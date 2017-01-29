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 Политика Украины
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Все про:память (691) Порошенко (10519) Гройсман (2017)

 В Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами

Руководство государства возложило цветы к Памятному знаку героев Крут.

В Киеве во время памятных мероприятий почтили память погибших в бою под Крутами. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

Участие в возложении цветов к Памятному кресту героям Крут в Киеве принимал президент Петр Порошенко с женой, министры, а также мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в День памяти Героев Крут напомнил об огромном подвиге погибших и призвал почтить их память. По случаю трагической даты к украинцам обратились также премьер Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кланяюсь мужеству юных героев, - Гройсман о годовщине боя под Крутами

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции "Круты", в 130 км к северо-востоку от Киева, состоялся бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов. Бой длился пять часов. В плен были захвачены и затем расстреляны 28 юношей. Ценой своей жизни они остановили наступление врага на два дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о годовщине гибели героев Крут: "Это урок нам сегодняшним, это упрек нашим демократам"
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а трамп все ближе ...
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так его Путин поставил, чего его бояться ?
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хуйло, шо-ли?!

ты еще скажи, в США подхуйловники)) за Трампа голосовали!
короче - на 11-80 и на большее не расчитывай!
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- поддержка в в виде генералов была - но быстро с.балась.
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Загинули за Україну, а під статею написаною антиукраїнським язіком кацапські тролі на антіукраїнськом язікє прикалуються аби скучно не було.
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Зачем они пришли, они ведь ненавидят героев и патриотов Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами
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