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Все про:история (1242) Круты (73) память (695) патриотизм (224) Турчинов (3053)

 "Воинам-патриотам удалось невозможное - остановить врага, превышавшего их численностью более чем в 10 раз", - Турчинов о подвиге героев Крут

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов обратился к украинцам по случаю Дня памяти героев Крут.

"Сегодня День памяти героев Крут. Почти сто лет прошло с тех пор, как около 400 отважных юношей вступили в неравный бой с российско-большевистской ордой. И этим смелым и отважным воинам-патриотам удалось невозможное - остановить врага, превышавшего их численностью более чем в 10 раз. Остановить врага на четыре дня", - цитирует заявление Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО.

"Тогда около 30 ребят, отступая, вышли на станцию "​​Круты", которая уже была захвачена красноармейцами. Разъяренный значительными потерями своих войск красный командир отдал приказ расстрелять юношей. Есть свидетельства, что ученик Киевской украинской гимназии им. Кирилло-Мефодиевского общества Григорий Пипский перед расстрелом первым начал петь "Ще не вмерла Україна" и остальные студенты, обреченные на смерть, подхватили песню. Так, с песней, они и погибли. Их убили, потому что не смогли победить, не смогли сломить и искоренить дух свободы и веры в Украину", - заявил Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами

"В начале ХХ века не удалось объединить украинцев для достойного отпора врагу и защиты своей свободы и независимости. Более чем на 70 лет мы потеряли свою страну", - отметил он.

"Мы получили собственную государственность, и сейчас, как и тогда, за нее приходится воевать. Как и тогда, погибают лучшие сыны Украины за независимое и соборное государство. Но сейчас мы смогли остановить врага и защитить свою страну", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Вечная память и слава павшим героям - героям ХХ века и их потомкам - героям века ХХI! Чтобы стать действительно свободными, нам нужно быть сильными. Сильными не только как стране, которая способна себя защитить, но и быть сильными духом. Дорогу осилит идущий. Изо дня в день, шаг за шагом мы должны освобождать свою землю от российских агрессоров. Это наш путь, и мы пройдем его до победного конца! С верой - в Бога, в себя, в Украину - победим!" - заявил Турчинов.
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ЗрадаВоны, не гадьте на этой ветке....уважайте память погибших!!!
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Герои Крут - это шатуны для сегодняшних барыг, оккупировавших и ограбивших Украину в интересах кремля..
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Ну! Вместо того шоб барыжить с кацапьем, выполнять какие-нибудь "минськи" домовленности и выташнивать санкции, они посмели защищать Украину. Типичные огенты кримля. Типичные
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Шатуны были уже сто лет назад. Вот только сейчас им термин подходящий придумали. А суть та же - удумали воевать вопреки мирным планам властей.
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не дайте свину с пастором свалить как Скоропадскому
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Семен Семенченко

А до нас приїхали заморські гості. Шановний пан з ОБСЄ повідомив нам що "військові з того боку" "теж страждають". Хлопці запропонували пану прояснити питання що роблять "військові з тієї сторони" в Україні? Пан з ОБСЄ відповів, що "не хоче загострювати це питання". Коли йому запропонували сприяти звільненню наших полонених, пан з ОБСЄ сказав що він не контролер, а спостерігач. З тим і розійшлися.На початку 20 го століття сліпа віра в "закордоння що нам допоможе" нічим не допомогла УНР в її короткій історії.Будемо повторювати помилки наших предків?Коли Україна за право життяЗ катами боролась, жила і вмирала,І ждала, хотіла лише співчуття,Європа мовчала.О. Олесь (22. 08. 1931)
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Зачем ты пиаришь этого мошенника ожиревшего за наш счёт?
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А информация вам не интересна?
Лично я к Семенченко тоже особой любви не испытываю...
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Мошенник Гришин всё делает ради своего пиара и заработка, он гнилая шлюшка Коломойского.
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Он далеко не один это делает. Это сотни людей, включая волонтёров. Он скорее всего просто нашёл способ попиариться.
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Если там такие гельминты возглавляют блокаду, то наверное ничего хорошего из этого не выйдет.
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Ну тогда пойди и возглавь , кристальнейшей души человек.
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какая душа может быть у шоколадного холуя? очнитесь!
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Дурниці, все правильно, лугандон повинен бути ізольований, хай рашка годує те стадо...
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Прав ли Гришин - время покажет (хотя торговля с террористами уже преступление), но зачем ты приплел сюда Коломойского, который спасая свой бизнес случайно спас Украину от "новоСоссии". Если из-за банка,то эту АФЕРУ века (одну из афер) прокрутил не он сам, а в связке с гройсманом и К.
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так его бригадир прописал в бумашке - вана и коломойский.
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Он такой же клоун как и ляшко.
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Если белорусу неважна и неинтересна тема героев Крут, он может и не читать, и не обсуждать эту тему. А тему блокады можно обсуждать в других темах.
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А що таке білоруси..вони і самі не знають, це аналог нашого генетичного інтер-мутанта, зросійщеного, маргалізованого , люмпенізованого "насілєнія ", ( не плутати з народом )-
типу нашого "данєцкого" ...
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Мошенника, ожиревшего за ваш счет? Порохате, ты кого это имел в виду - кудрявого чы продавца труселей, чьи рожи уже в сорокадюймовый телик не влазят?
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Кудрявый хоть бизнес имеет, а Гришин всю жизнь мошенничеством промышлял, а сейчас как шлюха у Коломойского и гос бюджета Украины на содержании.
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Кудрявый имеет бизнес? Это заявление в прокуратуру о грубейшем нарушении Конституции чиновником? Ну-ну. А что ты скажешь о реФФорматоре с винницкого базара? Он то официально сидит на шее бюджета уже второе десятилетие? Или может он тоже барыжит на госслужбе?
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Такой же дармоед, но хотя бы Винницу в порядок привёл, но Гришин полное фуфло на их фоне.
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Цикави вы, карамельные. Во-первых , прикольая сентенция - "дармоед в порядок привел Винницу". Интересно, хто ж там бардак навел? И как же теперь страдают жители усяких там Полтав и Луцков - у них с дармоедами проблемы. Оттого и порядка нет. Или есть? То кто ж тогда там навел? Значит или
А. наведение порядка не зависит от конкретного продавца труханов на рынке
Б. он (продавец) незаменимый на своем месте. И, следовательно, ждет без него Винницу такой же бардак как Чернигов или Каменец-Подольский
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"Но сейчас мы смогли остановить врага и защитить свою страну" - а также наладить продуктивную торговлю с врагом с пользой для своего кармана. А ребята на фронте продолжают гибнуть.
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сталин гитлеру лес и сталь, а тот давай клепать танки которые клепают сталина. ура!!! ПОБЕДА.
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Но! Сталин не был таким прикукушенным как шоколадные и все поставки прекратились 22 июня
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ты против скреп , что ли ? или ты дань не платишь чеченцам ? а ну , быстро , диктуй адрес, недобиток боярышниковый ... бхыыы
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Слава нашим ребячтам. У нас всегда так. Одних выставляют на смерть, что бы суки такие как .... ВЫ ЗНАЕТЕ КТО. В офшоры деньги успели положить.
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Лучше решил би вопрос на СНБО прекратить снабжать боевиков и сепаратистов поставками оружия с России, водой и энергоресурсами с Украины, а косвенно Турчинов ты привязан ко всему этому своей нерешительностью
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Вы видели хоромы этого "нерешительного", который ни единого дня не работал в бизнесе и который записал свой маеток на тещу? Причем, 3 года назад Турчинов с семьей ютился в квартирке в писательском доме в районе площади Победы
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Поставки оружия с России? А поставки денег с Украины вас не интересуют? Официально!
"618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом ..." (полностью читать: Украина купила рекордное количество угля у… террористов )
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Сергій Аквіла ‏@SergiyAquila 13 ч.13 часов назад

Промова командира червоногвардійців Михайла Муравйова на станції Бахмач перед взяттям Києва, перед боєм під Крутами: #Крути #БійПідКрутами

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А закончил Муравьёв так:
Ленин и Троцкий в совместном правительственном обращении заявили, что «Бывший главнокомандующий на чехо-словацком фронте, левый эсер Муравьев, объявляется изменником и врагом народа. Всякий честный гражданин обязан его застрелить на месте». Однако это обращение было опубликовано только 12 июля <1918г.>, когда сам Муравьёв уже был мёртв.
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Що, характерно ....а де було бидло ( із 80 млн. на той час )- населення , чому вийшла тільки групка патріотів , адже дуже легко було зупинити банду Муравйова із 14 тисяч, якщо б це був народ. а не бидло...Історія повторюється , правда не в таких маштабах, але бидло ще на жаль..домінує і тепер...
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Герои Крут погибли так, как УНР (в частности Винниченко) отстаивал ненужность армии, а потом студентов бросили на погибель. Это урок истории.
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Глупо гордиться такими "уроками". Сегодня то же самое происходит в Украине.
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ага, только у Героев есть танки и тыл , плюс Запад союзники
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Где вы увидели гордость такими "уроками"? Крутовцами гордимся, а уроки помним.
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Пам"яті тридцяти.
На Аскольдовій могилі
Поховали їх -
Тридцять мучнів українців,
Славних, молодих…
На Аскольдовій могилі
Український цвіт! -
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.
На кого посміла знятись
Зрадника рука? -
Квитне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка…
На кого завзявся Каїн?
Боже, покарай! -
Понад все вони любили
Свій коханий край.
Вмерли в Новім Заповіті
З славою святих. -
На Аскольдовій могилі
Поховали їх.
П.Тичина
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ЧЕСТНО. МНЕ ЖАЛКО РЕБЯТ. И Я ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПОДВИГОМ ГЕРОЕВ. но что в киеве происходило эти четыре дня?, что потом происходило. что муравьевцы взяли киев голыми руками и перебили всех . кто носил просто вышиванку и говорил на ридний мови?. что потом происходит с людьми за которых гибнут лучшие?. что здесь третий год происходит с народом? пока герои там сдерживают вирус. мы спокойненько отдали организм страны в онкологи.
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Фейк и бред полный!
**
Ах, это слово сладкое Отчизна!
В любых дебатах это аргумент.
Оно, как оправданье героизма.
Особенно, когда победы нет.

Ура героям, почести и зависть.
Пускай на минус вышел результат.
Ах, как они для Родины старались!
Святое дело - кто же виноват?

Герои никогда не сядут в лужу.
Их путь - красивый, прерванный полет.
Я только не пойму - кому он нужен?
Ведь тут внизу останется народ.

Ну а внизу все так же, как не странно.
Довольный, новый, жирненький тиран.
Он чествует героев без обмана.
Без устали кричит - спасибо вам!.. (полностью стихотворение: Геройство - яд )
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Воинами-украинцами можно гордиться в любом векке-хоть 100 лет назад,показавших героизм и преданность Украине и нынешним защитникам,показавшими не меньшийгероизм,воюя с сильным и превосходящим врагом и противостоя предателям-генералам и предателям-управленцам государства.Тогда "промышленники" (по-новому "бизнесмены")так же само предали и продали Украину,как и нынешние.Героям-Слава,предателям-проклятие и позор в поколениях!!!
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1918 рік, лютий місяць.
Микола Ковалевський - член Української Центральної Ради й міністр продовольчих, а згодом земельних справ в ­уряді УНР - не зумів евакуюватися й залишився в ­місті. Він обзавівся фальшивими документами і працював під виглядом продавця в молочарні на Малій Васильківській. "У Маріїнському парку, де стояв самітний царський палац, ­урядував штаб Муравйова і ЧК під проводом завжди п'яного чекіста Полуянова, - пише він у спогадах. - Сюди звозили червоногвардійці арештованих киян і тут же в Маріїнському парку їх розстрілювали. Арешти відбувалися без всяких правил - той, хто здавався підозрілим з яких­небудь причин - попадав у ЧК, а Полуянов не робив жодного слідства і давав наказ розстріляти. В багатьох випадках було стверджено, що червоногвардійці, затримуючи киян, одразу їм дивилися на руки. Якщо рука не мала слідів фізичної праці, це вже було достатнім доказом, що затриманий був ворогом пролетаріяту… Число жертв большевицького терору ніколи не було усталене, але воно сягало на підставі наших обрахунків щонайменше п'яти­шести тисяч. Київ заплатив дорогу ціну за це перше знайомство з більшовиками".
"Киев потонул в крови, - свідчила через кілька місяців Наталія Лісовська, яка працювала в політичному відділі Першої революційної армії. - Кроме расстрелов, Муравйов везде с собой приносил дух грабежа, мародерства, потакал пьянству. В Киеве я не видела ни одного расстрелянного одетого. Известны случаи расстрела буржуя из­за пальто. И все это заранее обещал Муравьев: "Киев будет ваш".
Грабунків у місті ніхто й не намагався зупиняти, бо різно­манітні "штаби" й усілякі "командири" самі брали в них участь. "Многие хвалились тем, что "достали" 30 тысяч, золотые часы и так далее, - розповідала секретар комітету Першої революційної армії Люсіль Цванґер. - Рассказывали с большой гордостью, сколько патронов расстреляли таким образом. В общем, грабили, пили, расстреливали без зазрения совести".
Джерело: <a href="http://gazeta.ua/articles/history-journal/_govorit-na-ulicah-na-ukrainskom-yazyke-stalo-opasno/479688">Gazeta.ua</a>
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в 2014 история вполне могла повториться..обосравшаяся власть и практически отсутствующая армия..но народ таки не дал..
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Лучше умереть стоя,чем жить на коленях.
борьба с кацаПсинскими Шакалами идёт 400 лет и никогда не прекратится,потому что рюсским ШАКАЛАМ тесно жить на Убогой Рабссии...
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.Украинцы не захотели жить честно, после 1991 год,вот и результат.
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Полумонгол, а что это у тебя за фамилиё такое - Лукьненко?
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Крысы РАБссиянские живут чесТно,глядя на их ТЫРиторию списженную...,привет КацаПсинам от Китайского дядюшки Ляо.в Ютубе появилась видеоАерсия о захвате Рабссии братьями китаёсами... занимательная вещь........
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Мне больше понравилось, как они весело одобрямс баллистические ракеты под Благовещенском. Баранам сказали, что китайсы - друзя, стадо и повторяет: китайская ядрёна бимба под боком - это карашо.
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300 монголы дрюкали РАБссию,304 Романовы-Готторбские продолжали правое дело угнетая Паскуд итого 604 года РАБства,Вялика Магучего лишнеХромойСомнага Скрепнага на благо быдла Ванючега..
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Коли ще в школу ходив їздив на мітинг панахиду разом з Тризубом під Крути.
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а ты в самый тяжелый период, когда добробаты ценою жизни останавливали русскую навалу, прикупал ресторанчики ( желающие сравните время приобретения его собственности)
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Такие, как Турчинов (что испугался лететь в Крым) и послали героев на убой. Потому как одни умирают, а турчиноиды властвуют и речи толкают.
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Когда евреи на Судный день идут в синагогу, они читают там определенную молитву, причем, стоя. Это единственная молитва, во время которой положено стоять. Еврей трижды повторяет короткую молитву, которая называется "Коль нидре". В ней еврей заключает со своим богом соглашение, согласно которому любая клятва, любой обет, любое обещание, которое еврей сделает в течение следующего года, будут недействительными. Клятва не будет клятвой, обет не будет обетом, обещание не будет обещанием. У них не будет никакой силы. Более того, Талмуд учит следующему: какое бы обещание, обет или клятву ни давал еврей, он обязан помнить молитву "Коль нидре", которую он читал на Судный день. И поэтому он освобождается от их выполнения. Так что, насколько следует вам полагаться на их лояльность по отношению к вам? Вот так !
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Еще"Жиди погані правлять Нами!
А ми ще гірші ніж жиди...
Ми продали Дідівську славу, й
жиди в ярмо Нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар)
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Все просто, якщо розвалим державні інститути влади зараз, наступить махновщина і ..історія повториться..Висновок..-ніяких силових змін влади...тільки потужним, але мирним тиском на владу...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Воинам-патриотам удалось невозможное - остановить врага, превышавшего их численностью более чем в 10 раз", - Турчинов о подвиге героев Крут
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