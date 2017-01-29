 "Его поэзия показывает, как надо любить Украину, - Порошенко почтил память Александра Олеся

Президент Украины посетил панихиду перед перезахоронением останков Александра Олеся, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Петра Порошенко.
"Почтил память нашего выдающегося поэта Александра Олеся, - пишет он, - В своих произведениях он не раз доносил, что именно внутренние распри, неумение объединиться ради великой цели, не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям. Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказалась в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину. Одновременно она раскрывает всю боль и трагедию без государственной нации, народа, потерявшего свою независимость, не воспользовался шансом выйти на широкую дорогу цивилизованного европейского жизни, который мы имели сто лет назад".
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его папа ВОР с ещё большем стажем !
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А ми ще гірші ніж жиди...
Ми продали Дідівську славу, й
жиди в ярмо Нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар)
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Я в чорній прірві забуття…
О краю мій, коханий краю,
Коли ж це стратив я життя?!
І скільки вже минуло років,
Як мертвий я лежу в труні,
Лежу, не чуючи пророків
І не палаючи в огні?..І сниться сон мені: неначе
Десь на холодній чужині
Якийсь вигнанець гірко плаче
І заздрить мертвому мені.
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