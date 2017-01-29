 Боевики-дезертиры расстреляли российского офицера на Луганщине, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Миноборны Украины, 28 января трое военнослужащих "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ с оружием самовольно покинули боевую позицию и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать.
Командование полка организовало поиски дезертиров. Убийство офицера в докладе командованию корпуса представлено как потеря во время обстрела передовых позиций силами АТО.
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помню перед разгромом у дебальцева ВСУ тоже рассказывали о массовом дезертирстве у боевиков. а потом ...
А ты под Дебальцево было?Или в Латвии,стране НАТО спрятало,свою трусливую,росиянскую жопу?
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