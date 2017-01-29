EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Общество
  2463  26
Материалы по теме:
Все про:Артек (197) история (1242) кладбище (167) Крым (18064) память (695) мусульмане (234) уничтожение (208) Гурзуф (7)

 Оккупанты уничтожают историческое мусульманское кладбище под Гурзуфом

В районе Гурзуфа (оккупированный Крым) уничтожают историческое мусульманское кладбище Гурзуф-азиз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", местные жители предполагают, что это происходит по приказу руководства детского лагеря "Артек".

По их словам, раньше на месте захоронений были видны плиты с арабской вязью, потом кладбище заросло. Выросло много туполистной фисташки, занесенной в Красную книгу. Там похоронен мусульманский святой. Жители Гурзуфа звонят и пишут заявления в полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты задержали 11 мусульман вблизи Севастополя, - Смедляев

По словам строителей, на месте кладбища будет огромный спальный корпус.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 

КРЫМский УКР ‏@Crimea_Uk
Крым - это Украина: в районе Керченской переправы жители Крыма могли наблюдать знамение - огромные световые столбы желтого и голубого цветов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То, что на нижней фотке, я и в Киеве наблюдал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего вы ожидали от ватных орков без рода и племени?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
построить на месте кладбища спальный корпус..как это по-кацапски..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они весь свой "руський мир" строят на костях уже более 100 лет-сирийцы, украинцы, латыши, литовцы, татары!!! У них нет друзей, а только враги. Тоже творится и в Ялте, со старого кладбища в Массандре срывают памятные доски и строят свои именья. У меня нет слов от ненависти и презренья к этим ублюдкам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кладбище это тоже в какой-то мере спальный корпус. Наверное так рассуждали строители.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всегда было, что строить на костях святотатство. Тем более строительство нельзя проводить, где похоронен святой. Все те люди будут прокляты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Русские всегда все уничтожают на чужой земле, а затем утверждают что это их исконная рюсськая земля. Дикая Орда, что с нее возьмеш ...
Книга "Кацапизм" автора Кардащук М. Д. - Скачать бесплатно ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да, да, русские всегда уничтожают... Значит, порошенко, парубий и трупчинов - русские. Не запутайтесь в своих извилинах. Это конечно недопустимо, нельзя трогать захоронения. Думаю они без вас решат этот вопрос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаете, что другой народ должен решать сносить кладбища? "Думаю они без вас решат этот вопрос", - и я думаю, что без вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну хоть таким образом татары вспомнили про своего святого в зарослях краснокнижной туполистной фисташки. Хоть какая-то польза от деятельности козломордых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мусульмани всього світу повинні жорстко на це відреагувати !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цинізм кацапів зашкалює. Взялися за мусульманські кладовища в Криму... напевно дедалі ваще доводити ватанам-імбіцилам про "исконность" цих земель, особливо якщо там не поховано жодного предка сучасних винторогих... Цікаво було б подивитися на реакцію Японії якби щось подібне кацапи почали робити з японськими могилами на Курилах... а так, кулі, кримські татари в меншості і в окупації з ними можна робити все що завгодно, навіть з пам'яттю предків... будьте прокляті кацапи і думаю цього вам побажає не одна мусульманська родина в Криму...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выспитесь, ублюдки, скоро заснёте насовсем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на месте кладбища будет огромный спальный корпус.
Источник: http://censor.net.ua/n425411


Ну "наотдыхаются" кацапята в этом корпусе вместе с духами потревоженных душ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Везде, куда приходит кацап, начинается разруха и мерзость запустения...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты уничтожают историческое мусульманское кладбище под Гурзуфом
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Киев контрабанда Крым Луганщина Минобороны Нацполиция обстрел Одесская область память патриотизм пограничники Порошенко потери разведка ранение Ривненщина Россия санкции смерть терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти