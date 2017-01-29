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 Происшествия
  2003  18
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 Террористы обстреляли Брянку, чтобы обвинить в этом силы АТО, - Минобороны Украины

Российско-террористические войска на Донбассе продолжают осуществлять провокационные обстрелы, чтобы обвинить силы АТО в нарушении режима прекращения огня и применении вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, 27 января с огневых позиций в Кадиевке (Луганская область) противник осуществил артиллерийский обстрел окраины Брянки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки один украинский воин был ранен, боевики совершили 55 обстрелов
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5-00 утра очень сильно стреляют из Донецка, даже грады... пишут что из куйбышевского района...
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русру кстати пишут, что стреляет Мариуполь и Донецк. Если Мариуполь отвечает, то пора бы бить со всего, что есть, все равно скажут, что Украина тоже виновата, а так хоть пацанов защитят.
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не будет Украина отвечать по жилым районам....
у нас на районе разрушения только от сепарни - нет и никогда не было там, в пределах досягаемости, ВСУ и в помине, все смерти были от сепарни....
например макеевку обстреливают максимум из центра донецка, а цент донецка обстреливали их гладковки и макеевки - завывания на ВСУ рассчитаны на недоумков и тупорылое бычье....
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то что не отвечают по мирным, это все знают. Терпения вам и веры в Украину. И чтобы здесь не писали, мы думаем о вас, переживаем и помогаем чем можем, простите, что недостаточно.
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то что не отвечают по мирным, это все знают.
Мирные то как раз и не в курсе, Варелик...
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никогда....ну или пока выборы там не согласитесь провести
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Коли там не залишиться ні одного дамбасянина, тоді і закінчиться.
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Подло, из-за кустов обстреливать женщин, детей и говорить "это не мы" - тут "доблестные" воены кацапские не имеют конкурентов в подлости
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Лугандонцы хреначат и по ВСУ, и по мирным обеих сторон, и ещё друг по дружке успевают. А напротив сжав зубы геройски сидят и выполняют Минск-2 белые и пушистые зайчики. Правда время от времени наступают, занимая плацдармы, опустошённые в результате боёв террористов между собой.
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Ну так на днях же заехал гумконвой из хуйлостана,завез гуманитарку из рейха,вот сепарня и пытается этой гуманитаркой поделится с ВСУ,в таких случаях должен быть визит вежливости от ВСУ,что в принцыпе по результату достаточно нехило,особенно если посмотреть истерику,вопли и соплежуйство на сепарских ресурсах,там ВСУ уже почти до Владивостока подходят,скоро сепары начнут вопить уже не хуйлу а премьеру Китая, чтобы тот ввел и вывел, хуйло уже не камельфо, так себе,просто молью.
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Це у них запросто, вже робили так. Гради пуляють з Юзівки.
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Судя по усилению активности после звонка Трампа, куйло много о себе вчера узнало неприятного. Оно ж такое мааленькое, гамнистое и мстительное. У кого - то сомнения, что у пуцькина обострение после неприятной для него реакции Запада?
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Точно! Медитируй дальше. Только смотри медитатор себе не задрочи...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли Брянку, чтобы обвинить в этом силы АТО, - Минобороны Украины
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