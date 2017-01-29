EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Общество
  2805  52
Все про:Беларусь (2395) Волынь (496) граница (2763) задержание (4920) пограничники (1060) Россия (64957)

 На белорусской границе задержан россиянин, который шел в Украину "продавать яблоки"

Гражданина России, которому запрещен въезд в Украину, задержали пограничники на Волыни во время патрулирования украинско-белорусского участка границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, около 1:00 пограничный наряд отдела "Доманово" заметил мужчину, который шел в Украину из Беларуси в обход пункта пропуска. Он оказался гражданином России, которому накануне был запрещен въезд в Украину за превышение срока пребывания в нашей стране.

Во время выяснения обстоятельств мужчина заявил, что решил обойти пункт пропуска и попасть в Украину, чтобы якобы в дальнейшем продавать яблоки.

На россиянина составлен административный протокол за нарушение государственной границы. Мужчину передали белорусским пограничникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Волыни хотели перевести через границу 7 лошадей, чтобы продать их в Беларуси. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...враг может проникнуть туда,куда ты сам и не пробовал!(С)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Враг проникнуть может, куда и сам не пробовал, поэтому вазелин всегда держать наготове!
 показать весь комментарий
Ответить
 


Это реальные слова этого мыслителя?
Про глубокое бурение самого себя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо же, какой последеователь Мичурина забрёл
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
штирями з тобою мірятися небуду. я робив..... а я нічого не робив! я просто захищав Україну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти хлопець пробач! Це твоя служба. Ти мабудь захісник батьківщини? А я той кого ти маеш захіщать. ЯКЩО НЕ ТАК ТО Я ИНВАЛИД ВАМ ПОМОЖУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дякую. інвалід той хто не любить Україну ! мені не подобається термін інвалід.краще і правильніше- люди фізично обмежені .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты якщо не хочеш мене захыщать, то так скажы. Мабудь тоды амерыканцыв наймать будем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
той хто зараз на донбасі пішли не за гроші .а пішли за УКРАЇНУ.
всіф хто воює кинули своїх рідних заради інших. а ти хоч і чорта найцми.толку небуде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та я не против, но может, лучше всетаки) его продать, не вставая с дивана?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Летит однажды ворона и видит, как корова на сосну лезет.
- Эй, корова, ты зачем на сосну-то?
- Да вот, яблочек захотелось!
- Так ведь нет на сосне яблочек-то!!!
- А у меня с собой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видать прямо из рассейского нечерноземья вёз
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та, не. Ничего он не нёс. На заработки шёл в Украину устраиваться продавцом на рынок, что бы семье в расею копеечку отсылать. Ему же рассказали, что украинские-то продавцы, небось, уже все в Польше унитазы моют, и хлебные места в Украине освободились. Российский нелегальный гастарбайтер. В статье же написано "решил обойти пункт пропуска и попасть в Украину, чтобы якобы в дальнейшем продавать яблоки."
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А є оффтопери, які постять картиночки не в тему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пиди черес хранису с ЕС перейди!!!
там такой протокол нарисуют...век яблоками торговать будешь!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
На расії торгівля яблуками не іде? Чого козломорде сюди преться? Щось вони сміливими стали, вже й "фашистів" не бояться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Талантище': певец 'Новороссии' одним клипом 'спалил' всех террористок 'ДНР http://andreistp.livejournal.com/8812345.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну,тут аопром к расеянским психиатрам .а не к украинским погранцам....бо може оно заразно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глобальный вопрос к рассейским психиатрам. Если бы Германией правил подсвинок Штази, пропукавший ГДР, как скоро в Германии стали бы помогать дровами пенсионерам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Типовий шпигун і легенда відповідна . Так і згадуються піонери 1930-х років які впіймали диверсанта на кордоні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пачему его не застрелили и не прикопали по тихому?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот потому в свое время по инициатине "некоторых" бывших "народных" и изъяли из УК норму об уголовной ответственности за нарушение государственной границы, чтобы легче и, главное, безопаснее было всяким "продавцам яблок" попадать в нашу страну! Ну правильно, погранцы гонялись за таким "любителем экстрима" несколько часов (задержание "на горячем", - дело случая и везения), а потом "составили протокол" и "передали" сопредельной стороне... А если этот "продавец яблок" еще и агент парашников, то после соответствующего "звонка" белорусские погранцы еще и извинятся перед ним "за неудобства", после чего такой "яблочник" попробует попасть в Украину на другом участке границы и потом творить свои черные дела в нашей стране! А если бы до сих пор действовала уголовная ответственность за нарушение кордона, то этот "фрукт" минимум три года "варежки шил"! Вот отсюда и вопрос: кем являются нынешние депутаты ВР, если они продолжают и дальше предоставлять возможность и "зеленый свет" всем тем, кто хочет безнаказанно попадать к нам в страну и делать здесь то, что он хочет или то, что ему приказали его "протекторы"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты их в двери а они в окна лезут-нечисть кацапская...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если коцап действительно вез в Украину яблоки,то я уж не могу ничего вам посоветовать,но лучше,чтоб коцап вез яблоки,чем снаряды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...дурень,яки яблука...зараз час збору грибів...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоНа белорусской границе задержан россиянин, который шел в Украину "продавать яблоки"
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Киев контрабанда Крым Луганщина Минобороны Нацполиция обстрел Одесская область память патриотизм пограничники Порошенко потери разведка ранение Ривненщина Россия санкции смерть терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти