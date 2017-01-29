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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Гайдук (55) Ивченко (27) Минюст (1030) рейдерство (787) Донбасс (12116) Сватово (81)

 В Минюсте рассмотрят жалобу Сватовского завода экспериментального литья

Профильная комиссия рассмотрит жалобу собственников завода.

Директор департамента государственной регистрации и нотариата Минюста Виталий Гайдук даст поручение службам Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации (Антирейдерской комиссии) рассмотреть в ближайшее время жалобу законных собственников Сватовского завода экспериментального литья (СЗЭЛ), который в течение полугода подвергается рейдерским атакам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Об этом Гайдук заявил на пресс-конференции в пятницу, 27 января, сообщает пресс-служба предприятия.

"Как секретарь комиссии я дам поручение соответствующему отделу для подготовки к рассмотрению этих жалоб, и мы пригласим вас как представителя предприятия на заседание комиссии, которая будет рассматривать этот вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос директора предприятия Сергея Ивченко о том, что жалобы в Минюсте не рассматриваются по формальным поводам.

По словам Ивченко, в первый раз, когда компания обращалась в Минюст с жалобой на незаконные регистрационные действия, Антирейдерская комиссия эту просьбу удовлетворила и отменила незаконные действия нотариусов.

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"Во второй раз был подан аналогичный пакет документов по этому и ряду других предприятий, которые подверглись рейдерской атаке. Но тем не менее, в преддверии антирейдерского закона наши жалобы не были удовлетворены, якобы не было признаков рейдерского захвата", - заявил Ивченко.

По его словам, несмотря на то, что после первой жалобы на корпоративные права был наложен арест сразу после первой отмены регистрационных действий, это не остановило нотариусов от противозаконных действий.

"На одни сутки частный нотариус в Киевской области снял арест, не имея даже постановления в Едином реестре досудебных расследований. А другой нотариус использовал доверенность, сроки действия которой уже завершились, а также договор купли-продажи, в который должны были быть, но не были внесены изменения в течение 30 дней, а вносились позже. Комиссия при Минюсте этих нарушений не заметила. Мы подали жалобу повторно, но она до сих пор не рассматривается. Есть риск отказа по формальным причинам. Поскольку законный собственник Сергей Белогородский по заявлению организатора рейдерских атак был закрыт в СИЗО и не мог оперативно защищать свои активы", - пояснил Ивченко.

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По данным пресс-службы, Гайдук пообещал дать соответствующие поручения для ускорения рассмотрения жалобы Сватовского завода, а также высказал мнение, что участие в работе Антирейдерской комиссии представителей Европейской бизнес ассоциации позволит усилить контроль над действиями чиновников Минюста. "Если представители Минюста начнут действия по игнорированию бизнеса, то неправительственная организация не даст этому случиться и приведет всех в чувства", - заявил Гайдук. Отмечается, что Ивченко рассказал журналистам, что это уже не первое обращение предприятия к Минюсту, в частности, лично обещал разобраться в ситуации профильный замминистра Павел Мороз.

Однако, по данным завода, до сих пор жалобы предприятия не рассматривались.

"Нам было отказано по формальной причине, они якобы не видят оснований для отмены регистрационных решений. Для нас это было шоком. Мы снова подали заявку, надеемся на объективное рассмотрение нашей жалобы. Потому что очень грубо отработали рейдеры в подделке документов и не заметить мошенничество в данной схеме просто невозможно. Надеемся на прозрачность рассмотрения нашей жалобы, после введения в комиссию бизнес-ассоциаций", - сказал директор.

Как сообщали СМИ, ранее работники завода пикетировали здание правительства Украины с требованием вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг завода. "28.12.2016 года на территорию завода зашли неизвестные в балаклавах и камуфлированной одежде и осуществили захват завода… Потом с молодчиками приехали люди, которые назвали себя новыми владельцами завода", - говорилось в обращении митингующих. Все это сопровождалось внесением в уставные документы изменений о собственниках и директоре, а также изменении юридического адреса завода.

Согласно данным пресс-службы предприятия, депутат Донецкого областного совета, бизнесмен Сергей Белогородский обратился с открытым письмом к замгенпрокурору Дмитрию Сторожуку, чтобы он "наложил арест" на его предприятия (Сватовский завод, "Голден Сидс", "Союз заводов тяжелого машиностроения", "Частная Охрана", "Агрофирма "Маяки" и "Рай-Александровский элеватор"), пока он находится под следствием по обвинению в пособничестве терроризму. Также, по информации пресс-службы, в обращении он просил замминистра юстиции Мороза, который возглавляет Антирейдерскую комиссию, вернуть компании в его собственность, так как все предприятия подверглись рейдерской атаке.
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Таке враження що в Україні влади немає! Якісь рейдери захоплюють єдиний в Україні завод який може виробляти якісну броню для танків та БТР!
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Так вони в "сепара" його відбирають-що тобі не так?
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Всі вони сепари! Рейдерські напригування заважають заводу працювати на оборону, а від заміни власника сепара на іншого сепара Україна нічого не виграє!
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Та да-в тебе всі кругом сепари. Ти теж сепар?
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Дуже неоднозначна ситуація. Та вимог закону все одно треба дотримуватись-або міняти закони.
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И у троллей ступор. На кого зраду гнать, чтобы не проколоться)))
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Та я вже просто регочу з них в повний голос!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минюсте рассмотрят жалобу Сватовского завода экспериментального литья
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