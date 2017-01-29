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 Политика Украины
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 Авдеевка в результате обстрелов обесточена, - руководитель ВГА

С утра город обстреливают боевики.

Как передает Цензор.НЕТ, Авдеевка в результате обстрелов осталась без электричества, об этом сообщил в эфире " 112 Украина " руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

"Буквально 7 минут назад город остался обесточенным, сейчас выясняем в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического, - ред.)", - сообщил он.

Ранее стало известно о двух раненых жителях Авдеевки.

В ходе утренних боев вблизи Авдеевки погибли трое украинских бойцов, один был ранен.

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Вы с*ки еще беспокоитесь что на фронте нет електричества?
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так война войной а Ринату за свет платить нужно))))
Или Кононенко за просто так гонит соствы с углем с ЛуганДы в Украину?
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Треба йти у наступ та зачищати Ясинувату, з якої терористи нападають на Авдіївку. Оголосити про примусову евакуацію з Ясинуватої, дати три дні, потім знести все артвогнем і зачистити!
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Главное в лугандонию воду Украина подаёт своевременно, несмотря на неплатежи со стороны боевиков
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Надеюсь этой собаке ,ахметову забудут электричество к предприятиям снова подключить ? Хлопцы ! Блокируйте и его ! Это не меньше важно,чем блокада Донбасса. И постепенно двигайтесь к Киеву,чтобы взять его в клетку.
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Судя по комментариям на коцапских сайтах,украинцы наступают в районе донецкого аэропорта.На своих сайтах коцапы подняли небывалый гам.Мне кажется,там форменная паника!
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еще сто лет назад необрахованные селюки по пытались построить государство, через 74 года олучился хутор, а в хуторе свинарник
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвдеевка в результате обстрелов обесточена, - руководитель ВГА
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