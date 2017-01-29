 "Воинам-патриотам удалось невозможное - остановить врага, превышавшего их численностью более чем в 10 раз", - Турчинов о подвиге героев Крут

"Сегодня День памяти героев Крут. Почти сто лет прошло с тех пор, как около 400 отважных юношей вступили в неравный бой с российско-большевистской ордой. И этим смелым и отважным воинам-патриотам удалось невозможное - остановить врага, превышавшего их численностью более чем в 10 раз. Остановить врага на четыре дня", - цитирует заявление Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО.
"Тогда около 30 ребят, отступая, вышли на станцию "Круты", которая уже была захвачена красноармейцами. Разъяренный значительными потерями своих войск красный командир отдал приказ расстрелять юношей. Есть свидетельства, что ученик Киевской украинской гимназии им. Кирилло-Мефодиевского общества Григорий Пипский перед расстрелом первым начал петь "Ще не вмерла Україна" и остальные студенты, обреченные на смерть, подхватили песню. Так, с песней, они и погибли. Их убили, потому что не смогли победить, не смогли сломить и искоренить дух свободы и веры в Украину", - заявил Турчинов.
"В начале ХХ века не удалось объединить украинцев для достойного отпора врагу и защиты своей свободы и независимости. Более чем на 70 лет мы потеряли свою страну", - отметил он.
"Мы получили собственную государственность, и сейчас, как и тогда, за нее приходится воевать. Как и тогда, погибают лучшие сыны Украины за независимое и соборное государство. Но сейчас мы смогли остановить врага и защитить свою страну", - подчеркнул секретарь СНБО.
"Вечная память и слава павшим героям - героям ХХ века и их потомкам - героям века ХХI! Чтобы стать действительно свободными, нам нужно быть сильными. Сильными не только как стране, которая способна себя защитить, но и быть сильными духом. Дорогу осилит идущий. Изо дня в день, шаг за шагом мы должны освобождать свою землю от российских агрессоров. Это наш путь, и мы пройдем его до победного конца! С верой - в Бога, в себя, в Украину - победим!" - заявил Турчинов.
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99% представителей СБУ и МВД в Крыму предали Украину в 2014 году, - Турчинов(259)
Российские спецслужбы перешли к организации террористической деятельности на территории Украины, - Турчинов(157)
"Настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень", - Турчинов встретился с Госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Фэллоном. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(30)
Проблема восстановления оборонного потенциала является для нас приоритетной, - Турчинов встретился с Послом Германии Райхелем. ФОТОрепортаж(17)
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"2017 год должен быть годом наших побед, нашего единства, роста силы и мощи Украины!", - Турчинов поздравил украинцев с Новым годом(89)
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А до нас приїхали заморські гості. Шановний пан з ОБСЄ повідомив нам що "військові з того боку" "теж страждають". Хлопці запропонували пану прояснити питання що роблять "військові з тієї сторони" в Україні? Пан з ОБСЄ відповів, що "не хоче загострювати це питання". Коли йому запропонували сприяти звільненню наших полонених, пан з ОБСЄ сказав що він не контролер, а спостерігач. З тим і розійшлися.На початку 20 го століття сліпа віра в "закордоння що нам допоможе" нічим не допомогла УНР в її короткій історії.Будемо повторювати помилки наших предків?Коли Україна за право життяЗ катами боролась, жила і вмирала,І ждала, хотіла лише співчуття,Європа мовчала.О. Олесь (22. 08. 1931)
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Лично я к Семенченко тоже особой любви не испытываю...
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типу нашого "данєцкого" ...
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А. наведение порядка не зависит от конкретного продавца труханов на рынке
Б. он (продавец) незаменимый на своем месте. И, следовательно, ждет без него Винницу такой же бардак как Чернигов или Каменец-Подольский
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та он в доле.
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"618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом ..." (полностью читать: Украина купила рекордное количество угля у… террористов )
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Промова командира червоногвардійців Михайла Муравйова на станції Бахмач перед взяттям Києва, перед боєм під Крутами: #Крути #БійПідКрутами
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Ленин и Троцкий в совместном правительственном обращении заявили, что «Бывший главнокомандующий на чехо-словацком фронте, левый эсер Муравьев, объявляется изменником и врагом народа. Всякий честный гражданин обязан его застрелить на месте». Однако это обращение было опубликовано только 12 июля <1918г.>, когда сам Муравьёв уже был мёртв.
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Пам"яті тридцяти.
На Аскольдовій могилі
Поховали їх -
Тридцять мучнів українців,
Славних, молодих…
На Аскольдовій могилі
Український цвіт! -
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.
На кого посміла знятись
Зрадника рука? -
Квитне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка…
На кого завзявся Каїн?
Боже, покарай! -
Понад все вони любили
Свій коханий край.
Вмерли в Новім Заповіті
З славою святих. -
На Аскольдовій могилі
Поховали їх.
П.Тичина
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**
Ах, это слово сладкое Отчизна!
В любых дебатах это аргумент.
Оно, как оправданье героизма.
Особенно, когда победы нет.
Ура героям, почести и зависть.
Пускай на минус вышел результат.
Ах, как они для Родины старались!
Святое дело - кто же виноват?
Герои никогда не сядут в лужу.
Их путь - красивый, прерванный полет.
Я только не пойму - кому он нужен?
Ведь тут внизу останется народ.
Ну а внизу все так же, как не странно.
Довольный, новый, жирненький тиран.
Он чествует героев без обмана.
Без устали кричит - спасибо вам!.. (полностью стихотворение: Геройство - яд )
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Микола Ковалевський - член Української Центральної Ради й міністр продовольчих, а згодом земельних справ в уряді УНР - не зумів евакуюватися й залишився в місті. Він обзавівся фальшивими документами і працював під виглядом продавця в молочарні на Малій Васильківській. "У Маріїнському парку, де стояв самітний царський палац, урядував штаб Муравйова і ЧК під проводом завжди п'яного чекіста Полуянова, - пише він у спогадах. - Сюди звозили червоногвардійці арештованих киян і тут же в Маріїнському парку їх розстрілювали. Арешти відбувалися без всяких правил - той, хто здавався підозрілим з якихнебудь причин - попадав у ЧК, а Полуянов не робив жодного слідства і давав наказ розстріляти. В багатьох випадках було стверджено, що червоногвардійці, затримуючи киян, одразу їм дивилися на руки. Якщо рука не мала слідів фізичної праці, це вже було достатнім доказом, що затриманий був ворогом пролетаріяту… Число жертв большевицького терору ніколи не було усталене, але воно сягало на підставі наших обрахунків щонайменше п'ятишести тисяч. Київ заплатив дорогу ціну за це перше знайомство з більшовиками".
"Киев потонул в крови, - свідчила через кілька місяців Наталія Лісовська, яка працювала в політичному відділі Першої революційної армії. - Кроме расстрелов, Муравйов везде с собой приносил дух грабежа, мародерства, потакал пьянству. В Киеве я не видела ни одного расстрелянного одетого. Известны случаи расстрела буржуя изза пальто. И все это заранее обещал Муравьев: "Киев будет ваш".
Грабунків у місті ніхто й не намагався зупиняти, бо різноманітні "штаби" й усілякі "командири" самі брали в них участь. "Многие хвалились тем, что "достали" 30 тысяч, золотые часы и так далее, - розповідала секретар комітету Першої революційної армії Люсіль Цванґер. - Рассказывали с большой гордостью, сколько патронов расстреляли таким образом. В общем, грабили, пили, расстреливали без зазрения совести".
Джерело: <a href="http://gazeta.ua/articles/history-journal/_govorit-na-ulicah-na-ukrainskom-yazyke-stalo-opasno/479688">Gazeta.ua</a>
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борьба с кацаПсинскими Шакалами идёт 400 лет и никогда не прекратится,потому что рюсским ШАКАЛАМ тесно жить на Убогой Рабссии...
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А ми ще гірші ніж жиди...
Ми продали Дідівську славу, й
жиди в ярмо Нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар)
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