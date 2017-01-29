 Стрельба на рынке в Одессе: ранена женщина

Как передает Цензор.НЕТ, в результате стрельбы ранена женщина, сообщает "Думская".
"Сегодня, 29 января, на Раскидайловской улице произошел конфликт со стрельбой, в результате которого был ранен человек", - говорится в сообщении. Как отмечается, по словам очевидцев, конфликт произошел из-за парковочных мест между несколькими мужчинами. "Во время конфликта один из них достал оружие (по предварительной информации, - ружье), выстрелил и попал в женщину, которая находилась рядом с местом событий", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, женщина, пострадавшая в результате стрельбы в Одессе, доставлена в больницу.
Кроме того, информацию о стрельбе в Одессе подтвердили местные правоохранители, стрелявший задержан и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
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Староконный был лет двадцать (пять) назад интересен и самобытен, а теперь - обычная стандартная туфта.
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Закон о скрытом ношении огнестрельного оружия защищает не только владельцев оружия, но и всех граждан. Т.к. преступник заранее не знает, от кого может словить пулю, у него больше поводов отказаться от совершения преступления.
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только не надо нам погромы устраивать вместо евреев...
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- Уж скорей бы уезжала в свой Израиль!
- Я-то уеду, а тебе придется угонять самолет.
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- Общество "Память" слушает.
- С вами говорит Рабинович. Скажите, пожалуйста, действительно евреи продали Россию?
- Да, да, продали, еврейская морда! Что тебе еще нужно?!
- Я хотел бы узнать, где я могу получить свою долю?
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Как говорил один мой знакомый, царство ему небесное на земле обетованной, другой его знакомый купил эту фамилию на -КО за 1000 гривен, но потом во времена перестройки сильно плевался, когда узнал что для отбытия в Израиль избавиться от хохляцтва в фамилии стОит уже 1000 баксов.
Колорит есть, для внутреннего пользования, но он встречает открытое непонимание, раздражение и враждебность со стороны понаприехавших. Без шуток.
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за 1000 гривен
соврублей, разумеется
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Продать курицу на Привозе за 1 бакс - это было мечта торговца.
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Меня ознакомил с их внешним видом и дал помацать их на ощуп дядька-капитан загранплавания. У него же и ознакомился со многими иностранными ВИА, а так же посмотрел эротический журнал.
Первый раз журнал с голыми тетеньками промаячил перед моими глазами ещё лет в 13, когда подвыпившие взрослые на дне рождения подруги матери по мединституту решили посмотреть журнальчик обнаженки. Вот спрашивается - что интересного у пьяненьких медработников смотреть голых тетенек? а тех, кому это было действительно интересно - выперли на кухню есть торт. Дался он мне. Но обложка (успел) ещё долго стояла перед глазами.
Там же нам показали и диковинку - кидаешь таблетку в чисту воду, шипит, пузырится как карбит и получается розовая или желтая вкусная водичка.
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