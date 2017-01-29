 ВСУ на Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности, - Мотузяник

Вооруженные силы Украины в зоне проведения АТО находятся в состоянии повышенной боеготовности из-за утреннего обострения в районе авдеевской промзоны, передает Цензор.НЕТ. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал " 112 Украина ", заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"По состоянию на сейчас ситуация в авдеевской промзоне остается напряженной, противник продолжает обстреливать наши позиции со всего наличного вооружения, однако пока к штурмовым действиям не прибегает. Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы встретить врага огнем", - отметил он.

В ходе утренних боев вблизи Авдеевки погибли трое украинских бойцов, один был ранен.

Ранее в штабе АТО сообщили, что боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. Также сегодня утром в центре Авдеевки обнаружили неразорвавшийся снаряд, прилетевший с оккупированной территории. Отметим, спикер АТО Леонид Матюхин ранее сообщал, что в ходе штурма боевиков авдеевской промзоны ранены трое украинских бойцов, точное количество погибших не сообщалось.

По словам Мотузяника, в ходе боевых действий за минувшие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских бойцов.