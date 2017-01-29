 Парубий рассказал, какие вопросы будет рассматривать Рада на следующей сессии

Как передает Цензор.НЕТ, спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время общения с журналистами после мероприятий ко Дню памяти героев Крут, которое транслировал телеканал " 112 Украина ", рассказал, рассмотрением каких вопросов займется парламент на новой сессии.
"Готовят повестку дня (депутаты, - ред.). Преимущественно будут те вопросы, которые мы не успели рассмотреть на предыдущей сессии. Это будет блок вопросов по экологии, местному самоуправлению, также само будет блок правовых вопросов, это Конституционный суд и ряд других вопросов, необходимых для судебной реформы, которая для нас крайне важна. Готовим повестку дня, но на согласительном совете мы будем ее согласовывать, в следующий четверг", - сказал Парубий.
Напомним, пятая сессия Верховной Рады была закрыта 20 января. Отметим, первое заседание шестой сессии состоится во вторник, 7 февраля.
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Моли Бога, шоб они еще списки вас, трудяжек, перед побегом уничтожили. А не оставили на поталу ворогу
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Друзья: 0
В друзьях у: 103 Очень меня интересует эта Оля-которая всем делает отворот.
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http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/
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"Голодранці гоп до купи!".
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А ненависть-то таке. Як і твої 99,99 проценти.
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