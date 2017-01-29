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 Политика Украины
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Все про:ВР (21340) Парубий (1274) сессия (215)

 Парубий рассказал, какие вопросы будет рассматривать Рада на следующей сессии

Парламент соберется на заседание 7 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время общения с журналистами после мероприятий ко Дню памяти героев Крут, которое транслировал телеканал " 112 Украина ", рассказал, рассмотрением каких вопросов займется парламент на новой сессии.

"Готовят повестку дня (депутаты, - ред.). Преимущественно будут те вопросы, которые мы не успели рассмотреть на предыдущей сессии. Это будет блок вопросов по экологии, местному самоуправлению, также само будет блок правовых вопросов, это Конституционный суд и ряд других вопросов, необходимых для судебной реформы, которая для нас крайне важна. Готовим повестку дня, но на согласительном совете мы будем ее согласовывать, в следующий четверг", - сказал Парубий.

Напомним, пятая сессия Верховной Рады была закрыта 20 января. Отметим, первое заседание шестой сессии состоится во вторник, 7 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - Тимошенко
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Беспокоюсь, как бы наши труженики не перетрудились.
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Парубий, ты когда поименный список калолиции предоставишь? Точно есть 226 человек для результативного голосования? А нет - тогда нафик с пляжа.
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Як же легко виганяти їх коментами на Цензорі... А вийти з цими вимогами під Раду-нє?
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Це Жулькіна ботяра. Від таких гнид годі іншого очікувати після того, як Жулька золота ручка з ригами знюхалася і офіційно про це прокукарєкала позавчора.
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Вона в першу чергу українка. Як і Тимошенко. І те, що хтось із них ворог України-не факт. Факт, що завдяки піару політиків українці чубляться одне з одним. Я це підтримувати не збираюся.
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Досракових виборів не буде. Косата сука і її шістки можуть відпочити до 2019 року..
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порохате, а ты однако оптимист. Думаешь, стецько еще 2 года вас будет содержать? Имей в виду - додики когда будут валить в Хайфу, мест для шестерок в геликоптере не предусмотрено.
Моли Бога, шоб они еще списки вас, трудяжек, перед побегом уничтожили. А не оставили на поталу ворогу
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Зато известно, где списки Жулькиных ботяр - на Туровской в Жулькином гнезде
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А говорили что Виктор баранов и прочих других рогатых был Янукович. Ты, карамельный, тезка шоле?
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а парубию не обязательна коалиция. он при голосовании берет депутатов на измор. я не нашел в регламенте работы вр требований об обязательном наличии коалиции, но и не нашел такого явления, как сигнальное голосование несколько раз по каждому вопросу. в результате каждый вопрос ставится на голосование больше десятка раз, пока не наберется нужный результат
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А когда о снятии неприкосновенности, об импичменте?..
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трудяги сраные, смотрите не перетрудитесь
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Пане Парубій , вас з Нардепами можна вважати Патріотами України та Українського Народу , коли пенсії знецінили в ЧОТИРИ рази - нижчі прожиткового мінімуму , квартплата - вища пенсії ?? РОЗВАЛ економіки . ПРОВАЛ всіх програм .. ЗАВАЛ всіх реформ , а ви по ТРИ дні в ТРИ місяці "" працюєте "" ,,,,,,,,
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У тебе весь патріотизм вміщується в пенсії і економіку? Десь я це чув. Ага , так це улюблена пісенька ригомерзоти - главнає еканоміка. То поїдь до Хуйла і там низька квартплата і високі пенсвїї. Там зручно бути "патріотом".
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Економічно зубожіла країна не може бути обороноздатною,війна потребує чималих коштів )))))
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Якби ми почали боротьбу з корупцією , то Економіка піднімається за ОДИН РІК !!
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Ти чому не на Фронті , щоб тут повчати Основам Економіки ?? Хто підтримує та покриває порушників Конституції , той сам є " злодій в Законі "" , бо , Конституція Гарантує Соцзахист , Соцсправедливість , Солідарність , Гуманізм - дай хоча б одну відповідь ....
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Лучше бы рассказал когда будет прекращена торговля с оккупированными территориями и признаёшь войну войной, а не АТО.
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На следующей сессии всего два вопроса, повышение зарплат депутатам и повышение тарифов населению, ну что бы по честному.
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Ольга_К

Друзья: 0
В друзьях у: 103 Очень меня интересует эта Оля-которая всем делает отворот.
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На УП выложили скан контракта по газу за 2009 год, не побоялись нарушить условия в части сохранения коммерческой тайны! видать у соевых совсем всё плохо. Улыбнуло, а подписи Тимошенко на контракте то нет. статью назвали Газовое соглашение Тимошенко-Путина.. чуют выборы?

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/
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Юлеботы и кацапотроли разошлись - даёшь выборы!!! Не обольщайтесь - ничего хорошего они не принесут: низкая явка, придут в основном пенсы и проголосуют за очередные обещания пенсий, реванш жопоблока, неспособность создать коалицию, болтовня, анархия, развал страны. И кто заплатит за внеочередные выборы: баба Юля и сотоварищи?
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Та хай кричать-сил у них немає наполягти на дострокових виборах. Навіть й обговорювати це не потрібно-швидше зійде нанівець той їх галас.
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Быстрее надо разогнать эту всю шоблу с верховной рады, нахрена нам нужны эти депутаты дармоеды, министерство есть и достаточно, пускай они и принимают законы.
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"Даёшь мировую революцию!"
"Голодранці гоп до купи!".
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Не поддерживай нынешнюю власть, она тебе спасибо никогда не скажет.
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Чого мені не робити? Може, підтримати ворогів нинішньої влади ще порадиш?
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По рассказам нашей власти, кто против власти все агенты путина, в Украине власть ненавидят 99.99% людей, получается все они агенты путина, все они враги по твоим словам.
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То хто ВОРОГИ нинішної влади?
А ненависть-то таке. Як і твої 99,99 проценти.
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массовые расстрелы депутатов - единственный выход из ситуации...

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Для показательности лучше на фонарных столбах повесить.
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Они еще и работают.. Ого! Доведут все до разрухи...а потом скажут, это Путин! Есть на кого спихнуть.
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