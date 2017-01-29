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Все про:штаб (452) Антитеррористическая операция (15671) потери (758) Авдеевка (693)

 В результате штурма боевиками авдеевской промзоны есть погибшие, - штаб

Ранены трое военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, в результате утреннего штурма боевиками промзоны в районе Авдеевки ранены трое украинских бойцов, точной цифры погибших нет, однако потери были, заявил в эфире "112 Украина" спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

"Тактика у боевиков та же самая, что и на Светлодарской дуге: они проводили не менее часа обстрел из минометов, гранатометов, всего, что у них есть на вооружении. Около 7 часов утра они пытались атаковать наши позиции. Цель была простая: хотели попробовать выбить наших с позиций. Думаю, те, кто их отправлял, хорошо знали, что у них ничего не выйдет… наверно хотели, чтобы больше погибло. Наши атаку отбили, бой был достаточно жесткий, у нас есть потери, у них, конечно, потери больше, но об их потерях мы не сильно переживаем", - сообщил Матюхин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли Брянку, чтобы обвинить в этом силы АТО, - Минобороны Украины

Спикер штаба не смог назвать точную цифру потерь среди украинских военных, однако подтвердил, что они есть. "Раненых было трое", - добавил он.
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подтверждено: путенский комбат с погонялом "грек" охоту на укров закончил
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Не кисло в сети донецка
Болотин советует "тревожный чемоданчик" Да валите уже со всеми своими чемоданами из нашего Донецка!!!
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Та ладно, это они (Ходаковский) показывают какие позиции орков типа ВСУ атакует безрезультатно. Норы какие-то...
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Донецк форум:"всу заняли новые позиции около дфс и ябп, вот орки и бесятся! грохот ,это арта с макеевки херячит,но скоро дохерячится"
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Авдеевка бой продолжается . Тяжелое ложится без перерыва. Давно такого не было.

наверно сново полезут орки..
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НУ КТО ТЕПЕРЬ ИЗ ШОКОЛАДНОЙ РАТИ ТУДЫ ТОРГОВАТЬ ПОЕДЕТ?
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а что вас парашистов так ворнует . чоколода нет нет липецка
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Горлівка "Стірол консервують" - інфа від працівників.. А колись обіцяли, що запрацює..
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Видать Трамп точно, что-то неприятное путькину сказал. Оно ж такое маленькое, гамнистое и мстительное
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ результате штурма боевиками авдеевской промзоны есть погибшие, - штаб
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