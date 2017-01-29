 В ходе штурма боевиками авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен, - МОУ

В ходе боевых действий в зоне проведения АТО сегодня утром погибли трое украинских военных, один ранен, передает Цензор.НЕТ. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал " 112 Украина ", сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он уточнил, что потери украинские силы понесли в районе авдеевской промзоны, где утром обострилась ситуация.

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Ранее в штабе АТО сообщили, что боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. Также сегодня утром в центре Авдеевки обнаружили неразорвавшийся снаряд, прилетевший с оккупированной территории. Отметим, спикер АТО Леонид Матюхин ранее сообщал, что в ходе штурма боевиков авдеевской промзоны ранены трое украинских бойцов, точное количество погибших не сообщалось.

По словам Мотузяника, в ходе боевых действий за минувшие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских бойцов.