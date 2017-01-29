 Оккупанты уничтожают историческое мусульманское кладбище под Гурзуфом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", местные жители предполагают, что это происходит по приказу руководства детского лагеря "Артек".
По их словам, раньше на месте захоронений были видны плиты с арабской вязью, потом кладбище заросло. Выросло много туполистной фисташки, занесенной в Красную книгу. Там похоронен мусульманский святой. Жители Гурзуфа звонят и пишут заявления в полицию.
По словам строителей, на месте кладбища будет огромный спальный корпус.
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https://www.youtube.com/watch?v=IKQMaEltNkc
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КРЫМский УКР @Crimea_Uk
Крым - это Украина: в районе Керченской переправы жители Крыма могли наблюдать знамение - огромные световые столбы желтого и голубого цветов
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Источник: http://censor.net.ua/n425411
Ну "наотдыхаются" кацапята в этом корпусе вместе с духами потревоженных душ.
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