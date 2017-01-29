 Два пособника боевиков, дежурившие на блокпостах, задержаны в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, житель Краматорска 1962 года рождения пошел к боевикам, потому что поссорился с женой и решил подзаработать. С конца апреля по июнь краматорчанин с позывным "дядя Саша" с георгиевской лентой на блокпосту боевиков проверял автомобили и выявлял граждан, которые не поддерживают террористическую организацию "ДНР". После того как он помирился с женой, женщина убедила его в ошибочности идей фейковой республики. Мужчина покинул боевиков и некоторое время скрывался, а затем вернулся в Краматорск.
Надев форму и взяв в руки пневматический пистолет, "нес службу" на блокпосту террористов и тогда еще 22-летний житель Константиновки. Но поняв бесперспективность своих действий, покинул ряды "защитников" "ДНР" и находился в родном городе, надеясь избежать наказания.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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- были на 1,5 км ближе к Авдеевке...
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Давать по 2 года минимум.
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https://pbs.twimg.com/media/C3VwjmIWcAAEHoY.jpg
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Донецк "14:25к шум гусеничной техники Артемовская,Путиловский мост"
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Статья на тему нынешней "блокады" железнодорожной ветки. Блокада или "блокада"? https://petrimazepa.com/semafromtheblock …
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