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 Политика Украины
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 ВСУ на Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности, - Мотузяник

Утром на Донбассе погибли трое бойцов, один был ранен.

Вооруженные силы Украины в зоне проведения АТО находятся в состоянии повышенной боеготовности из-за утреннего обострения в районе авдеевской промзоны, передает Цензор.НЕТ. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал " 112 Украина ", заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"По состоянию на сейчас ситуация в авдеевской промзоне остается напряженной, противник продолжает обстреливать наши позиции со всего наличного вооружения, однако пока к штурмовым действиям не прибегает. Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы встретить врага огнем", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе штурма боевиками авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен, - МОУ

В ходе утренних боев вблизи Авдеевки погибли трое украинских бойцов, один был ранен.

Ранее в штабе АТО сообщили, что боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. Также сегодня утром в центре Авдеевки обнаружили неразорвавшийся снаряд, прилетевший с оккупированной территории. Отметим, спикер АТО Леонид Матюхин ранее сообщал, что в ходе штурма боевиков авдеевской промзоны ранены трое украинских бойцов, точное количество погибших не сообщалось.

По словам Мотузяника, в ходе боевых действий за минувшие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских бойцов.

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Боже ш мой, я услышал волшебные слова. В армии появляется управление и вспомнили шо есть такое "степень готовности". Не прошло и три года.
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ТАК ГДЕ ВСЕ ЧЛЕНО СОСЫ КОТОРЫЕ ЗА ТОРГОВЛЮ С СЕПАРАМИ?
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на гоп стопе пуканы рвут воле пустых вагонов
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Ето что значит?
"По состоянию на сейчас ситуация в авдеевской промзоне остается напряженной, противник продолжает обстреливать наши позиции со всего наличного вооружения, однако пока к штурмовым действиям не прибегает. Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы встретить врага огнем"

Ето все что нужно знать про руководство нашей армией. Пока противник обстреливает из всего что только можно представить, наши продолжают находиться в готовности...
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Что ублюдок , шифруешся? Не поможет козломордый .))
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Кошмар ! Раньше получается..ребята расслабон на передовухе ловили...
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Ты, я вижу пишешь абы написать, в общем версия о том что ты придурок подтверждается.
Да, и можешь не отвечать, я и так вижу, что ты мудак.
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Чтобы вернуть тебя в реальность,посмотри кто тебя лайканул ))) - Вечное чмо.Про каторое здесь всякий скажет за меня.А для меня это лучшая награда.Тороплюсь ответить,пока тебя народ не стер.
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Так кацапоиды и стецьки уже давно друг друга лайкают. Они и пишут одно и то же.
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Мотузяник, после такого завления ты в нормальной цивилизованной стране уже на веревке бы за сарайчиком болтался. Или как минимум в своев кабинете должен был застрелиться. Но правда откуда у Гниды может быть честь.
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Только намечается какой то шухер,словно по заказу тут же обострения на фронте,гешефт через блокирования жд терпит убытки
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какое-то совпадение, кто-то "пороху" перешёл дорогу
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Мінський договорняк в дії. Це реакція на блокування поставок з ОРДЛО.
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В данный момент в Москве проходит митинг в защиту тролейбуса.
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Хватит этого шоколадног мыра, на нашей земле эти твари убивают наших людей, пора отвечать на обстрелы 10-и кратным огнем.
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А что вам так паРашистам не нравить , фабрику сжог..
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Ни чё. Не нагнетйте панику. У гаранта усё под контролем. Вот к меркель съездит. И обсе под суетится. И всё. Опять минск выполнять будут. Иначе нам хана.
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Ну это уже никуда не налазит,гибнут люди практически ежедневно ,масса раненых а они опять бред несут о готовности !!!
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То на нього на СФ сьогодні одна особа плакалася. Вона щойно лайк тобі поставила.
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пусть бы они еще и киевских продажных уродов уничтожили...
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надо часть бойцов развернуть на Киев и выбить эту продажную шоблу... иначе смерти не закончатся...а этим тварям на руку. у них бизнес...

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ватнеги хотят получать жратву вагонами как и раньше.
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Оркам завозит все картошка лукашенко у него подъем...дальше просит стоять на гоп стопе..
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Стремительный успех сил АТО в районе Авдеевки: бойцы ВСУ отрежут Донецк от связи с террористами "ДНР" с северного направления

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/109574_1485683753
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Дело идет к мобилизации походу..
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згадали ?


Ещё наши предки осаждали замки, чтобы взять их без разрушений. Сейчас все "пАтриоты" завопили: блокада противозаконна!
1. У нас так называемое "АТО". По закону АТО проводится в здании, части территории и т. д. Для проведения АТО есть методические рекомендации. В них есть пункты по плану действий, их последовательность и т. д. Одно из основных действий - отключение от электричества, газоснабжения, водоснабжения.
2. Проведение переговоров при наличии заложников. Допустим, есть заложники. При переговорах возможно передавать еду и воду в обмен на заложников, для уменьшения потерь среди заложников.
3. Ни одно государство не ведет переговоры с террористами, тем более если условия террористов угрожают национальной безопасности целого государства.
Что же происходит у нас?
- Меняют Конституцию Украины под террористов!
- Поставляют газ, свет, воду БЕСПЛАТНО!
- Делают добрые жесты, выпуская террористов!
- Налаживают торговые отношения!
- Хотят ввести в ВР депутатов от террористов (мало было партии регионов)!
Мне тяжелее говорить о блокаде, чем вам, у меня родители там, родственники, друзья. Но блокада необходима!
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Это понятия ушербных мозгов не знающих законов и как кАзлы янека все хотят по своим понятиям бандитским..
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та пох шо вони хотять. Українці стали іншими.
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Ты сбежал или отпустили,выпей таблетку,а то каша какая то от твоих высеров,соберись
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Словами не передать мощи бомбежки ... ничуть не меньше, чем в 2015 г.
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давно такого не было, чтобы орки и ночью и днём без перерыва из тяжелого херачили..
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лічно я її можу послать. що і зробив на її сторінці.
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Лучше б на раду наступили...бесят уроды. Имеют всех за баранов и врут ежеминутно.
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Авдеевка тяжелое продолжает ложится. Видать замес серьезный.

снова орки полезут.
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Донецк на выезде с Макеевки знакомые видели БМ-21 Град, вечер будет веселым
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Не панікуйте, шановні респонденти ! Вірити потрібно в наші Збройні Сили ! В наших штабах вже не дурні "паркетні" сидят, а в окопах - справні загартовані вояки !
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Я так понимаю что чоколЯдный с Сектантом опять решили кровавую бойню замутить,единственный их шанс ещё некоторое время побыть у власти,закончится для них это всё звиздецом,верняк не успеют убежать
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Бои настолько сильные на фронте, что думаю, что Трамп и Путин не договорились про праституток.
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"Будьте уверены, что мы нашу технику и вооружение перемещаем согласно специально продуманному плану. Этот план позволяет молниеносно вернуть ее на позиции, если россияне и их наемники решат нарушить перемирие. То, что мы умеем оперативно реагировать на подобные вызовы, мы уже демонстрировали не раз", - отметил Порошенко. Источник:http://censor.net.ua/v355808
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кацапи біснуються на перекриття каналів-аналів збагачення.... смерть ворогам України!!!!
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а до этого они были в пониженой? там война идет 24часа гражданская
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Западенцы сделаи майдан в Киеве и что? А эти на Востоке воюют
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Вот тебя зазомбировали , хоть бы определились , западенцы все на западе унитазы моют или Майдан делали ?
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Как зазомбировали? Майдану можно сбрасывать легитимного преза Янука, а Донбассу нельзя свою республику?
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да армяна свои убили как сокральную жертву, отсняв все на камеру
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСУ на Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности, - Мотузяник
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