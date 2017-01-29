 На белорусской границе задержан россиянин, который шел в Украину "продавать яблоки"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, около 1:00 пограничный наряд отдела "Доманово" заметил мужчину, который шел в Украину из Беларуси в обход пункта пропуска. Он оказался гражданином России, которому накануне был запрещен въезд в Украину за превышение срока пребывания в нашей стране.
Во время выяснения обстоятельств мужчина заявил, что решил обойти пункт пропуска и попасть в Украину, чтобы якобы в дальнейшем продавать яблоки.
На россиянина составлен административный протокол за нарушение государственной границы. Мужчину передали белорусским пограничникам.
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Это реальные слова этого мыслителя?
Про глубокое бурение самого себя?
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то встань і зроби
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всіф хто воює кинули своїх рідних заради інших. а ти хоч і чорта найцми.толку небуде.
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- Эй, корова, ты зачем на сосну-то?
- Да вот, яблочек захотелось!
- Так ведь нет на сосне яблочек-то!!!
- А у меня с собой!
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там такой протокол нарисуют...век яблоками торговать будешь!!
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