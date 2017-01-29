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 Житель Авдеевки получил ранения из-за обстрела со стороны боевиков

Вследствие обстрела боевиками Авдеевки (Донецкая область) есть пострадавший.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 40-летний мужчина получил ранения в результате взрыва снарядов в его дворе по улице Седова, рядом с промышленной зоной. Он госпитализирован с осколочными ранениями спины, лица и правого бедра.

Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате штурма боевиками авдеевской промзоны есть погибшие, - штаб

Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных.


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если бы вы слышали, что говорят жители Авдеевки, приезжая за социальными выплатами в Краматорск, и как они оскорбляют военных, вы бы по ним не плакали - а желали бы им землю стекловатой....
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І ніхто у Краматорську за такі слова у вухо не дав?
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толерантность, за это и наказать могут, а кое кого и уволить..
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Затримати для прояснення особи не можна? Не повірю.
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не можна...
за гавкатню никто задерживать не будет - тем более что УЖЕ проверили и платят выплаты...
а зацепиться с ними, это изваляться в дерьме, еще тебя за это гав..но накажут...
единственный выход - отслеживать и пиз...дить по углам.... другого выхода защититься нам государство не оставило.
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А держава має що робити, коли на них ніхто заяву в поліцію не пише? Розстрілювати без суду чи слідства? Чи що?
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хотя бы принять нормальный закон о сепаратизме... не?...
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А вони кажуть, що хочуть відділитися від України?
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они уже виддилылыся и живут в новороссии - зачем им это говорить...
они говорят, что "наши мальчики" бы по ним не стреляли, если бы ВСУ их не злили...
говорю еще раз - они проверены и им платят все выплаты, т.ж. и по безработице!...
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Ще раз спитаю-вони це кажуть вголос при свідках на території України???
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ладно, кажуть. кажуть и не только они, но и местные. кажуть в школах, на улицах в гос.учреждениях. скорее всего вы не представляете как обстоит дело в прифронтовых городах.
тем более что таким это спокойно сходит с рук даже в Киеве - говорить они могут все что угодно, проклинать... а разговор наш, просто впустую.
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Якщо вважаєте, що впусту-не наполягатиму. Та ніхто за нас не зробить того, що маємо робити самі.
Роби, що мусиш-і най буде що буде.
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Донбасс - регион молчания. И поэтому смешно звучат слова о том, что Донбассу нужно дать слово
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Пусть напишет плешивому педофилу письмо с благодарность за своё ранение.
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гребані кацапи, передохніть вже.... всіх тупих місцевих валенків на передок... а ми за ними"ховатись"будемо...... хуйло-путін.....
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