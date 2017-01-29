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Все про:задержание (4922) Одесса (5299) стрельба (2143)

 Стрельба на рынке в Одессе: ранена женщина

Возле Староконного рынка в Одессе сегодня, 29 января 2017 года, произошел конфликт со стрельбой.

Как передает Цензор.НЕТ, в результате стрельбы ранена женщина, сообщает "Думская".

"Сегодня, 29 января, на Раскидайловской улице произошел конфликт со стрельбой, в результате которого был ранен человек", - говорится в сообщении. Как отмечается, по словам очевидцев, конфликт произошел из-за парковочных мест между несколькими мужчинами. "Во время конфликта один из них достал оружие (по предварительной информации, - ружье), выстрелил и попал в женщину, которая находилась рядом с местом событий", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, женщина, пострадавшая в результате стрельбы в Одессе, доставлена в больницу.

Кроме того, информацию о стрельбе в Одессе подтвердили местные правоохранители, стрелявший задержан и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

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Сколько бы аваков не хвалился своими достижениями,а становится все только хуже.По той простой причине,что криминал его мало интересует. У него все сконцентрировано на оброну правительства в случае народных протестов.Чтобы нанести митингующим максимальный урон.
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Народ уже совсем ипанулся. Сходили на базар рыбок купить...
Староконный был лет двадцать (пять) назад интересен и самобытен, а теперь - обычная стандартная туфта.
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Зато что творится вокруг него на выходные. Половина Молдаванки превращается в Староконный. Правда, большая часть товара - старое шмотьё, но местами попадаются интереснейшие товары.
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Это да. Но сейчас не сезон, не охота ноги ломать, да и температура не даст посмаковать, поласкать взглядом прилавки на газетах по асфальту.
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Треба дати дозвіл на вільне володіння зброєю,і тоді на такі новини ніхто не буде звертати увагу,бо таких випадків буде в кожному місті і селі по декілька раз в тиждень
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Или не будет. Потому, что тот который сразу кинулся за ружьем, десять раз подумает прежде чем делать это, зная, что у другого тоже может быть что-нибудь припасено.
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чтобы десять раз подумать, нужно, чтобы было, чем думать )
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Ну так нефик разрешительной системе на шару зарплаты получать. Будут перед тем как разрешение на оружие выдавать в бОшки заглядывать и смотреть, чтобы там "что-то" было.
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а то ты не знаешь как будет.кум,брат,сват...взятка и все тебе разрешения
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Вот Авакова лет на 10 упаковать в качестве прецедента за раздачу оружия кумам-братам-сватам. Безнаказанность порождает рецидивы.
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будут? ) зачем это им надо? они больше заработают, если будут закрывать глаза на всякие "недостатки" )
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Ну и зачем тогда правоохранительная система такая, которая сама является ОПГ? Тогда тем более каждый гражданин должен иметь средства защиты в виде оружия от такой бандитской системы.
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если ты применишь оружие против этой бандитской системы, я только ЗА! но как показывают сводки новостей, украинцы применяют оружие друг против друга, ни одна депутатская гнида или другая системная продажная сволочь не пострадала. ты хочешь, чтобы украинцы и дальше уничтожали друг друга? только с пистолетами это будет уже легче, чем с ножами или топорами
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Бытовуха порождается нищетой. И такой контингент не будет приобретать оружие.
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то есть ты считаешь нищих людей недостойными иметь право на собственную защиту??? считаешь их рабами?? а ведь они нуждаются в защите больше, чем какие-то мажористые ублюдки! но ты их считаешь ничтожествами?
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Каждый читает в меру своего развития. У меня где-то написано, что нищий - ничтожество? Мне кажется наоборот - человек, способный при очень низких доходах накопить и приобрести себе оружие для самозащиты - будет к нему относиться ответственно и уж точно он не будет алкашом, создающим бытовые конфликты.
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ану посчитай, сколько времени нужно копить на глок, который стоит 44 тыс. грн человеку, который получает минималку или пенсию! а с этой минималки нужно ведь еще коммуналку оплатить, покушать и купить одежду... если ты способен к элементарным математическим вычислениям, ты поймешь, что с этим разрешением на ношение короткоствола ничего принципиально не поменяется. только детки мажоров теперь прикупят пистолетики и будут права качать простым гражданам. а если кого-то пристрелят, думаешь их папочки-мамочки не отмажут?
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Какие предложения - добиваться, чтобы Гройсман субсидии на оружие выдавал? А мажоры, так они уже и так с пистолетиками. Как минимум с травматическими.
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по крайней мере нельзя разрешать, чтобы люди носили с собой оружие... дома хранить - еще куда ни шло, друг друга поубивают, так хоть никого постороннего шальной пулей не зацепят... а на улицах должна работать милиция! вот это нужно требовать от власти, а не право на свободное ношение! милицию хоть обучают, как с ним обращаться...
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В Молдове народ вполне спокойно НОСИТ оружие и никаких проблем с легальным оружием у них нет. Более того - проблемы появились у преступников, в результате чего уровень преступности, связанной с насилием и проникновением в жилище у них снизился в два раза.
Закон о скрытом ношении огнестрельного оружия защищает не только владельцев оружия, но и всех граждан. Т.к. преступник заранее не знает, от кого может словить пулю, у него больше поводов отказаться от совершения преступления.
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Я больше 20 лет с оружием. Никаких конфликтов. Раз пять за все эти годы пришлось обнажить плечевую кобуру и конфликт сразу был исчерпан. И по поводу милиции и власти. Которые якобы должны защитить. В Крыму и на Донбассе уже защитили. Индило и Цукермана тоже защитили. Мне будет спокойнее и надёжнее, когда моя жена и дети будут способны сами себя защитить. Без их помощи. Мне и моей семье такая помощь не нужна.
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Ты походу просто фапаешь на Глок... Купи макет, повесь на стену и самое главное -тебеза это ничего не будет.
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Откуда такой бред про 44 тыс грн за глок? Глок стоит 500 баксов. В Молдове чуть дороже... процентов на 10... Что никак не 44 тысячи... даже не 20...
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Если АКМ стоит 600 баксов, то с какого перепуга короткоствол должен стоит на порядок дороже, не понимаю.
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Ты хочешь сказать что если тебе дать официально оружие то ты пойдешь мочить всех на право и на лево ?
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Еще один -дать... Тебе в магазине хоть раз что-то дали?
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Ладно , для особо одаренных напишем по другому , если ты официально приобретешь в магазине оружие то сразу же пойдешь мочить всех на право и на лево ?
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а ты сначала приобрети официально ствол за 40 штук грн! кто его купит?? людям нечем комуналку оплатить и пожрать купить, а ты им стволы предлагаешь! а таких граждан сейчас процентов 70-80! остальные богатенькие понакупят стволов и будут унижать эту нищету на улицах! ты этого хочешь? чтобы обычный работяга не смог заехать в рыло сынку-мажорику, за то, что он на него ствол навел и жизни учит???
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У обычных богатеньких оружие уже есть , а ствол не обязательно покупать подороже обычный ПМ тоже подходит .
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оружие у них может и есть, но нелегальное и они его по ненадобности не рискуют лишний раз светить. а ПМ ты еще успей вытащить из кармана и снять с предохранителя. и где шмалять? на рынках? как объяснить людям, что в местах скопления людей стрелять нельзя? вот на рынке выстрелил один, а представь, щас бы еще десять человек вытащили свои Пмы и начали его наказывать... сколько бы вообще посторонних они перевалили шальными пулями? прежде чем за что-то ратовать, вы сначала сопоставьте все ЗА и ПРОТИВ. возьми спроси у своей матери и отца, если они уже люди в возрасте, захотели бы они носить с собой эти железяки весом 600-700 г, которые возможно один раз в десять лет пригодятся для самозащиты? чтобы дома у каждого было оружие, я на 100 % за! но носить его в местах скопления людей я категорически против!
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Лишних 600 - 700 грамм я на себе как-то переживу , а людям можно объяснить нежелательное применение огнестрела в местах скопления людей при помощи "уголовного кодекса" .
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Нежелательное применение огнестрела в местах скопления людей объяснят другие владельцы огнетрелов в этом скоплении. В тех же США все случаи применения преступниками оружия "в местах скопления людей" происходят как правило в "ган-фри зонах", где они уверены, что не нарвутся на ответную пулю.
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Лучше пусть эти 600 грамм будут и не потребуются, чем потребуются и не будут...
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Любой взрослый и психически здоровый Украинец без судимостей может совершенно без проблем стать легальным владельцем оружия. Ассортимент стволов есть на любой кошелек, в т.ч. и вполне бюджетные варианты. Только в одном Киеве почти полмиллиона стволов и они на руках отнюдь не олигархов...
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Так не покупай крутой бренд, будь попроще, тебе же не понтоваться?
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если тебе дать официально оружие... Абсолютно адекватный вопрос...
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Вопрос был другой - пойдешь ли ты палить на право и на лево ?
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Уже шестой год, а я еще никого не застрелил... Непорядок.
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У многих есть зарегистрированное оружие и реки крови в наших мирных населенных пунктах на льются , может потому что у нас в Украине живут не такие плохие луди как некоторые тут рассказывают .
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А кто рассказывает? Власть рассказывает, их штатные "говорилки" и запуганная тупень, их наслушавшаяся. Потому что вооружённый народ - страшный сон любой преступной власти.
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Вся фигня в том что во власти у нас стоят люди которым оружие в руки точно давать нельзя .
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В Украине около миллиона официально зарегистрированного гражданского огренстрельного оружия. Почти половина этого количества - в Киеве. При этом никаких новостей о том, что оно вообще где-то участвует в каких-то происшествиях НЕТ. А по статистике таких происшествий насчитывается несколько (даже не десятков) в год и в основном "неосторожное обращение".
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А вот если бы у женщины был короткоствол...
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Смотрел рано утром ICTV фильм про Мишку Япончика и приезжего из Новгорода бандита Черта. Тот еще город был в начале 20 века. Но видно традиции не умерли в Одессе.
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Я давно не был в Одессе. Работал лишь с болгарами из Одессы, говорят они там вместо евреев.
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Шо они такое ляпали, дурни?

только не надо нам погромы устраивать вместо евреев...
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В овощном магазине одесситка долго и придирчиво перебирает овощи. Продавец не выдерживает:
- Уж скорей бы уезжала в свой Израиль!
- Я-то уеду, а тебе придется угонять самолет.
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Телефонный звонок.
- Общество "Память" слушает.
- С вами говорит Рабинович. Скажите, пожалуйста, действительно евреи продали Россию?
- Да, да, продали, еврейская морда! Что тебе еще нужно?!
- Я хотел бы узнать, где я могу получить свою долю?
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Девяносто процентов неуехавших евреев имеют украинские фамилии, еще со времен совка. Стоило это 1000 сов рублей.
Как говорил один мой знакомый, царство ему небесное на земле обетованной, другой его знакомый купил эту фамилию на -КО за 1000 гривен, но потом во времена перестройки сильно плевался, когда узнал что для отбытия в Израиль избавиться от хохляцтва в фамилии стОит уже 1000 баксов.
Колорит есть, для внутреннего пользования, но он встречает открытое непонимание, раздражение и враждебность со стороны понаприехавших. Без шуток.
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но 1000 баксов было много больше
Продать курицу на Привозе за 1 бакс - это было мечта торговца.
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В Одессе водились. Но мало и опасно.
Меня ознакомил с их внешним видом и дал помацать их на ощуп дядька-капитан загранплавания. У него же и ознакомился со многими иностранными ВИА, а так же посмотрел эротический журнал.
Первый раз журнал с голыми тетеньками промаячил перед моими глазами ещё лет в 13, когда подвыпившие взрослые на дне рождения подруги матери по мединституту решили посмотреть журнальчик обнаженки. Вот спрашивается - что интересного у пьяненьких медработников смотреть голых тетенек? а тех, кому это было действительно интересно - выперли на кухню есть торт. Дался он мне. Но обложка (успел) ещё долго стояла перед глазами.
Там же нам показали и диковинку - кидаешь таблетку в чисту воду, шипит, пузырится как карбит и получается розовая или желтая вкусная водичка.
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Художественный свист. Лично знаю еврея, который во времена СССР совершенно без проблем поменял не только фамилию, но и имя и отчество - совершенно легально и без "1000 рублей". По очереди, за три захода.
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