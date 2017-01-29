 Житель Авдеевки получил ранения из-за обстрела со стороны боевиков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 40-летний мужчина получил ранения в результате взрыва снарядов в его дворе по улице Седова, рядом с промышленной зоной. Он госпитализирован с осколочными ранениями спины, лица и правого бедра.
Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных.
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за гавкатню никто задерживать не будет - тем более что УЖЕ проверили и платят выплаты...
а зацепиться с ними, это изваляться в дерьме, еще тебя за это гав..но накажут...
единственный выход - отслеживать и пиз...дить по углам.... другого выхода защититься нам государство не оставило.
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они говорят, что "наши мальчики" бы по ним не стреляли, если бы ВСУ их не злили...
говорю еще раз - они проверены и им платят все выплаты, т.ж. и по безработице!...
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тем более что таким это спокойно сходит с рук даже в Киеве - говорить они могут все что угодно, проклинать... а разговор наш, просто впустую.
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Роби, що мусиш-і най буде що буде.
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