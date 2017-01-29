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 Политика Украины, Происшествия
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 В ходе штурма боевиками авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен, - МОУ

Боевики начали штурмовые действия утром 29 января

В ходе боевых действий в зоне проведения АТО сегодня утром погибли трое украинских военных, один ранен, передает Цензор.НЕТ. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал " 112 Украина ", сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он уточнил, что потери украинские силы понесли в районе авдеевской промзоны, где утром обострилась ситуация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Авдеевки получил ранения из-за обстрела со стороны боевиков

Ранее в штабе АТО сообщили, что боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. Также сегодня утром в центре Авдеевки обнаружили неразорвавшийся снаряд, прилетевший с оккупированной территории. Отметим, спикер АТО Леонид Матюхин ранее сообщал, что в ходе штурма боевиков авдеевской промзоны ранены трое украинских бойцов, точное количество погибших не сообщалось.

По словам Мотузяника, в ходе боевых действий за минувшие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских бойцов.


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Покойтесь с миром,ГЕРОИ...
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Кто в курсе,что там с угольком,поступает бесперебойно на ахметовские электростанции,террористы со светом и теплом,а то надюшка волнуется вместе с барыгами.
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Какую еще ответку? Хочешь чтобы наша артиллерия попала по Пециным вагонам с углем и кругляком которые грузятся в Лугандонии?
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Вечная память Героям !!! Покойтесь с миром ! Помним о вас ...
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Трое героев больше никогда не увидят своих детей и не обнимет матерей а шобла воровская пьёт,жрёт,гуляет,загорает и смеётся над дураками !!!! Вставай Украина-хватит терпеть ВЕСЬ этот ужас !!!!
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Сначала нужно справится с врагом внешним, а потом с внутренними разобраться, а не повторять ошибки кацапов 1918 года.
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Ну так виходь на Майдан. А там і народ підтягнеться.
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Чтобы никто не встал,были уничтожены Сашко Билый,Лисовик,майдановские добровольцы под Иловайском.А крыса ярош, нас два года дурила...
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Зрадофил? Куда вставать? Пойти войной на Скаленовстан? Положить всех патриотов? Устроить коллапс и опустить гривну до 50? Дэвид Коперфильд? Можешь остановить весь этот ужас? Такой гений пропадает.
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Может пора уже прекратить это войну? Ведь мертвых уже не оживить...Кому выгодна эта гражданская война???
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Как будто ты не знаешь. В Кремле сидит на Х начинается.
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Твою дивизию... Каждый день гибнут и получают ранения наши защитники на передке, а бандитская власть вовсю торгует с кацапами и Лугандоном. Если это не 3,14здец, то что тогда ЭТО?????
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вся надія на Надійку
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Да снимите нафуй депутатскую неприкосновенность - и драм-энд-басская гопотня сама не захочет идти в этот парламент
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О, вижу рыгочоколадники подтянулись и начали спамить. Глисты чоколадные, вы где? Ч то вы слова сказать людям не можите только как черви изподтишка гадите?
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Чуют близкую кончину.Всему есть предел.И он угрожающе для них выгнлся в пружину.
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Где антиминомётные радары, переданные НАТО?
Почему они не на передовой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ходе штурма боевиками авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен, - МОУ
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