотти, эксперт по российским спецслужбам.
Напомним, автором компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа является бывший сотрудник британской разведки, а ныне директор частной лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd Кристофер Стил.
10 января телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.
Позже сайт BuzzFeed опубликовал этот "документ", однако нет никаких подтверждений его достоверности. Сам Трамп отрицает распространенную в СМИ информацию.
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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что летает в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе преимущественно рейсовыми самолетами27 января 2017, 15:05
Об этом она сказала, комментируя информацию в СМИ относительно того, что участники Минских переговоров от Украины летают чартерным самолетом, передаетDepo.ua со ссылкой на Украинскую правду".
"Мы летаем часто рейсовыми самолетами, но иногда пользуемся предложением лететь чартерным самолетом, чтобы все участники этого процесса могли обсудить важные вопросы", - сказала Геращенко.
При этом она уточнила, что за такой чартерный перелет госбюджет Украины не платит ни копейки.
Напомним, журналисты программы "Схемы" опубликовали информацию, что некоторые представители украинской делегации Трехсторонней контактной группы летают в Минск на переговоры на частных чартерах, в частности на частном самолете бизнесмена Виктора Пинчука. На его борту были замечены Ирина Геращенко, советник СБУ Юрий Тандит, представители в ТКГ Леонид Кучма и Евгений Марчук, а также спецпредставитель ОБСЕ Мартина Сайдик.
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Допустим решили не "торговать" с ОРДИЛО, а что Сэмэн предложил в замен? Вейерные отключения? Тогда плиз, пусть ОблЭнерго отключит свет первым у Сэмэна и Парасюка, хотя бы на месяцок, чтобы пыл ихний поостудить или направить в другое русло.
Никто до сих пор не повлиял на Ахметова, с целью убедить его переводить ТЭС и ТЭЦ на газовые угли, до сих пор ЦентрЭнерго потребляет антрациты. И как дальше быт? Пока Пороха в зад не толкать, все так и останется, потому, что ЮАР на 100% потребность не перекроет.
Зато ДТЭК в мае Павлоградских шахтеров в отпуска отправляло, потому что газовые угли тогда не были нужны....
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https://www.facebook.com/shtab.blokady/
Откуда инфа?
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