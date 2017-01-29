 Авдеевка в результате обстрелов обесточена, - руководитель ВГА

Как передает Цензор.НЕТ, Авдеевка в результате обстрелов осталась без электричества, об этом сообщил в эфире " 112 Украина " руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.
"Буквально 7 минут назад город остался обесточенным, сейчас выясняем в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического, - ред.)", - сообщил он.
Ранее стало известно о двух раненых жителях Авдеевки.
В ходе утренних боев вблизи Авдеевки погибли трое украинских бойцов, один был ранен.
983 13
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток". СКРИНШОТ(48)
В ходе штурма боевиками авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен, - МОУ(75)
Террористы обстреляли Брянку, чтобы обвинить в этом силы АТО, - Минобороны Украины(16)
За минувшие сутки один украинский воин был ранен, боевики совершили 55 обстрелов(19)
О финансировании терроризма "ДНР" и простых украинцах(0)
Награждение танкистов, участников обороны Донецкого и Луганского аэропортов, прошло на Черниговщине. ФОТОрепортаж(22)
30 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста въехали на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба(36)
Ответить
Или Кононенко за просто так гонит соствы с углем с ЛуганДы в Украину?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Электричество кончилось.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить