 В Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами

В Киеве во время памятных мероприятий почтили память погибших в бою под Крутами. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".
Участие в возложении цветов к Памятному кресту героям Крут в Киеве принимал президент Петр Порошенко с женой, министры, а также мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее президент Украины Петр Порошенко в День памяти Героев Крут напомнил об огромном подвиге погибших и призвал почтить их память. По случаю трагической даты к украинцам обратились также премьер Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов.
Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции "Круты", в 130 км к северо-востоку от Киева, состоялся бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов. Бой длился пять часов. В плен были захвачены и затем расстреляны 28 юношей. Ценой своей жизни они остановили наступление врага на два дня.
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ты еще скажи, в США подхуйловники)) за Трампа голосовали!
короче - на 11-80 и на большее не расчитывай!
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