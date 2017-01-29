 ВСУ на Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности, - Мотузяник

Вооруженные силы Украины в зоне проведения АТО находятся в состоянии повышенной боеготовности из-за утреннего обострения в районе авдеевской промзоны, передает Цензор.НЕТ. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал " 112 Украина ", заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"По состоянию на сейчас ситуация в авдеевской промзоне остается напряженной, противник продолжает обстреливать наши позиции со всего наличного вооружения, однако пока к штурмовым действиям не прибегает. Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы встретить врага огнем", - отметил он.
В ходе утренних боев вблизи Авдеевки погибли трое украинских бойцов, один был ранен.
Ранее в штабе АТО сообщили, что боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. Также сегодня утром в центре Авдеевки обнаружили неразорвавшийся снаряд, прилетевший с оккупированной территории. Отметим, спикер АТО Леонид Матюхин ранее сообщал, что в ходе штурма боевиков авдеевской промзоны ранены трое украинских бойцов, точное количество погибших не сообщалось.
По словам Мотузяника, в ходе боевых действий за минувшие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских бойцов.
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"По состоянию на сейчас ситуация в авдеевской промзоне остается напряженной, противник продолжает обстреливать наши позиции со всего наличного вооружения, однако пока к штурмовым действиям не прибегает. Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы встретить врага огнем"
Ето все что нужно знать про руководство нашей армией. Пока противник обстреливает из всего что только можно представить, наши продолжают находиться в готовности...
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Да, и можешь не отвечать, я и так вижу, что ты мудак.
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Ещё наши предки осаждали замки, чтобы взять их без разрушений. Сейчас все "пАтриоты" завопили: блокада противозаконна!
1. У нас так называемое "АТО". По закону АТО проводится в здании, части территории и т. д. Для проведения АТО есть методические рекомендации. В них есть пункты по плану действий, их последовательность и т. д. Одно из основных действий - отключение от электричества, газоснабжения, водоснабжения.
2. Проведение переговоров при наличии заложников. Допустим, есть заложники. При переговорах возможно передавать еду и воду в обмен на заложников, для уменьшения потерь среди заложников.
3. Ни одно государство не ведет переговоры с террористами, тем более если условия террористов угрожают национальной безопасности целого государства.
Что же происходит у нас?
- Меняют Конституцию Украины под террористов!
- Поставляют газ, свет, воду БЕСПЛАТНО!
- Делают добрые жесты, выпуская террористов!
- Налаживают торговые отношения!
- Хотят ввести в ВР депутатов от террористов (мало было партии регионов)!
Мне тяжелее говорить о блокаде, чем вам, у меня родители там, родственники, друзья. Но блокада необходима!
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снова орки полезут.
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