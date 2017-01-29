EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Происшествия
  2760  37
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5978) боевик (17834) Луганщина (3622) Минобороны (4630) разведка (1498) убийство (4605) Донбасс (12110) дезертирство (139)

 Боевики-дезертиры расстреляли российского офицера на Луганщине, - разведка

Боевики российско-террористических войск на Донбассе расстреляли офицера Вооруженных сил РФ, который пытался воспрепятствовать дезертирству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Миноборны Украины, 28 января трое военнослужащих "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ с оружием самовольно покинули боевую позицию и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать.

Командование полка организовало поиски дезертиров. Убийство офицера в докладе командованию корпуса представлено как потеря во время обстрела передовых позиций силами АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики на Донбассе уничтожают друг друга, - разведка
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А мог сидеть дома на диване , гладить свою Матрену , и хлебать щи слушая любимую мелодию балалаечников .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я вам ребята скажу честно. Я уже за Савченко заскучал. Так хочется кого-то З0АКЛЕЙМИТЬ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без тебя хватает всяких Барыг и подбарыжников...............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россиянам переживать не стоит, ведь еготамнебыло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бюст хероя -афицэра установить на местном скотомогильнике в Лугандонии.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российский офицер погиб за идею,но никто не знает какую,просто сдох заграницей😊
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен на соотношение один дезинтер - один ахфицер
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а почему только один пробовал восприпятствовать, остальные что`?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Остальные ,после принятия Боярышника , не смогли это сделать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наглядный пример,русский мир бессмысленный и беспощадный😊
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
помню перед разгромом у дебальцева ВСУ тоже рассказывали о массовом дезертирстве у боевиков. а потом ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
побольше бы расстрелов козломордых хвыцэров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предложения сепарам - за одного русского жмурика - амнистия !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так долго ждать,пока они по пару особей в день уничтожают.Ускоряйтесь там быкота,шоле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Orion Z
помню перед разгромом у дебальцева ВСУ тоже рассказывали о массовом дезертирстве у боевиков. а потом ...

А ты под Дебальцево было?Или в Латвии,стране НАТО спрятало,свою трусливую,росиянскую жопу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще три дибила прибегут сдаваться по программе " тебя ждут дома " . тьфу противно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нехер кацапсинским ахвицерам шастать в Украине! Подох за идеи кремлевских идиотов, туда ему и дорога
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики-дезертиры расстреляли российского офицера на Луганщине, - разведка
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ Батькивщина Донбасс Киев контрабанда Луганщина Минобороны Нацполиция обстрел Одесская область память пограничники пожар разведка ранение Ривненщина Россия санкции СБУ смерть стрельба Тимошенко Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти