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Материалы по теме:
Все про:боевик (17837) задержание (4922) Краматорск (2112) Нацполиция (5672) Донбасс (12117) Донецкая область (3589) Константиновка (1735)

 Два пособника боевиков, дежурившие на блокпостах, задержаны в Донецкой области

В Донецкой области задержаны два пособника боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, житель Краматорска 1962 года рождения пошел к боевикам, потому что поссорился с женой и решил подзаработать. С конца апреля по июнь краматорчанин с позывным "дядя Саша" с георгиевской лентой на блокпосту боевиков проверял автомобили и выявлял граждан, которые не поддерживают террористическую организацию "ДНР". После того как он помирился с женой, женщина убедила его в ошибочности идей фейковой республики. Мужчина покинул боевиков и некоторое время скрывался, а затем вернулся в Краматорск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застрявшего в окне вора-рецидивиста, который служил у боевиков, будут судить в Краматорске. ФОТО

Надев форму и взяв в руки пневматический пистолет, "нес службу" на блокпосту террористов и тогда еще 22-летний житель Константиновки. Но поняв бесперспективность своих действий, покинул ряды "защитников" "ДНР" и находился в родном городе, надеясь избежать наказания.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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Когда-нибудь будущие строители стадионов и дворцов спорта будут изучать чертежи лугандонских блок-постов, поражащих своей вместительностью
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Надо спасать станцию и блокировать Горловку
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Кстати неделю назад позиции отмеченные фиолетовым
- были на 1,5 км ближе к Авдеевке...
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Противно читать про "дежурилнаблокпосту"...
Давать по 2 года минимум.
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Да, в такой блудняк бабенка втянула. Жил бы в хуйлоивании начистил бы ей рыло, и ничего за это бы не было, а так - пожалуйте на нары!
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ГеббельсТВ продолжает шастать в Украине. Плохо, что на этот раз у них нет 200х....
https://pbs.twimg.com/media/C3VwjmIWcAAEHoY.jpg
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Войны НЕТ, а идёт АТО! ВОНА уверена, что на посту президента сможет закончить войну на Донбассе. ВОНА одна брехня!
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Так стирайте за нее и лижите ей секеь..путина
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Получив инструкции от Тараты о сдаче Донецка, баба юла с ним за дружила и стала срать в сми что может точно так сдать всю Украину.
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Войска НАТО вошли в #Донецк! Ай да Трамп! Ай да молодец!
Донецк "14:25к шум гусеничной техники Артемовская,Путиловский мост"
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Это где близко к теме ибо там т там посты
Статья на тему нынешней "блокады" железнодорожной ветки. Блокада или "блокада"? https://petrimazepa.com/semafromtheblock …
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В зоне АТО есть люди украинцы, но силу тех или иных причин они не могут покинуть эту зону и существуют там как то почему ВЫ блокадники их решили пустить в расход, вы рыжему горя не принесете вы этих украинцев в расход пускаете.. КОТОРЫХ должны ВЫ и ВЛАСТЬ защитить.
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а ці "українці" не хочуть спробувати самі себе захистити, як в києві на Майдані?
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партизанить запрещено после нескольких выступлений местных днем вечером в их дома полетели гранаты..
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о Боженьки мои, сколько же у нас блокпостов?... стотыщписотмильёнов?!...
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блок посты еще между ОРЛО и ОДЛО 3л молока 2 палки колбасы ....
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Ой какие все несчастные,бабушек нюхали,цветы через дорогу переводили,на облака смотрели,все невиновныя!
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Донецк судя по количеству прилетов в стороне Ясиноватой-ЯБП, сепарам сегодня устроили армагеддон. Без перерыву наши сыпят наемникам параши за ГРАДы.
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И вообще весь день, от Авдеевки до Горловки, не тихо. Как-то резко, без нарастания боестолкновия усилились. Сейчас перерыв на обед.....
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Какие к черту пособники? Дежурили на постах, значит сами боевики и террористы.
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Ну кого не задержат, все с блокпостов. А кто наших воинов убивает и калечит?
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Прекрасно и что дальше? "Суд", порицание и свобода с "чистой" совестью.
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На палю...а Господь вирішить грішнік чи праведнік
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДва пособника боевиков, дежурившие на блокпостах, задержаны в Донецкой области
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