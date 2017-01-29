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 Политика Украины
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Все про:панихида (34) Порошенко (10522) перезахоронение (35) Олесь_Александр (24)

 "Его поэзия показывает, как надо любить Украину, - Порошенко почтил память Александра Олеся

На панихиде при перезахоронении останков поэта и его супруги присутствовали тысячи людей.

Президент Украины посетил панихиду перед перезахоронением останков Александра Олеся, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Петра Порошенко.

"Почтил память нашего выдающегося поэта Александра Олеся, - пишет он, - В своих произведениях он не раз доносил, что именно внутренние распри, неумение объединиться ради великой цели, не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям. Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказалась в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину. Одновременно она раскрывает всю боль и трагедию без государственной нации, народа, потерявшего свою независимость, не воспользовался шансом выйти на широкую дорогу цивилизованного европейского жизни, который мы имели сто лет назад".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закончилась панихида по поэту Александру Олесю и его супруге Вере Кандыбе. ФОТО
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Солдаты гибнут на передовой, а ПОП учит нас как надо любить Украину.
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Степан Леонидович Черновецкий, наркоман с большим стажем , а
его папа ВОР с ещё большем стажем !
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Еще"Жиди погані правлять Нами!
А ми ще гірші ніж жиди...
Ми продали Дідівську славу, й
жиди в ярмо Нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар)
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Зато позиция гидранта показывает, как надо любить Панаму...
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А Україну можуть лише бідаки без грошей любити? Так вони так вже "налюбили" під час "совка" Україну, що ми ледве не вимерли в 30-ті.
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Послухай, блазень Чуи, я вже тобі радив змінити першу літеру свого ніку на "Х", щоб це дійсно відображало твою "самобутність".
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Пам'ятаю. І дивуюся, що ти досі не в бані за це.
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Любить Украину и деньги, это два разных понятия, петя.
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Он реально не понимает как люди его ненавидят ? Особенно когда трогает наших героев.
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а ну раскажи , поподробней про героев и ненависть, кацапчик
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"Его поэзия показывает, как надо любить Украину, - Порошенко почтил память Александра Олеся" - ну так полюби!
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Самому бы не помешало пару раз перечитать поэзию не только Олеся, но и Стуса с Шевченко о том, как надо любить Украину, лицемерный мерзавец.
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Если бы чехи его не выкопали б из могилы, то офшорный лицемер и не знал бы как хороша поэзия Олеся.
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П поводу Олеся. Хорошо, чт перевезли и, наконец, предали прах земле родной. Это нужно сделать и с другими захоронениями выдающихся украинцев по всему миру.
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Гидрант покажите любовь к Украине поддержите полную блокаду днрлнр.
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Когда евреи на Судный день идут в синагогу, они читают там определенную молитву, причем, стоя. Это единственная молитва, во время которой положено стоять. Еврей трижды повторяет короткую молитву, которая называется "Коль нидре". В ней еврей заключает со своим богом соглашение, согласно которому любая клятва, любой обет, любое обещание, которое еврей сделает в течение следующего года, будут недействительными. Клятва не будет клятвой, обет не будет обетом, обещание не будет обещанием. У них не будет никакой силы. Более того, Талмуд учит следующему: какое бы обещание, обет или клятву ни давал еврей, он обязан помнить молитву "Коль нидре", которую он читал на Судный день. И поэтому он освобождается от их выполнения. Так что, насколько следует вам полагаться на их лояльность по отношению к вам? Вот так !
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Скажы ты тварь паршивая и лживая народу!!! что ты больше любиш доллар и власть, а не страну которую ты с подельниками уничтожаеш..
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Коли я вмер - забув, не знаю…Коли я вмер - забув, не знаю…
Я в чорній прірві забуття…
О краю мій, коханий краю,
Коли ж це стратив я життя?!
І скільки вже минуло років,
Як мертвий я лежу в труні,
Лежу, не чуючи пророків
І не палаючи в огні?..І сниться сон мені: неначе
Десь на холодній чужині
Якийсь вигнанець гірко плаче
І заздрить мертвому мені.
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Порошенко в Ющенко превращаеться, в стране бардак а он по выставкам
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Заговорили про патриотизм, проворовались значит.©
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Любитель Уккраины.......уже три трупа на сегодня....на промке
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Его поэзия показывает, как надо любить Украину, - Порошенко почтил память Александра Олеся
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