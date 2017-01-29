 Террористы обстреляли Брянку, чтобы обвинить в этом силы АТО, - Минобороны Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, 27 января с огневых позиций в Кадиевке (Луганская область) противник осуществил артиллерийский обстрел окраины Брянки.
2003 18
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у нас на районе разрушения только от сепарни - нет и никогда не было там, в пределах досягаемости, ВСУ и в помине, все смерти были от сепарни....
например макеевку обстреливают максимум из центра донецка, а цент донецка обстреливали их гладковки и макеевки - завывания на ВСУ рассчитаны на недоумков и тупорылое бычье....
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Мирные то как раз и не в курсе, Варелик...
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Це у них запросто, вже робили так. Гради пуляють з Юзівки.
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