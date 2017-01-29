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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (797) заложник (1049) Россия (64959) санкции (5831) минские соглашения (1842)

 Россия блокировала выполнение Минских соглашений в ожидании смены руководства в США и странах ЕС, - Ирина Геращенко

Выполнение Минских соглашений было заблокировано Россией в ожидании новой администрации в США и смены руководителей ряда европейских стран.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Выполнение Минских соглашений было заблокированы РФ и марионеточными "руководителями республик" и потому, что РФ не собирается пока выходить из Донбасса (но цель Москвы-это не покорение шахтерского края, а вся Украина), и потому, что Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017 принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: РФ хочет обменять 14 россиян, арестованных в Украине за причастность к войне на Донбассе или трагедии 2 мая в Одессе, - "Громадське". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Именно поэтому с сентября фактически заблокировано вопрос освобождения заложников. Для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идет и о политзаключенных в РФ и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю, что более двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга", - написала Геращенко.

Читайте: Олланд - Трампу: Санкции с России можно снимать только после реализации минских соглашений

По ее мнению, "очень важна солидарная позиция стран ЕС, уже высказанная лидерами Германии, Франции, Великобритании, санкции должны продолжаться до полного выполнения Минских соглашений, то есть до возвращения Украине контроля над границей. А вопросы безопасности и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными".

Читайте: Во время вчерашней видеоконференции гуманитарной подгруппы обсуждалась только одна тема - освобождение заложников, - Ирина Геращенко
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В повести «Собачье сердце» М. Булгаков поднимает важные нравственные и общественные вопросы, один из которых - может ли в обществе жить человек с собачьим сердцем?
В начале повести мы видим Шарика - бездомного, вечно голодного и холодного пса, бродящего по подворотням в поисках пищи. Его глазами читатель представляет не парадную, а серую, промозглую, неуютную Москву двадцатых годов. Мы проникаемся искренним сочувствием к бедняге, никогда не знавшему ласки и тепла.
Исповедь Шарика печальна: «Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбою своей мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой ещё не угас». Это было умное, благородное, доброжелательное, безобидное животное. Шарик по-собачьи жалел секретаршу, оказавшуюся на морозе в тонких чулках, зная о её «копеечной» жизни. Он любил и уважал профессора Преображенского не только за тёплое, уютное жильё и вкусную пищу. Пёс наблюдал, как выглядит Филипп Филиппович, как работает, как к нему относятся другие люди. Понимал, что это состоятельный господин, уважаемая личность. Кроме того, он добрый.
Казалось бы, в процессе очеловечевания Шарик должен стать человечней, но на самом деле получилось обратное. В Шарикове изначально проявлялась неспособность сочувствовать чужой беде и чувство благодарности за добро, а самое низменное и пошлое, что запечатлелось в его памяти и досталось по наследству от алкоголика Клима Чугункина.
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ірішка , ти цілий рік обіцяла безвіз - валізи розпаковувати , чи що робити , ти ж обіцяла , то ти брехуха чи порушниця Заповідей БОГА та Конституції України ??
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дик вона ж обіцяла літавши в МИНСК на літачку пінчука . А барін сказал НЄ ПУЩАТЬ... і шо може ірушка , только согласітся і раком пєрєд баріном , ібо он нє холопского отродья , а благородних барижьічіх КГАВЄЙ.
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ОЧЕРЕДНОЙ НЕНУЖНЫЙ: Сегодня убили генерала ФСБ Еровинкина. Версия - из-за подготовки досье на Трампа



29.01.2017 politikan

Бывший генерал КГБ, который, вероятно помог бывшему сотруднику британской разведки МІ6 Кристоферу Стилу составить досье на президента США Дональда Трампа, возможно, был убит и Кремль это скрыл.
Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Олег Еровинкин, бывший генерал КГБ и ФСБ, был найден мертвым в своей машине 26 декабря прошлого года при загадочных обстоятельствах.
Еровинкин был ключевым помощником Игоря Сечина, бывшего вице-премьера РФ, а ныне главы "Роснефти", российской государственной нефтяной компании, которая неоднократно упоминается в досье.
Еровинкина называли ключевым звеном между Сечиным и президентом России Владимиром Путиным.
Стил пишет в отчете для разведки от 19 июля 2016 года, что он у него есть источник, близкий к Сечину, который раскрыл предполагаемые связи между членами команды Трампа и Москвой.
Российское государственное информагентство РИА Новости сообщило, что тело Еровинкина "нашли в черном Лексусе… было начато масштабное расследование. Тело было отправлено в морг ФСБ".
Никаких причин смерти не сообщалось. Позже российские власти объявили, что Еровинкин умер от сердечного приступа.
Христо Грозев, болгарский эксперт по угрозам, связанным с Россией, и сотрудник Billingcat, считает Еровинкина основным источником, о котором Стил упоминал в своем досье.
"Инсайдеры по очереди описали мне Еровинкина, как казначея Сечина и посредника между Путиным и Сечиным…У меня нет сомнений в том, что на момент его смерти у Владимира Путина на столе было досье Стила на Трампа. Он, вероятно, знал, базируется это досье на правдивых фактах, или нет", - написал он в своем блоге.
"Было это правдой или нет, у Путина был мотив искать и найти "крота"… он должен был сделать вывод, что Еровинкин был как минимум заинтересованным лицом", - отмечает Грозев.
Впрочем, другой эксперт выразил скептицизм по поводу этой теории. "Как правило, такие люди, как генерал Еровинкин не умирают, как показывают в триллерах", - сказал Марк Галеотти, эксперт по российским спецслужбам.
Напомним, автором компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа является бывший сотрудник британской разведки, а ныне директор частной лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd Кристофер Стил.
10 января телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.
Позже сайт BuzzFeed опубликовал этот "документ", однако нет никаких подтверждений его достоверности. Сам Трамп отрицает распространенную в СМИ информацию.
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Смешные выводы от смешной команды.Эти клоуны опускаются на уровень овоща.Украина должна бороться за себя сама.Доказано историей.
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Повина. І багато нави"боролася"? Теж, до речі, доказано історією.
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Доборешься, що станеться як у 1918 сталося.
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ага..кресло в пинчуко - самолете не жмет???
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это так - но ей это не поможет - ваша версия - жду)))
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Ну як-діждався? Так отож... Тут вже чекати нема чого...
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Было бы интересно увидеть, услышать. Пункт 1: Украина выполнила, Донбасс с помощью России не выполнил. Пункт 2: выполнили, не выполнили. Ну и т.д. Так ведь хрен (растение) кто правду напишет.
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Трамп поможет Украине выполнить эти самые соглашения...ето черная обезьяна потакала и дурика валял ....теперь не прокатит панове
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Геращенко сказала, какими самолетами летает в Минск
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что летает в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе преимущественно рейсовыми самолетами27 января 2017, 15:05
Об этом она сказала, комментируя информацию в СМИ относительно того, что участники Минских переговоров от Украины летают чартерным самолетом, передаетDepo.ua со ссылкой на Украинскую правду".
"Мы летаем часто рейсовыми самолетами, но иногда пользуемся предложением лететь чартерным самолетом, чтобы все участники этого процесса могли обсудить важные вопросы", - сказала Геращенко.
При этом она уточнила, что за такой чартерный перелет госбюджет Украины не платит ни копейки.
Напомним, журналисты программы "Схемы" опубликовали информацию, что некоторые представители украинской делегации Трехсторонней контактной группы летают в Минск на переговоры на частных чартерах, в частности на частном самолете бизнесмена Виктора Пинчука. На его борту были замечены Ирина Геращенко, советник СБУ Юрий Тандит, представители в ТКГ Леонид Кучма и Евгений Марчук, а также спецпредставитель ОБСЕ Мартина Сайдик.
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Розмовляти самому з собою- якось підозріло виглядає.
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Сэмэн - просто придурок. Такие вещи решаются не на границе с ОРДИЛО, а в Киеве.
Допустим решили не "торговать" с ОРДИЛО, а что Сэмэн предложил в замен? Вейерные отключения? Тогда плиз, пусть ОблЭнерго отключит свет первым у Сэмэна и Парасюка, хотя бы на месяцок, чтобы пыл ихний поостудить или направить в другое русло.
Никто до сих пор не повлиял на Ахметова, с целью убедить его переводить ТЭС и ТЭЦ на газовые угли, до сих пор ЦентрЭнерго потребляет антрациты. И как дальше быт? Пока Пороха в зад не толкать, все так и останется, потому, что ЮАР на 100% потребность не перекроет.
Зато ДТЭК в мае Павлоградских шахтеров в отпуска отправляло, потому что газовые угли тогда не были нужны....
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ира геращенко - слуга всех господ. ждать от украинского "бомонда" служения Украине так же наивно, как верить в их нежелание находиться у корыта как можно дольше.
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Не лише Росія - весь світ очікував на зміну влади в США. І нині всі слідкують за "сигналами" які подає Трамп. На превеликий жаль Україні від Трампа очікувати чогось хорошого - не доводиться. І тут не останню роль зіграла та позиція, яку займала влада України під час передвиборчої компанії в США.
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Під Авдіївкою знищена ціла група російських найманців на чолі з командиром 1-го батальйону 100-ї бригади "ДНР", одним з найбільш досвідчених терористів "Греком"Про це на сторінці у Facebook повідомляє журналіст Юрій Бутусов з посиланням на "секретаря РНБО ДНР" Олександра Ходаковського.За інформацією Бутусова, зі сторони ворога, під Авдіївкою воює одна з найбільш боєздатних частин - "Республіканська гвардія", також відома як 100-та бригада внутрішніх військ "МВС ДНР".Він уточнив, що "Республіканська гвардія" в структурі "МВС" знаходиться на особливому привілейованому становищі, і веде бойові дії на найбільш важливому для противника напрямку - під Донецьком, в районі Пісок, Авдіївки, Мар'їнки."Знищений сьогодні командир 1-го батальйону 100-ї бригади Республіканської гвардії "ДНР" позивний "Грек", був одним з найдосвідченіших польових командирів бойовиків, який воював починаючи зі Слов'янська, брав участь в боях на кордоні в секторі "Д" починаючи з червня 2014-го, в районі Маринівка, Сніжного, Савур-Могили, коли ряд наших підрозділів, в тому числі 72-ї бригади, були оточені російською регулярною армією і загонами найманців, також брав участь у боях за Ясинувату в серпні 2014-го, командував спецпідрозділом "Південь" бригади найманців "Схід", - повідомив Бутусов.За його інформацією, терорист "Грек" "після організації російським командуванням окупаційної армії, очолив 1-й батальйон Республіканської гвардії і вже два роки веде бої під Донецьком"."Про нього відомо, що це колишній громадянин України, колишній військовослужбовець з Донецька, який брав участь з перших днів в антиукраїнських демонстраціях, організованих російськими спецслужбами 1-го березня 2014-го, і перейшов на бік ворога. Ліквідація "Грека" - це важлива заслуга чоловіків з 72-ї", - додав журналіст.Під Авдіївкою знищено одного з найдосвідченіших терористів "ДНР", - журналіст
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Куда исчез наш Клых? Уже почти месяц никто не может выйти с ним на связь в раше. Как бы чего страшного не произошло. Рашисты правду скрывают, в надежде на снятие санкций.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия блокировала выполнение Минских соглашений в ожидании смены руководства в США и странах ЕС, - Ирина Геращенко
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